Выездные туры из Адлера

Найдено 4 тура в категории «Выездные» в Адлере, цены от 35 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
🚗 На машине
скидка
25%
4 дня
1 отзыв
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
Завтра в 15:00
8 авг в 15:00
5850043 875 за человека
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
🚗 На машине
4 дня
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: Адлер, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00
26 авг в 12:00
12 сен в 12:00
35 000 за человека
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
6 дней
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться горнолыжным драйвом
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
26 янв в 12:30
10 фев в 12:30
42 900 за человека
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
🚗 На машине
2 дня
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
9 июля в 10:00
11 июля в 10:00
42 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    12 апреля 2023
    По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
    "По Абхазии с ветерком, музыкой и вином" с 6 по 9 апреля Это было сказочное приключение-путешествие! Много, несомненно, зависит от подбора группы.
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    Но нам повезло "на берегу" - группа не набралась и для нас двоих был индивидуальный тур. Так получилось))). Когда в группе есть согласие можно больше увидеть и узнать. Тур очень насыщен по информации и местам посещения. Нас забирали в 9 утра из гостиницы и в 9 вечера возвращали. Под ритмичную абхазскую музыку, с восхитительным абхазским вином и вкуснейшими хачапури наши водители Бата и Астан показали нам красивейшие уголки своей родины. Мы просто влюбились в Абхазию. Гостеприимный, богатый традициями и красивой природой край. Спасибо всем организаторам и исполнителям. Всех благ! С уважением и благодарностью Елена и Ася

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Выездные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
  2. Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
  3. Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
  4. Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Сколько стоит тур в Адлере в июле 2024
Сейчас в Адлере в категории "Выездные" можно забронировать 4 тура от 35 000 до 43 875 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Адлера и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам