Мои заказы

Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам

Уникальная экскурсия по Ялте: история, природа и архитектура в одном маршруте. Погрузитесь в мир князей и графов, наслаждаясь красотой природы
Экскурсия по Ялте предлагает путешествие в прошлое, где величественные дворцы и усадьбы рассказывают о жизни князей и графов.

Участники смогут насладиться великолепием южнобережной природы: горы, сосновые леса и чистое море создают атмосферу умиротворения. Исторический облик города, с его узкими улочками и церквями, дополняет картину. Каждый найдет здесь что-то для себя, будь то вдохновение или отдых
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественные дворцы
  • 🌲 Вековые сосновые леса
  • 🌊 Чистое море
  • ⛰️ Величественные горы
  • 🖼️ Исторический облик
Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам
Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам
Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Что можно увидеть

  • Дворцы
  • Усадьбы
  • Церкви
  • Узкие улочки

Описание экскурсии

Во все времена люди стремились в Ялту: здесь создавали семейные гнёзда русские правители, искали вдохновения знаменитые художники, писатели, актёры и музыканты, местные здравницы высоко ценятся и по сей день, — каждый находит здесь счастье и умиротворение. Большая Ялта выгодно сочетает в себе буйство южнобережной природы (величественные горы вокруг, вековые сосновые леса, ласковое чистое море) и хорошо сохранившийся до наших дней исторический облик (дворцы и усадьбы, церкви, узкие улочки).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Куртки и пледы
  • Зонты и дождевики
  • Аптечка и солнцезащитный крем
  • Детское кресло и бустер
  • Автохолодильник
Что не входит в цену
  • Входной билет
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
14 мая 2024
Незабываемые экскурсии с Дмитрием! Провели несколько дней в апреле в Крыму! И благодаря Дмитрию они стали незабываемы! До этого мы уже отдыхали в Крыму, но он для нас не раскрылся
читать дальше

совершенно. На Дмитрия наткнулась случайно по его нереально красивым фото, решила, что эту красоту просто обязательно нужно увидеть своими глазами. Дмитрий любит свой край и этой любовью заряжает своих гостей! Времени было не так много, а посмотреть хотелось как можно больше, Дмитрий составил очень грамотный маршрут, учёл все пожелания, при этом знает как избежать толп туристов и очередей, все прошло в очень легкой и непринужденной, дружеской атмосфере словно Дмитрия мы знали всегда!!!! Это очень обаятельный, интеллигентный человек и грамотный экскурсовод! Выражаю огромную благодарность от семьи Черновых! До новых встреч!!!

Похожие экскурсии из Алупки

Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Пешая
8 часов
1 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
1250 ₽ за человека
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой из Алупки
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой из Алупки
Начало: Ваше адрес в Алупке
Расписание: Ежедневно в 03:00
Завтра в 03:00
11 ноя в 03:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Алупка - Ялта - Алушта: микс впечатлений
8 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Алупка - Ялта - Алушта: микс впечатлений
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Расписание: В любой день
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
20 700 ₽23 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алупке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алупке