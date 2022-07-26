10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Завтра в 07:00
2 мар в 07:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Завтра в 07:00
2 мар в 07:00
21 000₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Вдоль моря к Новому Свету: многогранный Крым
Начало: Ялта, Московксая 5
Завтра в 07:00
2 мар в 07:00
20 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил26 июля 2022Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и ЯлтаВсе было превосходно!!! За 1 день увидели весь южный берег Крыма
Ответы на вопросы от путешественников по Алупке в категории «Популярные места»
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