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Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского

Алёна Г.
Алёна Г. – Гид из Алушты
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского

Что вы увидите

  • Урочище Ай-Йори со святым источником
  • Смотровая площадка Ай-Йори с руинами древней крепости. которая служила дозорным пунктом алуштинских партизан
  • Водопады Головкинского
Погрузитесь в дивный мир крымской природы. Вдохните лесной воздух. Вслушайтесь в пение птиц. Напейтесь вкуснейшей водой из святого источника. И отыщите затерянные в ущелье Яман-Дере водопады Головкинского.
Что вас ждет?
  • прогулка по старинной дороге Падишах-Йол, по которой ездили на охоту российские императрицы
  • фотография на укреплении средневекового мостика
  • удобный привал на туристической стоянке Ай-Йори со святым источником чистейшей воды
  • посещение обзорной площадки с руин старинной крепости, которые партизаны использовали как дозорный пункт
  • два красивых 🤩 водопада и каскад на реке Улу-Узень, которые не оставят вас равнодушными
  • Экскурсию проводит гид-фотограф. Так что вас ждет не только много ярких впечатлений, но и замечательные фотографии 📸 на память.
Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги фотографа
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 остановка на трассе Алушта-Ялта "Виноградное"
    Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
    Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
    Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
    Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
    Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алёна Г.
    Алёна Г.
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