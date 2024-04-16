Выездные туры из Анапы

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Анапе, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
7 500 за человека
Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
6 отзывов
Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия
15 июня в 05:00
22 июня в 05:00
от 7 000 за человека
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 2 часа
30 отзывов
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
7 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    16 апреля 2024
    Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия
    Хорошее путешествия, прекрасный водитель 👍 и гид!!
  • А
    Алёна
    20 февраля 2024
    Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
    Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
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    нас настоящим вином) Охватили много достопримечательностей Абхазии- страны души. Пляж в Пицунде очень понравился,ну и конечно же монастырь🔥 Экскурсия была очень познавательной и веселой. Спасибо организаторам,гидам и водителям! 👍

  • Б
    Брехер
    1 ноября 2023
    Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
    Хорошо продуманная экскурсия. Грамотный ГИД. Очень интересно рассказывал. Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года. Водители профессионалы, было комфортно!
  • Е
    Екатерина
    10 октября 2023
    Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия
    Севастополь, Балаклава, озеро Мангуп, Ялта - отель с видом на море. Все замечательно. Гид-экскурсовод Михаил очень эрудированный и с юмором. Спасибо. Буду рекомендовать
  • Ю
    Юрий
    9 октября 2023
    Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
    Крепости хотелось посмотреть
  • О
    Ольга
    22 сентября 2023
    Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)
    Отличный гид, прекрасные виды, профессиональный водитель) всё на высшем уровне! Спасибо за отличный отдых!!!
  • Р
    Рута
    29 августа 2023
    Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
    Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные.
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    Мы сами из Республики Коми и приехали на отдых в Анапу, разнообразить отдых так же удалось с этой поездкой, познакомились с соседней радушной страной.

  • Е
    Елена
    24 августа 2023
    Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)
    экскурсия очень насыщенная, маршруты интересные. Гид Николай очень интересно рассказывал про Адыгею, про черкесов и историю Кавказа
  • Я
    Яна
    24 августа 2023
    Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)
    Экскурсия хорошая, очень красивые и не забываемые виды гор, сыну понравился рафтинг🔥👍 Николай замечательный экскурсовод, рассказывает очень интересно👏
  • С
    Светлана
    10 августа 2023
    Из Анапы в Сочи: однодневный тур
    Тур просто раскошный, за один день успели помотреть все основные достопримечательности г. Сочи и окрестностей, побывали на набережной, прокатились на
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    подьемниках в Роза хутор, посмотрели олимпийские обьекты в сочи-парке, узнали много интересных фактов о строительстве обектов, истории города, гид очень грамотный, экскурсия увлекательная интересная, по желанию можно купить памятные сувениры, рекомендую всем

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
  2. Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия
  3. Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Сколько стоит тур в Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 7 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Туры по окрестностям Анапы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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