Смотровая площадка Ай-Йори с руинами древней крепости. которая служила дозорным пунктом алуштинских партизан
Водопады Головкинского
Погрузитесь в дивный мир крымской природы. Вдохните лесной воздух. Вслушайтесь в пение птиц. Напейтесь вкуснейшей водой из святого источника. И отыщите затерянные в ущелье Яман-Дере водопады Головкинского.
Что вас ждет?
прогулка по старинной дороге Падишах-Йол, по которой ездили на охоту российские императрицы
фотография на укреплении средневекового мостика
удобный привал на туристической стоянке Ай-Йори со святым источником чистейшей воды
посещение обзорной площадки с руин старинной крепости, которые партизаны использовали как дозорный пункт
два красивых 🤩 водопада и каскад на реке Улу-Узень, которые не оставят вас равнодушными
Экскурсию проводит гид-фотограф. Так что вас ждет не только много ярких впечатлений, но и замечательные фотографии 📸 на память.
Что входит
Услуги гида
Услуги фотографа
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 остановка на трассе Алушта-Ялта "Виноградное"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.