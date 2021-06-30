Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Крым — кладезь живописнейших мест, словно сошедших с картин.



Приглашаем вас в этом убедиться! Вы подниметесь на вершину белоснежной скалы Ак-Кая, отдохнете на мысе Хамелеон по соседству с поселком Коктебель и побываете на смотровой площадке Звездопад воспоминаний.



А мы расскажем о происхождении Крымских гор, местных легендах и традициях.