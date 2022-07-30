Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ.



По дороге остановимся у Черепашьего прудика, заедем к водопаду Учан-Су, прогуляемся к Серебряной беседке.



И уже перед самым закатом поднимемся на смотровую площадку у самый короны Ай-Петри. На закате мы откроем шампанское и будем ждать, когда загорятся огни ночной Ялты.