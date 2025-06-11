Экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа
Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости
Начало: Сочи/Адлер, 7:00
11 июн в 07:00
14 июн в 07:00
7800 ₽ за человека
Расписание: Пятница в 06:30
24 600 ₽ за человека
Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
Полюбоваться озёрами и горами, рассмотреть дореволюционную и советскую архитектуру и погулять у моря
Начало: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме ...
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
34 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «История и архитектура»
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