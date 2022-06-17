Из Анапы в Сочи: однодневный тур

Наша экскурсия позволит вам всего за день побывать в Сочи и на Красной Поляне, а также посетить Олимпийский парк

Наша экскурсия позволит вам всего за день побывать в Сочи и на Красной Поляне, а также посетить Олимпийский парк.

Все желающие смогут провести день на аттракционах Сочи Парка, а затем присоединиться к группе и вместе отправиться в обратный путь. В любом случае, вас ждут головокружительные горные пейзажи и красоты природы, окружающей весь Сочи.
Из Анапы в Сочи: однодневный тур
Из Анапы в Сочи: однодневный тур
Из Анапы в Сочи: однодневный тур
Из Анапы в Сочи: однодневный тур
Из Анапы в Сочи: однодневный тур
Из Анапы в Сочи: однодневный тур
Из Анапы в Сочи: однодневный тур
Из Анапы в Сочи: однодневный тур
Из Анапы в Сочи: однодневный тур
Из Анапы в Сочи: однодневный тур
Из Анапы в Сочи: однодневный тур
Из Анапы в Сочи: однодневный тур
Из Анапы в Сочи: однодневный тур

Что вас ожидает 🤩

  • Центральный район города Сочи
  • Красная Поляна
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Канатная дорога
  • Олимпийский парк
  • Сочи Парк Диснейленд)
  • Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя
  • Набережная г. Сочи
Сочи – самые северные субтропики в мире, самый крупный курортный город России.
Это километры зелени, солнца, моря и здоровья. Главные достопримечательности города - старинные здания, музеи, памятники, парки, скверы, дворцовые ансамбли. Большой Сочи занимает Черноморскую прибрежную полосу Краснодарского края протяженностью 145 км и включает в себя курортные местности… …
А чем же так хороша Красная Поляна? Во первых, это уникальные климатические условия, позволяющие вам любоваться пальмами в Адлере и уже через час пути находиться среди сияющего белизной снега! Во вторых, это развитая инфраструктура и современные горнолыжные комплексы, способные обслужить огромное количество людей.
В третьих, на Красной Поляне вам будет предоставлен большой выбор различных возможностей отдохнуть и расслабиться, а также пополнить количество адреналина в крови. Здешние развлечения понравятся взрослым и детям. Ну и в четвертых, некоторые местные природные объекты невероятно красивы и стоят того, чтобы их увидеть. Горные реки, озёра и густые леса смотрятся необычно и загадочно, наполняя душу романтическими нотками настроением и разжигая фантазию. Что вас ожидает:•

Организационные детали:

  • При себе иметь паспорт. Детям — свидетельство о рождении;
  • Для более комфортного путешествия рекомендуем: в дорогу взять с собой маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, купальные костюмы.

По средам и воскресениям в 20:40

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Олимпийский парк
  • Страхование
Что не входит
  • Питание на маршруте самостоятельно, завтрак от 300 руб.
  • Сочи парк с 10.00 - __________р. (5-12 лет) / * Гольф кар - 300р.
  • Канатная дорога «Путь к Вершинам» - 1950/1200 руб (6-14 лет)
  • Льготные билеты на канатную дорогу:
  • Инвалиды II и III группы и от 60 до 69 лет - 1300 руб
  • Инвалиды I группы и старше 70 лет бесплатно
  • Минеральный источник «Чвижепсе» - 100 руб
Место начала и завершения?
ул. Шевченко / ул. Красноармейская, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и воскресениям в 20:40
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • 1. При себе иметь паспорт. Детям — свидетельство о рождении.
  • 2. Для более комфортного путешествия рекомендуем: в дорогу взять с собой маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, купальные костюмы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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