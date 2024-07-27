6 часов
Групповая
до 29 чел.
Путешествие в пещеру Мраморную и Эмине-Баир-Хосар
Посетите удивительные пещеры Мамонтовая и Мраморная в Алуште. Откройте для себя подземные чудеса с опытными спелеологами. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Вторник и пятница в 13:30
9 авг в 13:30
13 авг в 13:30
1 600₽ за человека
11 часов
Групповая
до 29 чел.
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 8:30, по согласованию с гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 000₽ за человека
12 часов
Групповая
Севастополь - 35-я береговая батарея: экскурсия по местам боевой славы
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Севастополю! Посетите 35-ю береговую батарею, прогуляйтесь по Приморскому бульвару и завершите день на Сапун горе
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По понедельникам и пятницам в 8:30
9 авг в 08:30
13 авг в 08:30
2 000₽ за человека
9 часов
Водная прогулка
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо
Погрузитесь в атмосферу Южного берега Крыма: дворец Воронцова, Ласточкино гнездо, прогулка на теплоходе и набережная Ялты ждут вас
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По пятницам в 9:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
1 600₽ за человека
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия на винзавод «Массандра» с дегустацией
Погрузитесь в мир виноделия на винзаводе «Массандра» в Алуште. Узнайте историю, попробуйте лучшие вина и посетите исторические маршруты
Начало: Алушта, ул. Горького, 7
Расписание: Вторник и пятница в 15:45, воскресенье в 14:15
9 авг в 15:30
11 авг в 14:15
1 300₽ за человека
8 часов
Групповая
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: Вторник, пятница в 13:30
Сегодня в 13:30
10 авг в 09:00
1 700₽ за человека
11 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Новый Свет + Зеленогорье
Путешествие по Голицынской тропе, купание в море и озерах, посещение гротов и реликтовых рощ. В Зеленогорье увидите горное озеро Панагия и Арпатские водопады
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:30
14 авг в 08:30
2 000₽ за человека
10 часов
Групповая
до 29 чел.
Генуэзская крепость - тропа Голицына
Путешествие вдоль побережья и горных склонов между Алуштой и Судаком. Посещение средневековой крепости и прогулка по тропе Голицына в Новом Свете
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
10 авг в 08:30
17 авг в 08:30
2 000₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Однодневный маршрут на верхнее плато Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, интересная природа и комфортный треккинг
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00, по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Групповая
Розовое озеро - Малый Иерусалим
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: Четверг и воскресенье в 9:00 (в теплое время года)
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
2 000₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим. Индивидуальная экскурсия на внедорожнике
Восемь часов на внедорожнике по незатоптанным туристами местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум спешки и людей. Забираем и привозим обратно
Начало: Ваше место пребывания в Алуште
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или 10:00
18 авг в 09:00
24 авг в 09:00
4 000₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Путешествие по красивейшему Судакскому шоссе: от Алушты до Коктебеля, с остановками у сырных скал и мысов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
18 200₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зелёное озеро
Проведите день в Зеленогорье, наслаждаясь видами Арпатских водопадов и Зелёного озера. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и отдых на природе
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дворец Александра III и дегустация вин в Массандре
Посетите сказочный замок, знаменитые винные подвалы и великолепный парк. Прогуляйтесь по старинному Массандровскому парку и аллее роз
Начало: Улица Симферопольская, 1, Алушта, автовокзал
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
9 авг в 09:30
8 000₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Групповая
Увлекательное морское путешествие к Кара-Дагу и галерея Айвазовского
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Кара-Дагу и галерее Айвазовского. Узнайте легенды Крыма и насладитесь живописными видами Золотых ворот
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
2 200₽ за человека
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Незабываемая экскурсия на Ай-Петри: канатная дорога и потрясающие виды
Лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не бывали. Канатная дорога поднимет вас на высоту более километра, где откроются потрясающие виды
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 500₽ за человека
9 часов
Групповая
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По воскресеньям в 8:30 (по согласованию с гидом)
6 окт в 08:30
1 300₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Золотое кольцо Крыма: экскурсия по храмам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив его знаменитые монастыри и храмы. Один день - множество впечатлений
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 8:30 (по согласованию с гидом)
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
13 000₽ за всё до 7 чел.
11 часов
Групповая
до 29 чел.
Крымская мозаика: Форосская церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм, скит Святой Анастасии
Посетите Форосскую церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм и скит Святой Анастасии. Погрузитесь в атмосферу крымских мест силы и получите заряд энергии
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: четверг, воскресенье в 8:30
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
2 000₽ за человека
12 часов
Групповая
Севастополь - Херсонес Таврический - Балаклава
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Воскресенье 4.08, далее пн, чтв, сб в 8:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
2 000₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по древним пещерным городам Крыма
Погрузитесь в атмосферу древнего Крыма, исследуя пещерные города на джипе. Комфорт, экстрим и уникальные исторические места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «InstaКрым» - фототур по лучшим местам Крыма
Погрузитесь в мир крымской природы и архитектуры, создавая уникальные фотографии. Маршрут проработан для ярких и запоминающихся кадров
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по дворцам и паркам Южного берега Крыма
Индивидуальная экскурсия по Южному берегу Крыма подарит вам возможность посетить знаменитые дворцы и парки, наслаждаясь историей и природой региона
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Погрузитесь в атмосферу романтики на закате Ай-Петри. Остановки у водопада Учан-Су и Черепашьего прудика. Шампанское и огни ночной Ялты
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри
Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день
Начало: Ваше место пребывания в Алуште
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 000₽ за всё до 8 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия Легенды Храма Солнца в Алуште
Погрузитесь в мистику Храма Солнца в Алуште. Исполните желания и насладитесь видами бухты Ласпи и скал Тышлар
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 800₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи в Алуште
Пройдите круговой трекинг к вершине южной Демерджи. Маршрут подходит для всех уровней подготовки, с привалами и захватывающими видами на долину Алушты
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Алимовой балке в Алуште - история, легенды и потрясающие виды Крыма
Погрузитесь в мир легенд и истории Алимовой балки. Простой и красивый маршрут с потрясающими видами и энергетическими местами Крыма
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пещерный город Качи-Кальон в Алуште
Путешествие в пещерный город Качи-Кальон в Алуште. Узнайте о жизни в пещерных городах Крыма, насладитесь видами и получите уникальные фото и видео с дрона
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 июля 2024Прекрасные, удивительной красоты места!! Очень интересно рассказывала экскурсовод Наталья. Всем обязательно для посещения
- ААлександр26 июля 2024Канатная дорога Ай Петри. Плато. Побывали в гостях у Графа Воронцова, увидели замок, прогулялись по парку. Ласточкино гнездо, теплоход, набережная Ялты.
- ННаталья25 июля 2024Добрый день, наша экскурсия включала себя все достопремечательности (основные) Крыма! Экскурсовод Слава, нам все очень подробно и интересно рассказывала, легко
- ДДмитрий25 июля 2024Алексей, спасибо огромное за такую замечательную экскурсию! Очень рады были с Вами познакомиться и ни разу не пожалели, что выбрали
- ККулиш18 июля 2024Я была в пещерах первый раз, не ожидала такой красоты! Это просто грандиозное зрелище, ни фото, ни видео не могут
- ННадежда17 июля 2024В первые побывали на вершине Ай Петри, Воронцовский парк поразил своей красотой, Ласточкино гнездо восхитило своим расположением, захватывающая прогулка на катере до Ялты и её набережная) Огромное спасибо нашему экскурсоводу Святославе, всё очень интересно рассказано,живо,весело! Объясняла всё доходчиво и чётко.
- ААнастасия16 июля 2024Все отлично, очень понравилась поездка, красивые и очень интересные места, насыщенная поездка! 👍🏻
- ААлиса14 июля 2024Невероятно увлекательная и позитивная экскурсия. Мы под большим впечатлением. Воронцовский дворец и его окрестности поразили своим великолепием. Ласточкино гнездо невероятно
- ННаталья13 июля 2024Все супер. Понравилась сама организация сервиса, так как бронировала онлайн, организаторы быстро решили вопросы по месту проведения. Сама экскурсия интересная, экскурсовод рассказал очень много интересной информации! Экскурсия была насыщенная и информативная. Воспользуюсь еще данным сервисом
- ЕЕлена11 июля 2024Много-много представителей больших кошек!
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «На весь день»
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