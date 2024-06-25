Экскурсия по царской дороге в Алуште предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и природу одновременно.
Маршрут проходит через девственные леса, где можно встретить оленей, кабанов, ланей и других животных. Это идеальный способ отдохнуть от городской суеты и насладиться чистым воздухом. Каждый шаг напоминает о временах, когда здесь гуляли члены царской семьи. Природа, история и спокойствие делают эту экскурсию незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Экологически чистый маршрут
- 👑 Исторический след Романовых
- 🐾 Встреча с дикими животными
- 🌲 Прогулка по девственным лесам
- 🗺️ Индивидуальный подход
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что можно увидеть
- Охотничьи угодья Романовых
Описание экскурсииCамая «экологически чистая экскурсия» Крыма. Наш путь пройдёт сквозь девственные леса, на лоне дикой природы. Повторим путь царей, посетим их охотничьи угодья, увидим на расстоянии вытянутой руки диких животных (оленей, кабанов, ланей, сов, лисов).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Услуги водителя
- Пикник
- Фото и видео на айфон
- Напитки
- Аптечка с солнцезащитным кремом
- Пледы и куртки
- Дождевики и зонты
- Автохолодильник
- Разный инвентарь для пикников
- Детское кресло и бустер
Что не входит в цену
- Входной билет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
25 июн 2024
Профессиональный гид. Прекрасный человек. Индивидуальный подход. Интересные маршруты.
21.06.2024 нам посчастливилось познакомиться с Дмитрием. Была запланирована поездка в Крымский заповедник. Как потом выяснилось, туда не так то просто попасть.
Поездка была на
