Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри

Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ

Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ.

По дороге остановимся у Черепашьего прудика, заедем к водопаду Учан-Су, прогуляемся к Серебряной беседке.

И уже перед самым закатом поднимемся на смотровую площадку у самый короны Ай-Петри. На закате мы откроем шампанское и будем ждать, когда загорятся огни ночной Ялты.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри

Что вас ожидает 🤩

  • Серпантин на Ай-Петри
  • Водопад Учан-Су
  • Черепашье озеро
  • Смотровая над верхней станцией канатной дороги
  • Зубцы Ай-Петри
  • Гора Вестрон (закат, смотровая на Алупку)
  • Спуск по лесу к автостоянке
  • Серебряная беседка (шампанское, вид на ночную Ялту)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Романтичный закат и потрясающие виды.
  • Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ. Мы поднимемся как раз к тому времени, когда основная масса людей начнет спуск. По дороге остановимся у Черепашьего прудика, заедем к водопаду Учан-Су, прогуляемся к Серебряной беседке.
  • И уже перед самым закатом поднимемся на смотровую площадку у самый короны Ай-Петри. На закате мы откроем шампанское и приготовимся ждать, когда загорятся огни ночной Ялты. Это очень красиво. Если повезет, то можно наблюдать и восход луны и потрясающую лунную дорожку. Или своими глазами увидеть, как много звезд на Крымском небе.

Важная информация:

Ай-Петри — вершина, которая характеризуется очень сложными погодными условиями, поэтому перед поездкой мы обязательно с вами свяжемся и проинструктируем по поводу одежды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Еда на маршруте, шампанское Новый Свет
  • Фото с маршрута
  • Видео с дрона (по погоде)
  • Пропуска в заповедник
Что не входит
  • Трансфер за пределы указанных городов
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности 09:00 до 20:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Ай-Петри — вершина
  • Которая характеризуется очень сложными погодными условиями
  • Поэтому перед поездкой мы обязательно с вами свяжемся и проинструктируем по поводу одежды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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