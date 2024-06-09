1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Начало: Ваше адрес в Алупке
Расписание: Ежедневно в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Прекрасны вы, брега Тавриды
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Воронцовский парк: фотопрогулка по следам Айвазовского
Начало: У кассы Воронцовского дворца
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Алупке в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Алупке в июне 2024
Сейчас в Алупке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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