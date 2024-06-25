читать дальше

весь день. Дмитрий за нами заехал. И по окончании экскурсии, привез домой. Мы были удивлены, что экскурсия проходит на комфортабельном авто Toyota Camry! Мы думали, что в заповедник можно проехать только на джипе)))

Вождение очень комфортное. Легкое общение. Индивидуальный подход. Забота к клиентам. Дмитрий обеспечил водой каждого из нас. А еще был пикник на багажнике авто под кронами деревьев. Вкусный бутерброд, травяной чай и настоящий крымский мед!))) Дмитрий очень интересно рассказывает и очень много знает из истории, о посещаемых местах, о Крыме, о животных. Так же делится интересными историями из жизни. А самое главное, мы не устали от предоставленной информации!

Мы были в прекрасных диких местах! И кроме нас, в заповеднике больше никого не было! Мы видели оленей с детенышами! Кабанчика! В небе летали черные грифы! Слышали дятлов! А какие виды открываются на Ялту и Гурзуф с высоты! А какой там воздух!!!!!!

Так же мы посетили охотничий домик, форелевую ферму, монастырь Космы и Дамиана и набрали водичку из источника.

Еще Дмитрий сделал нам красивые фото с нужного ракурса. А по окончании экскурсии преподнес памятный подарок.

От всей души мы очень благодарны за такой прекрасный день и проведенное время!!!