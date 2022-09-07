Познавательные экскурсии на природе в Алупке

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Алупке, цены от 980 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
🚶 Пешая
Групповая
8 часов
1 отзыв
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
«водопад "Учан-Су" — самый высокий водопад Крыма, находится на высоте 390 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 250 за человека
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Начало: Ваше адрес в Алупке
«Конечно, рассветные цвета и тот эффект, которые они дарят окружающим горно-морским пейзажам, труднопредсказуемы, но в правильных местах три рассвета из четырех совершенно фантастические»
Расписание: Ежедневно в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
🚶 Пешая
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«В пути вы услышите легенды и истории этих мест, полюбуетесь красотой крымской природы»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980 за человека
Воронцовский парк: фотопрогулка по следам Айвазовского
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Воронцовский парк: фотопрогулка по следам Айвазовского
Начало: У кассы Воронцовского дворца
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 сентября 2022
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Всем советую сходить в поход, дорога несложная через лес. По пути дегустировали кизил, также на верху нас накормили вкуснейшим обедом.
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    Рекомендую подняться с экскурсоводом на вершину, вид потрясающий. Также возле храма живут милейшие кошки, одну нам даже удалось погладить, а другой скормить остатки от обеда. Экскурсовод Алексей интересно рассказывает про лес, про само место, истории, так что время пролетает незаметно👍🏻 По окончанию маршрута остались самые тёплые воспоминания и прекрасные фото😊

  • Б
    Балтрушевич
    7 сентября 2022
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Экскурсия очень понравилась, гид Леха,доброжелательный, накормил вкусным обедом. В свободное время я даже успела написать небольшой этюмаслом ом. Спасибо.
  • М
    Михаил
    26 июля 2022
    Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
    Все было превосходно!!! За 1 день увидели весь южный берег Крыма

Ответы на вопросы от путешественников по Алупке в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
  2. Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
  3. Храм Солнца - место силы в Крымских горах
  4. Воронцовский парк: фотопрогулка по следам Айвазовского
Сколько стоит экскурсия по Алупке в июне 2024
Сейчас в Алупке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 980 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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