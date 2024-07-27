Экскурсии на 1 день в Алуште

Найдено 30 экскурсий в категории «На весь день» в Алуште, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пещеры Мамонтовая и Мраморная
На автобусе
20 отзывов
6 часов
Групповая
до 29 чел.
Путешествие в пещеру Мраморную и Эмине-Баир-Хосар
Посетите удивительные пещеры Мамонтовая и Мраморная в Алуште. Откройте для себя подземные чудеса с опытными спелеологами. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Вторник и пятница в 13:30
9 авг в 13:30
13 авг в 13:30
1 600 за человека
Главные достопримечательности Крыма за один день
На автобусе
58 отзывов
11 часов
Групповая
до 29 чел.
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 8:30, по согласованию с гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 000 за человека
Севастополь - Балаклава - музей подводных лодок
На автобусе
6 отзывов
12 часов
Групповая
Севастополь - 35-я береговая батарея: экскурсия по местам боевой славы
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Севастополю! Посетите 35-ю береговую батарею, прогуляйтесь по Приморскому бульвару и завершите день на Сапун горе
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По понедельникам и пятницам в 8:30
9 авг в 08:30
13 авг в 08:30
2 000 за человека
Дворец графа Воронцова в Алупке и замок Ласточкино гнездо
На автобусе
8 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо
Погрузитесь в атмосферу Южного берега Крыма: дворец Воронцова, Ласточкино гнездо, прогулка на теплоходе и набережная Ялты ждут вас
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По пятницам в 9:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
1 600 за человека
Винзавод «Массандра»
На автобусе
7 отзывов
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия на винзавод «Массандра» с дегустацией
Погрузитесь в мир виноделия на винзаводе «Массандра» в Алуште. Узнайте историю, попробуйте лучшие вина и посетите исторические маршруты
Начало: Алушта, ул. Горького, 7
Расписание: Вторник и пятница в 15:45, воскресенье в 14:15
9 авг в 15:30
11 авг в 14:15
1 300 за человека
Сафари в Крыму. В гостях у человека-льва
На автобусе
6 отзывов
8 часов
Групповая
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: Вторник, пятница в 13:30
Сегодня в 13:30
10 авг в 09:00
1 700 за человека
Новый Свет + Зеленогорье
На автобусе
8 отзывов
11 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Новый Свет + Зеленогорье
Путешествие по Голицынской тропе, купание в море и озерах, посещение гротов и реликтовых рощ. В Зеленогорье увидите горное озеро Панагия и Арпатские водопады
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:30
14 авг в 08:30
2 000 за человека
Генуэзская крепость и тропа Голицына
На автобусе
8 отзывов
10 часов
Групповая
до 29 чел.
Генуэзская крепость - тропа Голицына
Путешествие вдоль побережья и горных склонов между Алуштой и Судаком. Посещение средневековой крепости и прогулка по тропе Голицына в Новом Свете
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
10 авг в 08:30
17 авг в 08:30
2 000 за человека
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
2 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Однодневный маршрут на верхнее плато Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, интересная природа и комфортный треккинг
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00, по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 500 за всё до 3 чел.
Розовое озеро - Малый Иерусалим
На автобусе
12 отзывов
12 часов
Групповая
Розовое озеро - Малый Иерусалим
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: Четверг и воскресенье в 9:00 (в теплое время года)
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
2 000 за человека
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим. Индивидуальная экскурсия на внедорожнике
Восемь часов на внедорожнике по незатоптанным туристами местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум спешки и людей. Забираем и привозим обратно
Начало: Ваше место пребывания в Алуште
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
20 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
Пешая
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или 10:00
18 авг в 09:00
24 авг в 09:00
4 000 за человека
Крымская Киммерия: от моря к звездам
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Путешествие по красивейшему Судакскому шоссе: от Алушты до Коктебеля, с остановками у сырных скал и мысов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
18 200 за всё до 3 чел.
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зелёное озеро
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зелёное озеро
Проведите день в Зеленогорье, наслаждаясь видами Арпатских водопадов и Зелёного озера. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и отдых на природе
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Дивная Массандра
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дворец Александра III и дегустация вин в Массандре
Посетите сказочный замок, знаменитые винные подвалы и великолепный парк. Прогуляйтесь по старинному Массандровскому парку и аллее роз
Начало: Улица Симферопольская, 1, Алушта, автовокзал
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
9 авг в 09:30
8 000 за всё до 5 чел.
Кара-Даг - вулкан юрского периода
На автобусе
3 отзыва
12 часов
Групповая
Увлекательное морское путешествие к Кара-Дагу и галерея Айвазовского
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Кара-Дагу и галерее Айвазовского. Узнайте легенды Крыма и насладитесь живописными видами Золотых ворот
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
2 200 за человека
Ай-Петри - корона Крымских гор
На автобусе
12 отзывов
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Незабываемая экскурсия на Ай-Петри: канатная дорога и потрясающие виды
Лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не бывали. Канатная дорога поднимет вас на высоту более километра, где откроются потрясающие виды
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 500 за человека
Семь чудес Крыма за один день
На автобусе
4 отзыва
9 часов
Групповая
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По воскресеньям в 8:30 (по согласованию с гидом)
6 окт в 08:30
1 300 за человека
Золотое кольцо Крыма
На автобусе
4 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Золотое кольцо Крыма: экскурсия по храмам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив его знаменитые монастыри и храмы. Один день - множество впечатлений
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 8:30 (по согласованию с гидом)
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
13 000 за всё до 7 чел.
Бахчисарайская мозаика
На автобусе
6 отзывов
11 часов
Групповая
до 29 чел.
Крымская мозаика: Форосская церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм, скит Святой Анастасии
Посетите Форосскую церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм и скит Святой Анастасии. Погрузитесь в атмосферу крымских мест силы и получите заряд энергии
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: четверг, воскресенье в 8:30
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
2 000 за человека
Севастополь - Херсонес Таврический - Балаклава
На автобусе
11 отзывов
12 часов
Групповая
Севастополь - Херсонес Таврический - Балаклава
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Воскресенье 4.08, далее пн, чтв, сб в 8:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
2 000 за человека
Джип-тур по пещерным городам Крыма
Джиппинг
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по древним пещерным городам Крыма
Погрузитесь в атмосферу древнего Крыма, исследуя пещерные города на джипе. Комфорт, экстрим и уникальные исторические места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Живописный Крым»
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «InstaКрым» - фототур по лучшим местам Крыма
Погрузитесь в мир крымской природы и архитектуры, создавая уникальные фотографии. Маршрут проработан для ярких и запоминающихся кадров
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Дворцы и парки Южного берега Крыма
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по дворцам и паркам Южного берега Крыма
Индивидуальная экскурсия по Южному берегу Крыма подарит вам возможность посетить знаменитые дворцы и парки, наслаждаясь историей и природой региона
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Погрузитесь в атмосферу романтики на закате Ай-Петри. Остановки у водопада Учан-Су и Черепашьего прудика. Шампанское и огни ночной Ялты
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
23 800 за всё до 3 чел.
Волшебный Южный берег Крыма
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри
Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день
Начало: Ваше место пребывания в Алуште
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 000 за всё до 8 чел.
Легенды Храма Солнца
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия Легенды Храма Солнца в Алуште
Погрузитесь в мистику Храма Солнца в Алуште. Исполните желания и насладитесь видами бухты Ласпи и скал Тышлар
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 800 за всё до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи в Алуште
Пройдите круговой трекинг к вершине южной Демерджи. Маршрут подходит для всех уровней подготовки, с привалами и захватывающими видами на долину Алушты
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Алимовой балке в Алуште - история, легенды и потрясающие виды Крыма
Погрузитесь в мир легенд и истории Алимовой балки. Простой и красивый маршрут с потрясающими видами и энергетическими местами Крыма
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пещерный город Качи-Кальон в Алуште
Путешествие в пещерный город Качи-Кальон в Алуште. Узнайте о жизни в пещерных городах Крыма, насладитесь видами и получите уникальные фото и видео с дрона
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 июля 2024
    Новый Свет + Зеленогорье
    Прекрасные, удивительной красоты места!! Очень интересно рассказывала экскурсовод Наталья. Всем обязательно для посещения
  • А
    Александр
    26 июля 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    Канатная дорога Ай Петри. Плато. Побывали в гостях у Графа Воронцова, увидели замок, прогулялись по парку. Ласточкино гнездо, теплоход, набережная Ялты.
  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    Добрый день, наша экскурсия включала себя все достопремечательности (основные) Крыма! Экскурсовод Слава, нам все очень подробно и интересно рассказывала, легко
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    и с юмором мы преодолели данный маршрут, мы остались очень довольны впечатлениями от увиденного, сделали много красивых фото, и конечно с удовольствием будем возращаться снова и снова! Особо стоит отметить легкость бронирования и время начала экскурсии!!! На Ай Петри мы были в числе первых посетителей, никаких очередей и заторов! Благодарим Вас за полученное удовольствие и удобство!

  • Д
    Дмитрий
    25 июля 2024
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Алексей, спасибо огромное за такую замечательную экскурсию! Очень рады были с Вами познакомиться и ни разу не пожалели, что выбрали
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    именно Вас! Мало того, что оправдали наши ожидания, но даже их превзошли! Посетили огромное количество интересных локаций, сделали кучу классных фотоснимков, провели круто время! Спасибо огромное за Вашу работу и любовь к Крыму, которая приумножилась в наших сердцах во стократ!

  • К
    Кулиш
    18 июля 2024
    Пещеры Мамонтовая и Мраморная
    Я была в пещерах первый раз, не ожидала такой красоты! Это просто грандиозное зрелище, ни фото, ни видео не могут
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    передать этого. Всем рекомендую посещение пещер. Встреча с экскурсоводом состоялась вовремя, накануне написали номер машины и точное время. В пещерах свои экскурсоводы, очень интересно и увлекательно рассказывали. Дорога в гору немного разбитая, поэтому на своих машинах не рекомендую, лучше брать экскурсионную.

  • Н
    Надежда
    17 июля 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    В первые побывали на вершине Ай Петри, Воронцовский парк поразил своей красотой, Ласточкино гнездо восхитило своим расположением, захватывающая прогулка на катере до Ялты и её набережная) Огромное спасибо нашему экскурсоводу Святославе, всё очень интересно рассказано,живо,весело! Объясняла всё доходчиво и чётко.
  • А
    Анастасия
    16 июля 2024
    Крымская Киммерия: от моря к звездам
    Все отлично, очень понравилась поездка, красивые и очень интересные места, насыщенная поездка! 👍🏻
  • А
    Алиса
    14 июля 2024
    Дворец графа Воронцова в Алупке и замок Ласточкино гнездо
    Невероятно увлекательная и позитивная экскурсия. Мы под большим впечатлением. Воронцовский дворец и его окрестности поразили своим великолепием. Ласточкино гнездо невероятно
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    красивое. Катание на теплоходе получилось весёлое и немного экстремальное. Восхитила своей красотой и современностью Ялта. Экскурсовод Наталья всю экскурсию так увлекательно рассказывала, мы прочувствовали каждое событие. И большое спасибо водителю за осторожно вождение на дорогах. Всё было замечательно. Спасибо за позитивные эмоции.

  • Н
    Наталья
    13 июля 2024
    Севастополь - Херсонес Таврический - Балаклава
    Все супер. Понравилась сама организация сервиса, так как бронировала онлайн, организаторы быстро решили вопросы по месту проведения. Сама экскурсия интересная, экскурсовод рассказал очень много интересной информации! Экскурсия была насыщенная и информативная. Воспользуюсь еще данным сервисом
  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Сафари в Крыму. В гостях у человека-льва
    Много-много представителей больших кошек!

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Пещеры Мамонтовая и Мраморная
  2. Главные достопримечательности Крыма за один день
  3. Севастополь - Балаклава - музей подводных лодок
  4. Дворец графа Воронцова в Алупке и замок Ласточкино гнездо
  5. Винзавод «Массандра»
Какие места ещё посмотреть в Алуште
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Ай-Петри
  3. Ласточкино гнездо
Сколько стоит экскурсия по Алуште в августе 2024
Сейчас в Алуште в категории "На весь день" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 1 300 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Алушту на 1 день, гиды Алушты подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Алушту так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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