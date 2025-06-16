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По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
7 авг в 15:00
16 авг в 15:00
46 880 ₽
58 600 ₽ за человека
Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере
Отдохнуть на пляже, побывать в Новом Афоне и у Рицы и заглянуть в посёлок-призрак Акармара
Начало: Аэропорт Адлера, 9:00
30 июл в 09:00
6 авг в 09:00
58 500 ₽ за человека
Экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости
Начало: Сочи/Адлер, точное место по договорённости, 7:00
2 авг в 07:00
9 авг в 07:00
7800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга16 июня 2025Ездили вдвоем с мужем. 5 дней пролетели незаметно! Очень насыщенная, интересная, богатая природными красотами, великолепными пейзажами, невероятными локациями поездка! Мы
- ЕЕлена12 апреля 2023"По Абхазии с ветерком, музыкой и вином" с 6 по 9 апреля Это было сказочное приключение-путешествие! Много, несомненно, зависит от подбора группы.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Анакопийская крепость»
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