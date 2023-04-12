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Но нам повезло "на берегу" - группа не набралась и для нас двоих был индивидуальный тур. Так получилось))). Когда в группе есть согласие можно больше увидеть и узнать. Тур очень насыщен по информации и местам посещения. Нас забирали в 9 утра из гостиницы и в 9 вечера возвращали. Под ритмичную абхазскую музыку, с восхитительным абхазским вином и вкуснейшими хачапури наши водители Бата и Астан показали нам красивейшие уголки своей родины. Мы просто влюбились в Абхазию. Гостеприимный, богатый традициями и красивой природой край. Спасибо всем организаторам и исполнителям. Всех благ! С уважением и благодарностью Елена и Ася