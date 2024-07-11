Мои заказы

В Бахчисарай: «Восточная сказка»

Бахчисарай — самобытный уголок Крыма, вобравший в себя очарование уютных улочек и восточной кухни, каменные предания веков, скрытые в пещерных городах, и сакральные энергии монастырей. .
5
1 отзыв
В Бахчисарай: «Восточная сказка»
В Бахчисарай: «Восточная сказка»
В Бахчисарай: «Восточная сказка»
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Ежедневно в 9.00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • На нашем пути:
  • ‌ - Инкерманский карьер
  • Свято-Климентовский мужской монастырь
  • Бисерный храм Анастасии
  • Качи-Кальон или Чуфут-Кале
  • Музей крымско-татарского быта или Ханский дворец
  • Свято-Успенский мужской монастырь
  • ‌ - Лавандовые поля
  • Можно дегустацию сыра Маркур или винодельню
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Автохолодильник
  • Аптечка и солнце защитный крем
  • Дождевики и зонты
  • Пледы и куртки
  • Сюрприз
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Джип
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места вашего проживания
Завершение: Ялта ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Лариса
11 июл 2024
Дмитрий - лучший Путеводитель в Крыму Крым прекрасен и разнообразен! В этом помог нам убедиться наш замечательный гид Дмитрий! Мы ездили с ним в два незабываемых путешествия. Посетили красочные, впечатляющие
читать дальше

по своим видам места вдоль моря до Балаклавы и мыса Фиолент, прокатились по Старому Севастопольскому шоссе, а самое главное - прикоснулось и окунулись в мир нетронутой природы, побывав в Крымском природном заповеднике. Это невероятное ощущение, когда ты отрываешься от суеты и шума города. Дмитрий все отлично для нас организовал, советовал лучшие красивейшие места, поездки прошли очень легко, комфортно, безопасно. Отдельное спасибо за фотосъемку! Одно из весомых качеств Дмитрия, то что он с отличным чувством юмора и с ним легко общаться, даже при первом знакомстве. Чопорные и нудные экскурсии мы проходили, знаем. . А наши путешествия прошли в компании гида, который дружелюбен и внимателен. Впечатлений море! И, Крым, это не только пляжный отдых, поверьте, это невероятная красота и познание природы.

Входит в следующие категории Алупки

Похожие экскурсии из Алупки

Вдоль моря к Новому Свету: многогранный Крым
10 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Вдоль моря к Новому Свету: многогранный Крым
Начало: Ялта, Московксая 5
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
24 300 ₽27 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алупке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алупке