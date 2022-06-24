Фотопрогулка по Анапе

Поймать на камеру лавандовые поля, закатные пляжи и сочные виноградники

Песчаные пляжи, отвесные скалы с водопадом, лавандовые и пшеничные поля. Анапа с ее сказочными местами как будто сама предлагает устроить фотосессию мечты. Мы подберем образ, выберем локацию и сделаем отличный контент. А вы получите до 25 профессиональных снимков на память о южном приключении.
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописные локации

Перед фотопрогулкой мы подберем образ и предложим локации для съемки, о которых вы даже могли не знать. Пустые песчаные пляжи, отвесные скалы с водопадом, лавандовые и подсолнечные поля, винодельни с средиземноморской архитектурой и сочными виноградниками — выбирайте место мечты.

Раз, два, готово

Наша фотосессия продлится 2 часа и может включать в себя одну или несколько локаций. В этот или следующий день я передам вам исходники для отбора на обработку. Затем в течение 2-3 дней пришлю 25 готовых фотографий.

Организационные детали

В стоимость входит 25 фотографий в авторской обработке и все исходники (отправлю ссылку на диск для скачивания). Если вы выберете несколько локаций для съемки, трансфер между ними оплачивается отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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