Царская дорога: по следам Романовых

Погрузитесь в историю, следуя по царской дороге, где когда-то ходили Романовы. Откройте для себя уникальные природные уголки и диких животных
Экскурсия по царской дороге в Алуште предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и природу одновременно.

Маршрут проходит через девственные леса, где можно встретить оленей, кабанов, ланей и других животных. Это идеальный способ отдохнуть от городской суеты и насладиться чистым воздухом. Каждый шаг напоминает о временах, когда здесь гуляли члены царской семьи. Природа, история и спокойствие делают эту экскурсию незабываемой
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Экологически чистый маршрут
  • 👑 Исторический след Романовых
  • 🐾 Встреча с дикими животными
  • 🌲 Прогулка по девственным лесам
  • 🗺️ Индивидуальный подход
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Что можно увидеть

  • Охотничьи угодья Романовых

Описание экскурсии

Cамая «экологически чистая экскурсия» Крыма. Наш путь пройдёт сквозь девственные леса, на лоне дикой природы. Повторим путь царей, посетим их охотничьи угодья, увидим на расстоянии вытянутой руки диких животных (оленей, кабанов, ланей, сов, лисов).

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Пикник
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Аптечка с солнцезащитным кремом
  • Пледы и куртки
  • Дождевики и зонты
  • Автохолодильник
  • Разный инвентарь для пикников
  • Детское кресло и бустер
Что не входит в цену
  • Входной билет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
25 июн 2024
Профессиональный гид. Прекрасный человек. Индивидуальный подход. Интересные маршруты.
21.06.2024 нам посчастливилось познакомиться с Дмитрием. Была запланирована поездка в Крымский заповедник. Как потом выяснилось, туда не так то просто попасть.
Поездка была на
весь день. Дмитрий за нами заехал. И по окончании экскурсии, привез домой. Мы были удивлены, что экскурсия проходит на комфортабельном авто Toyota Camry! Мы думали, что в заповедник можно проехать только на джипе)))
Вождение очень комфортное. Легкое общение. Индивидуальный подход. Забота к клиентам. Дмитрий обеспечил водой каждого из нас. А еще был пикник на багажнике авто под кронами деревьев. Вкусный бутерброд, травяной чай и настоящий крымский мед!))) Дмитрий очень интересно рассказывает и очень много знает из истории, о посещаемых местах, о Крыме, о животных. Так же делится интересными историями из жизни. А самое главное, мы не устали от предоставленной информации!
Мы были в прекрасных диких местах! И кроме нас, в заповеднике больше никого не было! Мы видели оленей с детенышами! Кабанчика! В небе летали черные грифы! Слышали дятлов! А какие виды открываются на Ялту и Гурзуф с высоты! А какой там воздух!!!!!!
Так же мы посетили охотничий домик, форелевую ферму, монастырь Космы и Дамиана и набрали водичку из источника.
Еще Дмитрий сделал нам красивые фото с нужного ракурса. А по окончании экскурсии преподнес памятный подарок.
От всей души мы очень благодарны за такой прекрасный день и проведенное время!!!

