Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправимся на самую западную точку полуострова — мыс Тарханкут с его многочисленными локациями. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Данный маршрут для самых энергичных и неутомимых. Длительный и поражающий красотой Такого Крыма вы точно не видели! Отправимся на самую западную точку полуострова — мыс Тарханкут с его многочисленными локациями. Возьмём морскую прогулку по Большому и Малому Атлешу, будем заплывать в глубокие гроты… Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Ответы на вопросы Что включено Экскурсионное сопровождение

Услуги водителя

Фото и видео на айфон

Напитки

Автохолодильник

Все для ныряние

Аптечка с солнцезащитным кремом

Дождевики и зонты

Пледы и куртки Что не входит в цену Морская прогулка

Дайвинг

Место начала и завершения? Г. Ялта, ул. Московская 5 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация

