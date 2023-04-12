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4 дня
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
Завтра в 15:00
8 авг в 15:00
5850043 875₽ за человека
4 дня
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: Адлер, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00
26 авг в 12:00
12 сен в 12:00
35 000₽ за человека
6 дней
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться горнолыжным драйвом
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
26 янв в 12:30
10 фев в 12:30
42 900₽ за человека
2 дня
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
9 июля в 10:00
11 июля в 10:00
42 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена12 апреля 2023"По Абхазии с ветерком, музыкой и вином" с 6 по 9 апреля Это было сказочное приключение-путешествие! Много, несомненно, зависит от подбора группы.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Выездные»
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Туры по окрестностям Адлера и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь