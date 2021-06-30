Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Вы оцените потрясающие ландшафты полуострова: горы, скалы, реки и морские бухты. В программе экскурсии:
Белая скала — отвесная скала, возвышающаяся над речной долиной Биюк-Карасу. Вы подниметесь на ее вершину, посетите несколько смотровых площадок и полюбуетесь фантастическим видом на плато.
Мыс Хамелеон — расположенный неподалеку от поселка Коктебель, он разделяет Коктебельский залив и Белую бухту. Здесь мы искупаемся, приготовим обед на костре и насладимся шумом моря.
Звездопад воспоминаний — смотровая площадка с видом на Карадагский заповедник. Вы раскроете секрет ее необычного названия и рассмотрите с высоты Амеретскую долину, воды Мертвой бухты и горную систему Карадаг.
Организационные детали
С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Мы команда гидов, фотографов и видеографов с опытом работы в нескольких странах. С радостью покажем вам самые живописные места юга России, расскажем их историю и сделаем фотоотчет на память.