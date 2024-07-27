читать дальше передать этого. Всем рекомендую посещение пещер. Встреча с экскурсоводом состоялась вовремя, накануне написали номер машины и точное время. В пещерах свои экскурсоводы, очень интересно и увлекательно рассказывали. Дорога в гору немного разбитая, поэтому на своих машинах не рекомендую, лучше брать экскурсионную.

Я была в пещерах первый раз, не ожидала такой красоты! Это просто грандиозное зрелище, ни фото, ни видео не могут