впечатления, посетив прошлым летом несколько экскурсий. И после, целый год ждали возвращения в Крым, чтобы снова иметь возможность еще на несколько дней окунуться в новые красоты, в новые рассказы, в тепло и комфорт, которые Дмитрий дарит на абсолютно каждой экскурсии! Каждый раз разной и не забываемой! Человек, истинно влюбленный в свою малую родину, влюбленный в историю, в прошлое этой земли. Тавры, скифы, киммерийцы, сарматы, греки, римляне, хазары, караимы, крымчаки… можно слушать и слушать. А посмотреть места глазами Дмитрия, это совсем отдельная история! Вот кажется гора, а это озеро. Нет… с Дмитрием груда камней начинает оживать, ты начинаешь ощущать эту мощь природы, эмоции захлестывают, глядишь вверх и мурашки по коже. А вот и озеро превратилось в закате солнца в ярко-огненную поверхность. Красота неописуемая!

Отдельно стоит отметить тактичность, пунктуальность, порядочность, и уважительное отношение. Возможно кто-то скажет - это любимое дело. Но я скажу - нет, это его жизнь! И я точно знаю, мы будем возвращаться к Дмитрию

вновь и вновь. И самое главное - ждать таких встреч, и получать заряд энергии на целый год.

Спасибо, Дмитрий. И до новых встреч! От Кирочки и Катюшки тебе огромный привет! Они уже скучают!

Семья Ушнурцевых. Краснодар.