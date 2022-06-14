Преимущества этого путешествия:
Тур возможен в любые даты при группе от двух человек.
Приезд в Краснодар.
Размещение в гостинице.
Обед в 13:30.
Встреча с гидом в 14:00 в холле гостиницы.
Туристический маршрут по Краснодарскому краю начинается из краевого центра – города Краснодара.
Вам предстоит погрузиться в деловой и административный центр Южного региона.
Автомобильная обзорная экскурсия по краевому центру с посещением исторического центра города.
Знакомство с главными достопримечательностями Краснодара: Городским садом, собором Александра Невского, памятником Екатерине II, улицей Красной и Чистяковской рощей, Кубанской набережной, парком Галицкого.
Возвращение в отель.
Свободное время.
7:00 Завтрак.
8:00 Освобождение номеров.
Отправляемся в путешествие по Краснодарскому краю.
Летят за окном кубанские нивы, высокие вышки нефтяных скважин, первые горные возвышенности.
Вот показался берег Азовского моря и белые барашки лиманов.
Мы приближаемся к старой казачьей станице – Сенной.
Здесь нас ждет посещение этнографического музея, знакомство с казачьим бытом и самобытным языком кубанских казаков – кубанской балачкой.
При группе свыше 12 (двенадцати) человек в музее проводится костюмированное представление – сватовство казачки.
Чем знаменит Таманский полуостров?
Это место где встречаются два моря Черное и Азовское, место где начинается Главный Кавказский хребет, место где растут неповторимые цветы лотосы и летают сказочные птички удоды.
Сегодня мы познакомимся с природой Таманского полуострова – совершим небольшую прогулку к вершине вулкана Карабетова сопка – Вы увидите настоящее извержение, запечатлеете на камеру, как стекают тонкие струйки густой жижи из жерла вулкана и поднимается тяжелый газ метан над поверхностью кратера.
Заедем полюбопытствовать уникальной природой Кубанских лиманов, в теплое время года (с середины июня по середину сентября) желающие смогут прокатиться на быстроходном катере и полюбоваться цветущими лотосами на глади Ахтанизовского лимана.
Переезд в станицу Тамань.
Размещение в гостинице.
Свободное время для прогулок по набережной и обозрения Крымского моста.
7:00 Завтрак.
8:00 Освобождение номеров.
Отправляемся в сторону Анапы по пути посетив целебное Соленое озеро и знакомясь с природой лиманов Таманского полуострова.
Вулканы Тамани сменяются небольшими сопками.
Приближаемся к городу-курорту Большая Анапа.
За окном автомобиля мелькают виноградные лозы.
Мы предвкушаем тонкий аромат Кубанских вин, а что если нам посетить виноделью в греческом стиле?!
Нас ждет винное подворье «Старого грека».
За бокалом доброго вина мы узнаем о технологии производства благородного напитка, здесь мы отведаем божественный нектар богов.
Но не стоит расслабляться, впереди нас ждет обзорная экскурсия по городу Анапе.
Знакомство с бальнеологическими и климатическими факторами курорта и жемчужиной черноморского побережья – старой Горгиппией – историческим центром курорта, возраст которой насчитывает уже шесть тысяч лет.
Завершим день на берегу романтичного озера Сукко, где живописно устроились прямо в центре водоема огромные болотные кипарисы.
Размещение в отеле.
Отдых.
7:00 Завтрак.
8:00 Освобождение номеров.
Переезд в город Новороссийск.
Новороссийск – крупный промышленный центр Краснодарского края, город-порт, город-герой ВОВ, исторический центр производства игристых вин на территории РФ.
С чего начнем?!
Конечно же с Голицинских подвалов!
Мы посетим знаменитый центр виноделия Абрау-Дюрсо, узнаем историю закладки виноградников Абрау, технологию и секрет производства шампанских вин региона.
Нас ждет дегустация продукции знаменитого завода и знакомство с озером Абру.
Обед в местном ресторанчике и вновь в дорогу.
Перед нами открывается панорама на Цемесскую бухту, Новороссийск и окрестности.
Знакомимся с городом, восхищаемся панорамой Маркхотского хребета и отправляемся на Малую землю – место героической высадки десанта советстких войск в период освобождения города от фашистко-немецких захватчиков.
Здесь каждая песчинка пропитана кровью советских войнов.
Давайте склоним голову в немом почтении около обелиска, посвященного отважным солдатам и матросам — героям Великой Отечественной войны.
Обзорная поездка по городу и мы размещаемся в комфортном отеле.
Свободное время.
Отдых.
7:00 Завтрак.
8:00 Освобождение номеров.
Старое Новороссийско-Сухумское шоссе мчит нас все дальше на юг.
Мы пересекаем границу Геленджикского района.
Очаровательный поселок Кабардинка встречает нас тенистыми дорожками Старого парка – необыкновенная концепция философии в камне.
Мы совершим прогулку среди вязов, под кронами старых лип, восхищаясь архитектурными шедеврами различных эпох и стилистических направлений.
Переезд над Геленджикской бухтой на Михайловский перевал.
Здесь мы посещаем поселок Возрождение и знакомимся с удивительной культурой дольменов и средневековых захоронений.
Земли Геленджикского района – это места компактного проживания коренного населения региона – черкесов, именно здесь мы можем вплотную прикоснуться к древней архитектуре и почерпнуть сведения о быте и ососбенностях жизни этого своеобразного народа.
Возвращение в город Геленджик.
Свободное время.
Отдых.
Вы имеете возможность прогуляться по знаменитой Геленджикской набережной.
7:00 Завтрак.
9:00 Освобождение номеров.
От берега Черного Моря дорога мчит нас за Главный Кавказский хребет широкая лента дороги, мы направляемся в Горячеключевской район Краснодарского края.
Город Горячий Ключ – старейший бальнеологический курорт края.
Был основан в 1864 году после окончания Кавказской войны.
Целебные минеральные ключи-нарзаны дали название этому местечку.
Здесь мы посещаем нарзанную галерею – продегустируем минеральные воды курорта, прогуляемся по Санаторскому парку, спустимся в мрачный холод Дантова ущелья и поймаем отражение в скале Зеркало.
Переезд в поселок Гуамка.
Размещение в отеле.
Вечером посещение горячих источников.
7:00 Завтрак.
8:00 Прогулка по Гуамскому ущелью.
Восхищаемся скальными стенами, зеленым мхом, бескрайними лесами и журчащими струями воды.
Нам предстоит посетить самый живописный участок ущелья, познакомиться с его историей и уникальной природой.
Выезд в Усть-Лабинский район.
Мелькают за окном бескрайние поля пшеницы, зеленеют огороды, высокие штанги ветряков мерно гудят на ветру, стада коров пасутся на тучных лугах.
Житница России предстает перед Вами во всем своем великолепии.
А знаете ли Вы, что много лет назад энтузиасты Усть-Лабинского района заложили недалеко от районного центра грибную ферму.
Сегодня и мы побываем на этом предприятии, познакомимся с технологическим процессом и продегустируем местные деликатесы.
Завершающий аккорд нашего вояжа – посещение форта Александровский.
Здесь жителями города выполнена реконструкция старого военного укрепления, заложенного еще Александром Суворовым.
Около этих бревенчатых стен мы сможем прикоснуться к облику Кубани конца XVIII столетия.
Мы прощаемся.
Программа подходит к концу.
Возвращаемся в краевой центр.
Ориентировочное время прибытия 20:00, место высадки — железнодорожный вокзал (по желанию, мы можем оставить Вас в аэропорту Краснодара).
Тур предусматривает проживание в гостиницах.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и типа размещения, руб:
|стандартное размещение
|
улучшенное размещение
|при группе 1-3 чел.
|85 400
|95 400
|при группе 4-5 чел.
|68 000
|78 000
|при группе от 6 чел.
|47 500
|57 500
Проживание в улучшенных гостиницах:
Проживание в стандартных гостиницах:
Гостевой дом, гостиница 2*. Двух-, трехместные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, бесплатная парковка, туалетные принадлежности, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды.
Этот отель находится на главной улице Красной в центре Краснодара, в 5 минутах ходьбы от торгового центра "Центр города". К услугам гостей отеля "Кавказ" бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера с кондиционером оформлены в теплых тонах и классическом стиле. В каждом из них есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В ресторане "Чердак" на 8 этаже сервируется континентальный завтрак и блюда европейской кухни.
Расстояние от отеля "Кавказ" до железнодорожного вокзала Краснодар-1 составляет 4,7 км, а до международного аэропорта Пашковский - 16 км.
Этот санаторий находится в городе Анапе, всего в 3 минутах ходьбы от берега Черного моря. К услугам гостей частный пляж. В ресторане санатория готовят блюда итальянской кухни. Желающие могут пройти спа-процедуры в оздоровительном клубе «Серотонин». До известной Театральной площади, где расположен кинотеатр «Родина», можно дойти пешком за 5 минут.
В номерах и люксах санатория «Анапа Океан» в числе удобств балкон, телевизор с кабельными каналами и холодильник. Во всех местах общего пользования доступен бесплатный Wi-Fi.
В ресторане гостям подают ужин, обед и завтрак «шведский стол». В лобби-баре санатория гостям предложат изысканные напитки.
Гости могут записаться на массажные и косметические процедуры, а также получить профессиональную медицинскую консультацию. В оздоровительном центре санатория «Анапа Океан» работают плавательный бассейн, сауна и тренажерный зал.
Здесь открыт детский игровой клуб «Океан», салон красоты и прокат велосипедов. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель расположен на набережной Черного моря в городе Новороссийске. К услугам гостей 2 ресторана, сауна и номера с кондиционером и холодильником. Можно также воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Все номера отеля "Новороссийск" оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором с плоским экраном. В ванной комнате предоставляется фен.
В ресторане "Рафферти" и кафе "Континент" подаются блюда европейской кухни. В пределах 10 минут ходьбы от отеля находится несколько ресторанов.
Гости отеля "Новороссийска" могут отдохнуть в сауне, заказать массаж или поиграть в бильярд.
Расстояние до железнодорожного вокзала Новороссийска составляет 7 км, до аэропорта Геленджика - 40 минут езды.
Этот гостевой дом находится в Геленджике, всего в 7 минутах ходьбы от общественного галечного пляжа на побережье Черного моря. В 100 метрах от гостевого дома Casa Blanca работает аквапарк «Бегемот». В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера гостевого дома оформлены в теплых тонах в классическом стиле. Все номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на море и окружающие горы.
За дополнительную плату в гостевом доме можно пользоваться сауной и принадлежностями для барбекю.
Поездка от гостевого дома до аквапарка «Золотая Бухта» и дельфинария Геленджика займет 10 минут.
Гостевой дом Casa Blanca расположен в 100 метрах от автобусной остановки «Аквапарк «Бегемот». Расстояние от гостевого дома до автобусного вокзала Геленджика составляет 4 км, а до аэропорта Геленджика — 3 км.
Отель Guamka расположен в городе Гуамка. К услугам гостей принадлежности для барбекю, общий лаундж и ресторан. К услугам гостей этого 3-звездочного отеля бесплатный Wi-Fi и бар. Все номера оснащены телевизором с кабельными каналами.
Во всех номерах отеля имеется собственная ванная комната, а в некоторых номерах также есть балкон. Во всех номерах есть чайник и шкаф.
Каждое утро в отеле сервируется континентальный завтрак.
Гости могут заняться различными видами активного отдыха в окрестностях Гуамки, в том числе пешим туризмом.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
удобный комплект вещей по сезону,
обувь на низкой подошве;
фототехника;
зонт или плащ;
панама, крем, очки от солнца;
фляга для воды;
аптечка индивидуальная
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.