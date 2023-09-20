Джип-тур по окрестностям Анапы

Экскурсия из Анапы: путешествие на джипе к храму Великомученицы Варвары

4.7
112 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Давайте на несколько часов сбежим из Анапы? Предлагаем отправиться в путешествие на джипах по заповедным уголкам Анапы. Джип поможет нам пробраться к труднодоступным местам. Наш маршрут пройдет через Кипарисовое озеро, храм Великомученицы Варвары и Ласточкины гнезда. Конечно же, наше путешествие не обойдется без дегустации.
Джип-тур по окрестностям Анапы
Джип-тур по окрестностям Анапы
Джип-тур по окрестностям Анапы
Джип-тур по окрестностям Анапы
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Ласточкины гнезда
  • Храм Великомученицы Варвары и святой источник
  • Кипарисовое озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Запрыгивайте в джип — мы отправляемся в путешествие по заповедным местам Анапы. Вы насладитесь сказочными пейзажами и побываете в самых лучших локациях для фотосессий.
Заповедные уголки АнапыВы увидите Анапу за пределами пляжей и набережных. Всего несколько минут на джипе — и вы переместитесь из курортного городка на природу.
Вы насладитесь видами на смотровой площадке у Ласточкиных гнезд: здесь, с высоты 430 метров, открываются невероятные пейзажи на окрестности Анапы. Вас ждет Кипарисовое озеро с изумрудной водой, где можно искупаться и сделать запоминающиеся фотографии — пейзажи местности идеально для этого подходят. А в конце мы доберемся до храма великомученицы Варвары, где расположился святой источник с целебной водой.
И, конечно же, наше путешествие не обойдется без дегустации вина — на Кавказе без этого никуда!
Важно знатьЭкскурсия проводится на внедорожнике УАЗ «Патриот».

ежедневно в 9.00 и 14:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустация
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из отеля
Завершение: Привозим к отелю
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9.00 и 14:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 112 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
92
4
11
3
5
2
1
4
В
20 сен 2023
Все понравилось) Насыщенный и веселый день получился, спасибо!
R
20 сен 2023
Все норм, хороший водитель, фоткательные места. Мне зашло.
K
19 сен 2023
М
17 сен 2023
Р
16 сен 2023
Все супер
А
16 сен 2023
А
13 сен 2023
Суппер класс! Водитель ГИД Вадим интересно и смешно вёл экскурсии! Прокатились поймали адреналин
Отличное завершение отпуска)))
Л
13 сен 2023
Давно мечтали попасть на подобную экскурсию. Получили массу положительных эмоций. Особенно впечатлили ласточкины гнезда. Место просто шикарное. Огромное спасибо нашему водителю и гиду Денису. Отличное мини-путешествие сопровождалось интересным рассказом!
А
11 сен 2023
Зря потраченные деньги. Экскурсия скучная, гид ничего не рассказывал, на всех остановках по 5 минут находились, делать там больше нечего, так как сами ничего не знали, а гид смывался куда то каждый раз. Не предупредили что озеро высохло и деревья находятся не в воде, ничего красивого в том месте, просто деревья огороженные забором. Не тратьте зря деньги, максимум стоимость этой экскурсии 500 рублей с человека. Хотелось бы вернуть хоть часть денег
М
10 сен 2023
Все очень круто. Все понравилось. Рекомендую.
V
10 сен 2023
Отличная поездка,очень красивые места и комфортное передвижение!! спасибо водителю Александру.
Н
9 сен 2023
Очень довольна поездкой)) Рекомендую
О
8 сен 2023
Все прошло отлично. Интересно. Где-то экстремально. Познавательно.
И
7 сен 2023
А
7 сен 2023
Ещё 97 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Групповые
Джиппинг
Природа и пейзажи
Выездные
Кипарисовое озеро
Ласточкины гнёзда

Похожие туры из Анапы

Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группе
Групповая
5 часов
109 отзывов
Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группе
Анапа, забираем от отеля
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
15001 050 за человека
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
в удобном вам месте в черте Анапы
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
4 000 за всё до 4 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
78 отзывов
Из Анапы в заповедный Утриш
Вдохновиться волшебной природой Анапского района и осмотреть город с панорамных точек
Анапа, памятник Ленину
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
6 500 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анапе
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ