Вдоль моря к Новому Свету: многогранный Крым

Вы увидите Крым многогранным - каждый найдет для себя свою частичку Юго-Восточного Крыма!
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Мы отправимся в романтическое и авантюрное путешествие вдоль самого моря до Нового Света. Этот маршрут включает в себя природное разнообразие, лёгкий хайкинг, дегустацию всемирно известного шампанского, морское свидание с дельфинами! Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Ответы на вопросы

Что включено
  • Гид-экскурсвод
  • Водитель
  • Фото-видео на айфон
  • Напитки
  • Автохолодильник
  • Дождевики и зонты
  • Толстовки и пледы
  • Инвентарь для пикника
  • Аптечка с солнцезащитным кремом
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Морская прогулка
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анна
10 июн 2024
Восторг Дима, как всегда восторг!!! Спасибо огромное!!! Даже дождь не испортил путешествие!!! Лучшие места, лучшие виды, сама вкусная клубника и черешня!!! Муж очень скептически был настроен, после провала в Абхазии.
читать дальше

Но был сегодня удивлен!!! Все благодаря тебе. Так подобрать маршрут, темы для разговоров, музыку и рестораны, вот что значит профессионал своего дела!!! Человек влюблён в профессию и знает что делает!!! Мы очень довольны, каждый раз, путешествуя с тобой, Крым как бриллиант, открывается новая грань!!! Спасибо тебе!!!
Да, отдельное спасибо за фото. Сейчас пересматриваю и понимаю что есть что показать, и самой посмотреть. Все удачные кадры. 😂 муж так не фотографирует. Спасибо

