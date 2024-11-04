С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в небольшое путешествие по вехам Анапы и увидите, как многогранна её история. Осмотрите античные руины. Перенесётесь во времена русско-турецких войн. Узнаете, как захолустное военное укрепление выросло в федеральный курортный регион. Прогуляетесь по одной из самых красивых набережных Чёрного моря. И выясните, что значит для Анапы Белая шляпа.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание аудиогида
Аудиоэкскурсия создана как подкаст в приложении, озвученный двумя голосами, чтобы рассказ о городе был живым и запоминающимся.
Вы увидите:
- Знаменитые Цветочные часы на углу улиц Ленина и Пушкина
- Памятник доктору В. А. Будзинскому, основателю курорта
- Восточные ворота турецкой крепости, одного из самых узнаваемых символов города
- Бюст А. Д. Безкровного, героя Кавказской войны
- Летнюю эстраду, где проводятся культурные мероприятия
- Скульптуру «Белая шляпа», ставшую символом Анапы как города-курорта
- Поющие фонтаны
Кроме того:
- Вы посетите часовню пророка Осии и храм Святого Онуфрия Великого, построенный в начале 19 века
- Побываете в археологическом музее «Горгиппия», где познакомитесь с историей древнего города, который располагался на месте современной Анапы более 2000 лет назад
- И прогуляетесь по набережной
Организационные детали
Дополнительные расходы: посещение археологического музея — 500 ₽ за человека, 300 ₽ — льготный билет.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Цветочных часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Анапе
Провёл экскурсии для 11126 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
4 ноя 2024
Над маршрутом надо поработать.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо, что поделились вашим мнением. Мы примем во внимание ваш отзыв, чтобы усовершенствовать наш аудиогид.
Спасибо, что поделились вашим мнением. Мы примем во внимание ваш отзыв, чтобы усовершенствовать наш аудиогид.
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