История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру

Познакомиться с достопримечательностями и богатым прошлым города - в своём темпе
С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в небольшое путешествие по вехам Анапы и увидите, как многогранна её история. Осмотрите античные руины. Перенесётесь во времена русско-турецких войн. Узнаете, как захолустное военное укрепление выросло в федеральный курортный регион. Прогуляетесь по одной из самых красивых набережных Чёрного моря. И выясните, что значит для Анапы Белая шляпа.
4
1 отзыв
История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
Ближайшие даты:
23
фев24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание аудиогида

Аудиоэкскурсия создана как подкаст в приложении, озвученный двумя голосами, чтобы рассказ о городе был живым и запоминающимся.

Вы увидите:

  • Знаменитые Цветочные часы на углу улиц Ленина и Пушкина
  • Памятник доктору В. А. Будзинскому, основателю курорта
  • Восточные ворота турецкой крепости, одного из самых узнаваемых символов города
  • Бюст А. Д. Безкровного, героя Кавказской войны
  • Летнюю эстраду, где проводятся культурные мероприятия
  • Скульптуру «Белая шляпа», ставшую символом Анапы как города-курорта
  • Поющие фонтаны

Кроме того:

  • Вы посетите часовню пророка Осии и храм Святого Онуфрия Великого, построенный в начале 19 века
  • Побываете в археологическом музее «Горгиппия», где познакомитесь с историей древнего города, который располагался на месте современной Анапы более 2000 лет назад
  • И прогуляетесь по набережной

Организационные детали

Дополнительные расходы: посещение археологического музея — 500 ₽ за человека, 300 ₽ — льготный билет.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Цветочных часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
И
4 ноя 2024
Над маршрутом надо поработать.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо, что поделились вашим мнением. Мы примем во внимание ваш отзыв, чтобы усовершенствовать наш аудиогид.

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