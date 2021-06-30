Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

3 в 1: Белая скала, Звездопад воспоминаний и мыс Хамелеон

Отправиться из Анапы в Крым и впечатлиться головокружительными видами

5
1 отзыв
Крым — кладезь живописнейших мест, словно сошедших с картин.

Приглашаем вас в этом убедиться! Вы подниметесь на вершину белоснежной скалы Ак-Кая, отдохнете на мысе Хамелеон по соседству с поселком Коктебель и побываете на смотровой площадке Звездопад воспоминаний.

А мы расскажем о происхождении Крымских гор, местных легендах и традициях.
3 в 1: Белая скала, Звездопад воспоминаний и мыс Хамелеон
3 в 1: Белая скала, Звездопад воспоминаний и мыс Хамелеон
3 в 1: Белая скала, Звездопад воспоминаний и мыс Хамелеон
3 в 1: Белая скала, Звездопад воспоминаний и мыс Хамелеон
3 в 1: Белая скала, Звездопад воспоминаний и мыс Хамелеон
3 в 1: Белая скала, Звездопад воспоминаний и мыс Хамелеон
3 в 1: Белая скала, Звездопад воспоминаний и мыс Хамелеон
3 в 1: Белая скала, Звездопад воспоминаний и мыс Хамелеон
3 в 1: Белая скала, Звездопад воспоминаний и мыс Хамелеон
3 в 1: Белая скала, Звездопад воспоминаний и мыс Хамелеон
3 в 1: Белая скала, Звездопад воспоминаний и мыс Хамелеон

Что вас ожидает

Удивительный Крым

Вы оцените потрясающие ландшафты полуострова: горы, скалы, реки и морские бухты. В программе экскурсии:

  • Белая скала — отвесная скала, возвышающаяся над речной долиной Биюк-Карасу. Вы подниметесь на ее вершину, посетите несколько смотровых площадок и полюбуетесь фантастическим видом на плато.
  • Мыс Хамелеон — расположенный неподалеку от поселка Коктебель, он разделяет Коктебельский залив и Белую бухту. Здесь мы искупаемся, приготовим обед на костре и насладимся шумом моря.
  • Звездопад воспоминаний — смотровая площадка с видом на Карадагский заповедник. Вы раскроете секрет ее необычного названия и рассмотрите с высоты Амеретскую долину, воды Мертвой бухты и горную систему Карадаг.

Организационные детали

С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Всем привет! Мы команда гидов, фотографов и видеографов с опытом работы в нескольких странах. С радостью покажем вам самые живописные места юга России, расскажем их историю и сделаем фотоотчет на память.
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1 реальный отзыв

Е
30 июня 2021
Огромное спасибо, Алексею и Марии, за восхитительно проведённое, нашей компанией, время в этой поездке. За увиденные нами, сказочно живописные места и такое тёплое отношение к туристам! Спасибо!

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