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Авторский тур
3 дня
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
7 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
15 июня в 05:00
22 июня в 05:00
от 7 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня 2 часа
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга16 апреля 2024Хорошее путешествия, прекрасный водитель 👍 и гид!!
- ААлёна20 февраля 2024Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
- ББрехер1 ноября 2023Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, СухумХорошо продуманная экскурсия. Грамотный ГИД. Очень интересно рассказывал. Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года. Водители профессионалы, было комфортно!
- ЕЕкатерина10 октября 2023Севастополь, Балаклава, озеро Мангуп, Ялта - отель с видом на море. Все замечательно. Гид-экскурсовод Михаил очень эрудированный и с юмором. Спасибо. Буду рекомендовать
- ЮЮрий9 октября 2023Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, СухумКрепости хотелось посмотреть
- ООльга22 сентября 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)Отличный гид, прекрасные виды, профессиональный водитель) всё на высшем уровне! Спасибо за отличный отдых!!!
- РРута29 августа 2023Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные.
- ЕЕлена24 августа 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)экскурсия очень насыщенная, маршруты интересные. Гид Николай очень интересно рассказывал про Адыгею, про черкесов и историю Кавказа
- ЯЯна24 августа 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)Экскурсия хорошая, очень красивые и не забываемые виды гор, сыну понравился рафтинг🔥👍 Николай замечательный экскурсовод, рассказывает очень интересно👏
- ССветлана10 августа 2023Из Анапы в Сочи: однодневный турТур просто раскошный, за один день успели помотреть все основные достопримечательности г. Сочи и окрестностей, побывали на набережной, прокатились на
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Выездные»
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Сколько стоит тур в Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 7 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Туры по окрестностям Анапы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август