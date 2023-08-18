Мои заказы

Алупка - Ялта - Алушта: микс впечатлений

Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Данный маршрут включает направления на любой вкус — природные, исторические, хайкинг, музей под открытым небом. Идеальный компромисс для семьи, где каждому интересно что-то своё. Посетим места съёмок легендарной «Кавказской пленницы». Возможно включить в тур дегустацию на частной горной сыроварне. ‌ Важная информация: Организационные детали: Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

В любой день

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги Гида-экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Пледы и куртки
  • Авто-холодильник
  • Дождевики и зонты
  • Аптечка с солнцезащитным кремом
  • Автокресло и бустер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Илона
18 авг 2023
Ярко! Незабываемо! Феерично!
Говорят самые яркие эмоции испытываешь в моменте самого события, или сразу после него. Но чтобы понять истинное качество события, нужно время. С Дмитрием мы с детишками получили незабываемые
читать дальше

впечатления, посетив прошлым летом несколько экскурсий. И после, целый год ждали возвращения в Крым, чтобы снова иметь возможность еще на несколько дней окунуться в новые красоты, в новые рассказы, в тепло и комфорт, которые Дмитрий дарит на абсолютно каждой экскурсии! Каждый раз разной и не забываемой! Человек, истинно влюбленный в свою малую родину, влюбленный в историю, в прошлое этой земли. Тавры, скифы, киммерийцы, сарматы, греки, римляне, хазары, караимы, крымчаки… можно слушать и слушать. А посмотреть места глазами Дмитрия, это совсем отдельная история! Вот кажется гора, а это озеро. Нет… с Дмитрием груда камней начинает оживать, ты начинаешь ощущать эту мощь природы, эмоции захлестывают, глядишь вверх и мурашки по коже. А вот и озеро превратилось в закате солнца в ярко-огненную поверхность. Красота неописуемая!
Отдельно стоит отметить тактичность, пунктуальность, порядочность, и уважительное отношение. Возможно кто-то скажет - это любимое дело. Но я скажу - нет, это его жизнь! И я точно знаю, мы будем возвращаться к Дмитрию
вновь и вновь. И самое главное - ждать таких встреч, и получать заряд энергии на целый год.
Спасибо, Дмитрий. И до новых встреч! От Кирочки и Катюшки тебе огромный привет! Они уже скучают!
Семья Ушнурцевых. Краснодар.

