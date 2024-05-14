Экскурсия по Ялте предлагает путешествие в прошлое, где величественные дворцы и усадьбы рассказывают о жизни князей и графов.
Участники смогут насладиться великолепием южнобережной природы: горы, сосновые леса и чистое море создают атмосферу умиротворения. Исторический облик города, с его узкими улочками и церквями, дополняет картину. Каждый найдет здесь что-то для себя, будь то вдохновение или отдых
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественные дворцы
- 🌲 Вековые сосновые леса
- 🌊 Чистое море
- ⛰️ Величественные горы
- 🖼️ Исторический облик
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что можно увидеть
- Дворцы
- Усадьбы
- Церкви
- Узкие улочки
Описание экскурсииВо все времена люди стремились в Ялту: здесь создавали семейные гнёзда русские правители, искали вдохновения знаменитые художники, писатели, актёры и музыканты, местные здравницы высоко ценятся и по сей день, — каждый находит здесь счастье и умиротворение. Большая Ялта выгодно сочетает в себе буйство южнобережной природы (величественные горы вокруг, вековые сосновые леса, ласковое чистое море) и хорошо сохранившийся до наших дней исторический облик (дворцы и усадьбы, церкви, узкие улочки).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Услуги водителя
- Фото и видео на айфон
- Напитки
- Куртки и пледы
- Зонты и дождевики
- Аптечка и солнцезащитный крем
- Детское кресло и бустер
- Автохолодильник
Что не входит в цену
- Входной билет
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
14 мая 2024
Незабываемые экскурсии с Дмитрием! Провели несколько дней в апреле в Крыму! И благодаря Дмитрию они стали незабываемы! До этого мы уже отдыхали в Крыму, но он для нас не раскрылся
