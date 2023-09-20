Запрыгивайте в джип — мы отправляемся в путешествие по заповедным местам Анапы. Вы насладитесь сказочными пейзажами и побываете в самых лучших локациях для фотосессий.

Заповедные уголки АнапыВы увидите Анапу за пределами пляжей и набережных. Всего несколько минут на джипе — и вы переместитесь из курортного городка на природу.

Вы насладитесь видами на смотровой площадке у Ласточкиных гнезд: здесь, с высоты 430 метров, открываются невероятные пейзажи на окрестности Анапы. Вас ждет Кипарисовое озеро с изумрудной водой, где можно искупаться и сделать запоминающиеся фотографии — пейзажи местности идеально для этого подходят. А в конце мы доберемся до храма великомученицы Варвары, где расположился святой источник с целебной водой.

И, конечно же, наше путешествие не обойдется без дегустации вина — на Кавказе без этого никуда!

Важно знатьЭкскурсия проводится на внедорожнике УАЗ «Патриот».