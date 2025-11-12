За 2 дня вы исследуете Абхазию от побережья Чёрного моря до горных ущелий, увидите древние храмы, скальные утёсы, каньоны и озеро Рица, а также побываете в культовых местах Гагры, Пицунды

и Нового Афона. Прогуляетесь по набережной Гагры, увидите храм Святого Ипатия и руины крепости Абаата, подниметесь на смотровую площадку с видом на побережье и заглянете в тенистый Парк принца Ольденбургского. В Пицунде посетите собор 5 века и узнаете, как выглядел элитный курорт времён СССР. В Новом Афоне осмотрите монастырь, водопад Псырцха и старинную железнодорожную станцию в ущелье. Подниметесь к Анакопийской крепости или посетите Новоафонские пещеры. При желании дополните отдых другими локациями.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Из Сочи и Адлера выезды ранние, летом в 5:00–5:30 утра, в остальное время года — 6:00–7:30 утра.

Трансфер с места проживания бесплатный и входит в стоимость тура, если оно находится в пределах Сочи, или Адлера, или Гагры.

Отдельно оплачивается трансфер с отдаленных и труднодоступных для проезда обычных машин районов Сочи и Красной поляны, 1000 р. в одну сторону.

Основной формат туров — это гид, он же водитель, за рулём собственного автомобиля, который знает историю мест, что вы увидите, знает, где вкусно покушать и безопасно, где есть Wi-Fi для связи и где самые лучшие фотографии получаются, и подстроится под запросы туристов.

Важно!

Абхазия — это другая страна. И если у вас имеются ограничения на выезд (задолженности, судимости и т. д.) за пределы России, на Абхазию это тоже распространяется.

Если у вас место рождения — Грузия или грузинская фамилия по паспорту — въезд в РА, скорее всего, невозможен по причинам межнационального конфликта 92–93 гг.

Въезд в Абхазию для граждан РФ — по внутреннему паспорту или загранпаспорту, подходит и тот, и тот документ.