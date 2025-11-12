Мои заказы

Экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе

Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости
За 2 дня вы исследуете Абхазию от побережья Чёрного моря до горных ущелий, увидите древние храмы, скальные утёсы, каньоны и озеро Рица, а также побываете в культовых местах Гагры, Пицунды
читать дальше

и Нового Афона.

Прогуляетесь по набережной Гагры, увидите храм Святого Ипатия и руины крепости Абаата, подниметесь на смотровую площадку с видом на побережье и заглянете в тенистый Парк принца Ольденбургского. В Пицунде посетите собор 5 века и узнаете, как выглядел элитный курорт времён СССР. В Новом Афоне осмотрите монастырь, водопад Псырцха и старинную железнодорожную станцию в ущелье. Подниметесь к Анакопийской крепости или посетите Новоафонские пещеры. При желании дополните отдых другими локациями.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Из Сочи и Адлера выезды ранние, летом в 5:00–5:30 утра, в остальное время года — 6:00–7:30 утра.

Трансфер с места проживания бесплатный и входит в стоимость тура, если оно находится в пределах Сочи, или Адлера, или Гагры.
Отдельно оплачивается трансфер с отдаленных и труднодоступных для проезда обычных машин районов Сочи и Красной поляны, 1000 р. в одну сторону.

Основной формат туров — это гид, он же водитель, за рулём собственного автомобиля, который знает историю мест, что вы увидите, знает, где вкусно покушать и безопасно, где есть Wi-Fi для связи и где самые лучшие фотографии получаются, и подстроится под запросы туристов.

Важно!
Абхазия — это другая страна. И если у вас имеются ограничения на выезд (задолженности, судимости и т. д.) за пределы России, на Абхазию это тоже распространяется.
Если у вас место рождения — Грузия или грузинская фамилия по паспорту — въезд в РА, скорее всего, невозможен по причинам межнационального конфликта 92–93 гг.
Въезд в Абхазию для граждан РФ — по внутреннему паспорту или загранпаспорту, подходит и тот, и тот документ.

Программа тура по дням

1 день

Гагра, Пицунда и озеро Рица

Путешествие начнётся с остановки у Белых скал на побережье, затем мы поднимемся на смотровую балку над Гагрой, откуда открываются виды на город и горы. В Гагре посетим храм Святого Ипатия и останки крепости Абаата, а также прогуляемся по Парку принца Ольденбургского.

Далее поедем в Пицунду. Здесь вы увидите Андреевский собор 5 века и прогуляетесь по территории бывшего советского курорта.

После этого продолжим маршрут к озеру Рица. По дороге сделаем остановки у подвесного немецкого моста через реку Бзыбь, в Юпшарском каньоне, у Голубого озера, на Чабгарском карнизе и у водопадов Девичьи и Мужские слёзы.

В завершение дня нас ждёт прогулка вдоль озера Рица. При желании можно взять катамаран или катер и прокатиться по водной глади среди гор.

2 день

Новый Афон и опциональные экскурсии

Утром отправимся в Новый Афон, где посетим монастырь и водопад на реке Псырцха. Затем пройдёмся по ущелью к старинной железнодорожной станции между двумя тоннелями.

Если позволит погода, поднимемся к Анакопийской крепости с видом на море и горы (около 1 км пешком). В случае дождя спустимся в Новоафонские пещеры.

После обеда — на выбор одна из 3 экскурсий:
— Форелевое хозяйство на реке Мчишта, прогулка по лесу и возможность выловить и попробовать рыбу.
— Мюссерский храм на берегу моря и прогулка по вечнозелёным лугам.
— Парк львов — небольшой зоопарк под открытым небом.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7020 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до Сочи/Адлера
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Сочи/Адлера и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты:
  • 700 ₽ - въезд в национальный парк «Рица»
  • 300 ₽ - Анакопийская крепость
  • 250 ₽ - форелевое хозяйство
  • 1000 ₽ взрослый билет и 700 ₽ (дети от 4 до 12 лет) - Парк львов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи/Адлер, точное место по договорённости, 7:00
Завершение: Сочи/Адлер, точное место по договорённости, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 25 туристов
Мы — команда местных гидов на автомобилях разного класса и уровня комфорта (седаны, джипы, минивэны). Больше 9 лет мы буквально живем нашим общим любимым делом и знакомим гостей с неповторимой природой и атмосферой Абхазии и Сочи. Каждый маршрут подходит как для взрослых путешественников, так и для маленьких, каждый тур проходит со своим настроением, без спешки и суеты, в комфортном темпе.
Задать вопрос

