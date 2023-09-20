Экскурсия из Анапы: путешествие на джипе к храму Великомученицы Варвары
Давайте на несколько часов сбежим из Анапы? Предлагаем отправиться в путешествие на джипах по заповедным уголкам Анапы. Джип поможет нам пробраться к труднодоступным местам. Наш маршрут пройдет через Кипарисовое озеро, храм Великомученицы Варвары и Ласточкины гнезда. Конечно же, наше путешествие не обойдется без дегустации.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ласточкины гнезда
- Храм Великомученицы Варвары и святой источник
- Кипарисовое озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Запрыгивайте в джип — мы отправляемся в путешествие по заповедным местам Анапы. Вы насладитесь сказочными пейзажами и побываете в самых лучших локациях для фотосессий.
Заповедные уголки АнапыВы увидите Анапу за пределами пляжей и набережных. Всего несколько минут на джипе — и вы переместитесь из курортного городка на природу.
Вы насладитесь видами на смотровой площадке у Ласточкиных гнезд: здесь, с высоты 430 метров, открываются невероятные пейзажи на окрестности Анапы. Вас ждет Кипарисовое озеро с изумрудной водой, где можно искупаться и сделать запоминающиеся фотографии — пейзажи местности идеально для этого подходят. А в конце мы доберемся до храма великомученицы Варвары, где расположился святой источник с целебной водой.
И, конечно же, наше путешествие не обойдется без дегустации вина — на Кавказе без этого никуда!
Важно знатьЭкскурсия проводится на внедорожнике УАЗ «Патриот».
ежедневно в 9.00 и 14:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем из отеляЗавершение: Привозим к отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 9.00 и 14:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 112 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валория
20 сен 2023
Все понравилось) Насыщенный и веселый день получился, спасибо!
R
Ra.vavil
20 сен 2023
Все норм, хороший водитель, фоткательные места. Мне зашло.
K
Koiiimar
19 сен 2023
М
Малика
17 сен 2023
Р
Роман
16 сен 2023
Все супер
А
Алёна
16 сен 2023
А
Александр
13 сен 2023
Суппер класс! Водитель ГИД Вадим интересно и смешно вёл экскурсии! Прокатились поймали адреналин
Отличное завершение отпуска)))
Отличное завершение отпуска)))
Л
Людмила
13 сен 2023
Давно мечтали попасть на подобную экскурсию. Получили массу положительных эмоций. Особенно впечатлили ласточкины гнезда. Место просто шикарное. Огромное спасибо нашему водителю и гиду Денису. Отличное мини-путешествие сопровождалось интересным рассказом!
А
Анастасия
11 сен 2023
Зря потраченные деньги. Экскурсия скучная, гид ничего не рассказывал, на всех остановках по 5 минут находились, делать там больше нечего, так как сами ничего не знали, а гид смывался куда то каждый раз. Не предупредили что озеро высохло и деревья находятся не в воде, ничего красивого в том месте, просто деревья огороженные забором. Не тратьте зря деньги, максимум стоимость этой экскурсии 500 рублей с человека. Хотелось бы вернуть хоть часть денег
М
Максим
10 сен 2023
Все очень круто. Все понравилось. Рекомендую.
V
Vasi-lis
10 сен 2023
Отличная поездка,очень красивые места и комфортное передвижение!! спасибо водителю Александру.
Н
Наталья
9 сен 2023
Очень довольна поездкой)) Рекомендую
О
Оксана
8 сен 2023
Все прошло отлично. Интересно. Где-то экстремально. Познавательно.
И
Иконников
7 сен 2023
А
Антон
7 сен 2023
Ещё 97 отзывов
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