Сочи – самые северные субтропики в мире, самый крупный курортный город России.

Это километры зелени, солнца, моря и здоровья. Главные достопримечательности города - старинные здания, музеи, памятники, парки, скверы, дворцовые ансамбли. Большой Сочи занимает Черноморскую прибрежную полосу Краснодарского края протяженностью 145 км и включает в себя курортные местности… …

А чем же так хороша Красная Поляна? Во первых, это уникальные климатические условия, позволяющие вам любоваться пальмами в Адлере и уже через час пути находиться среди сияющего белизной снега! Во вторых, это развитая инфраструктура и современные горнолыжные комплексы, способные обслужить огромное количество людей.

В третьих, на Красной Поляне вам будет предоставлен большой выбор различных возможностей отдохнуть и расслабиться, а также пополнить количество адреналина в крови. Здешние развлечения понравятся взрослым и детям. Ну и в четвертых, некоторые местные природные объекты невероятно красивы и стоят того, чтобы их увидеть. Горные реки, озёра и густые леса смотрятся необычно и загадочно, наполняя душу романтическими нотками настроением и разжигая фантазию. Что вас ожидает:•

Организационные детали: