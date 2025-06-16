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Анакопийская крепость – туры в Адлере

Найдено 3 тура в категории «Анакопийская крепость» в Адлере, цены от 7800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
На машине
4 дня
-
20%
1 отзыв
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
7 авг в 15:00
16 авг в 15:00
46 880 ₽58 600 ₽ за человека
Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере
На машине
5 дней
1 отзыв
Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере
Отдохнуть на пляже, побывать в Новом Афоне и у Рицы и заглянуть в посёлок-призрак Акармара
Начало: Аэропорт Адлера, 9:00
30 июл в 09:00
6 авг в 09:00
58 500 ₽ за человека
Экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
На машине
2 дня
Экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости
Начало: Сочи/Адлер, точное место по договорённости, 7:00
2 авг в 07:00
9 авг в 07:00
7800 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    16 июня 2025
    Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере
    Ездили вдвоем с мужем. 5 дней пролетели незаметно! Очень насыщенная, интересная, богатая природными красотами, великолепными пейзажами, невероятными локациями поездка! Мы
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    остались в полном восторге! Неповторимые завораживающие виды, горные реки, озера, леса, водопады, море, солнце… Это Абхазия!!! Ну и конечно, если бы не наш прекрасный гид Мераб, путешествие не было бы таким колоритным, с погружением в местные традиции, культуру, кухню, историю! Прекрасный человек, интересный собеседник, кроме того патриот, воин, гражданин. . любящий свою родину, болеющий за ее благополучие. Абхазия теперь навсегда в нашем сердце! Обязательно вернемся!

  • Е
    Елена
    12 апреля 2023
    По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
    "По Абхазии с ветерком, музыкой и вином" с 6 по 9 апреля Это было сказочное приключение-путешествие! Много, несомненно, зависит от подбора группы.
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    Но нам повезло "на берегу" - группа не набралась и для нас двоих был индивидуальный тур. Так получилось))). Когда в группе есть согласие можно больше увидеть и узнать. Тур очень насыщен по информации и местам посещения. Нас забирали в 9 утра из гостиницы и в 9 вечера возвращали. Под ритмичную абхазскую музыку, с восхитительным абхазским вином и вкуснейшими хачапури наши водители Бата и Астан показали нам красивейшие уголки своей родины. Мы просто влюбились в Абхазию. Гостеприимный, богатый традициями и красивой природой край. Спасибо всем организаторам и исполнителям. Всех благ! С уважением и благодарностью Елена и Ася

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Анакопийская крепость»

Самые популярные туры этой рубрики в Адлере
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
  2. Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере
  3. Экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Адлере
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Храм Симона Кананита
  4. Голубое озеро
  5. Новоафонский монастырь
  6. Ресторан «Гагрипш»
  7. Термальные источники Кындыг
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы
Сколько стоит тур в Адлере в июле 2025
Сейчас в Адлере в категории "Анакопийская крепость" можно забронировать 3 тура от 7800 до 58 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Адлере на 2025 год по теме «Анакопийская крепость», 2 ⭐ отзыва, цены от 7800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь