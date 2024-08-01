читать дальше

рассказывает, это прям любовь к Крыму не только его, но и Ваша. Мы каждый раз удивляемся видам, которые он показывает, Вы такого не увидите сами, Вам не покажут на экскурсиях этого. Дмитрий предложит экстрим, хоть Вы и боитесь высоты, но он это так сделает, что Вы там будете самыми первыми и пойдете по мостикам… Подберёт маршрут под любой возраст и будет всегда рядом. Найдёт общий язык с любым поколением и знает, как увлечь каждого - это талант! А какая с ним поездка на пару дней по ЮБК, это не описать словами, надо ехать! Проведёт по таким местам, которых нет на карте, да и Ваши пожелания всегда будут во главе экскурсии, всё учтёт! А купание в море, а дельфины - эмоций на год… Это стоит испытать каждому!

Дмитрий, будьте всегда таким доброжелательным и до следующего года!!!