совершенно. На Дмитрия наткнулась случайно по его нереально красивым фото, решила, что эту красоту просто обязательно нужно увидеть своими глазами. Дмитрий любит свой край и этой любовью заряжает своих гостей! Времени было не так много, а посмотреть хотелось как можно больше, Дмитрий составил очень грамотный маршрут, учёл все пожелания, при этом знает как избежать толп туристов и очередей, все прошло в очень легкой и непринужденной, дружеской атмосфере словно Дмитрия мы знали всегда!!!! Это очень обаятельный, интеллигентный человек и грамотный экскурсовод! Выражаю огромную благодарность от семьи Черновых! До новых встреч!!!