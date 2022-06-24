Песчаные пляжи, отвесные скалы с водопадом, лавандовые и пшеничные поля. Анапа с ее сказочными местами как будто сама предлагает устроить фотосессию мечты. Мы подберем образ, выберем локацию и сделаем отличный контент. А вы получите до 25 профессиональных снимков на память о южном приключении.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописные локации

Перед фотопрогулкой мы подберем образ и предложим локации для съемки, о которых вы даже могли не знать. Пустые песчаные пляжи, отвесные скалы с водопадом, лавандовые и подсолнечные поля, винодельни с средиземноморской архитектурой и сочными виноградниками — выбирайте место мечты.

Раз, два, готово

Наша фотосессия продлится 2 часа и может включать в себя одну или несколько локаций. В этот или следующий день я передам вам исходники для отбора на обработку. Затем в течение 2-3 дней пришлю 25 готовых фотографий.

Организационные детали

В стоимость входит 25 фотографий в авторской обработке и все исходники (отправлю ссылку на диск для скачивания). Если вы выберете несколько локаций для съемки, трансфер между ними оплачивается отдельно.