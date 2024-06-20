6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Завораживающие виды перевала Кату-Ярык
Насладиться первозданной природой Алтая, а попутно узнать об истории, географии и жизни региона
Начало: Акташ
31 июл в 09:00
1 авг в 09:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
Начало: Село Акташ
Расписание: каждый день по договоренности.
Завтра в 09:00
31 июл в 13:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Трекинг с собаками в окрестностях Ботанического сада
Начало: Ваш отель в окрестностях г. Горно-Алтайска / Чемал...
9 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлад20 июня 2024Ездили с Максимом на Кату-Ярык, ходили на водопад Куркуре. Экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе. Максим рассказал много интересного, ответил на все наши вопросы. Нам очень понравилось! Рекомендую всем эту экскурсию.
- ААртем15 июня 2024Посетили акташский ретранслятор, дорога в по горной дороге заняла около часа, с элементами экстрима, тк дорогой назвать сложно 😂 Вид
- ЕЕвгений11 июня 2024Замечательное место. Стоит побывать. Море впечатлений!!!
- ВВалерия2 июня 2023Нам все понравилось, ездили и на перевал и на водопад Куркуре, виды просто потрясающие, но наверное стоит ехать летом, чтобы было ещё красивее! А так поездка запомнилась, всем без исключения понравилась🥰Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Акташу в категории «Популярные места»
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