Главные экскурсионные места в Алупке

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Алупке, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Завтра в 07:00
2 мар в 07:00
17 000 за всё до 7 чел.
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Завтра в 07:00
2 мар в 07:00
21 000 за человека
Вдоль моря к Новому Свету: многогранный Крым
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Вдоль моря к Новому Свету: многогранный Крым
Начало: Ялта, Московксая 5
Завтра в 07:00
2 мар в 07:00
20 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    26 июля 2022
    Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
    Все было превосходно!!! За 1 день увидели весь южный берег Крыма

Ответы на вопросы от путешественников по Алупке в категории «Популярные места»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
  2. На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
  3. Вдоль моря к Новому Свету: многогранный Крым
Сколько стоит экскурсия по Алупке в феврале 2025
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