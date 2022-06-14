2 день

Таманский полуостров

7:00 Завтрак.

8:00 Освобождение номеров.

Отправляемся в путешествие по Краснодарскому краю.

Летят за окном кубанские нивы, высокие вышки нефтяных скважин, первые горные возвышенности.

Вот показался берег Азовского моря и белые барашки лиманов.

Мы приближаемся к старой казачьей станице – Сенной.

Здесь нас ждет посещение этнографического музея, знакомство с казачьим бытом и самобытным языком кубанских казаков – кубанской балачкой.

При группе свыше 12 (двенадцати) человек в музее проводится костюмированное представление – сватовство казачки.

Чем знаменит Таманский полуостров?

Это место где встречаются два моря Черное и Азовское, место где начинается Главный Кавказский хребет, место где растут неповторимые цветы лотосы и летают сказочные птички удоды.

Сегодня мы познакомимся с природой Таманского полуострова – совершим небольшую прогулку к вершине вулкана Карабетова сопка – Вы увидите настоящее извержение, запечатлеете на камеру, как стекают тонкие струйки густой жижи из жерла вулкана и поднимается тяжелый газ метан над поверхностью кратера.

Заедем полюбопытствовать уникальной природой Кубанских лиманов, в теплое время года (с середины июня по середину сентября) желающие смогут прокатиться на быстроходном катере и полюбоваться цветущими лотосами на глади Ахтанизовского лимана.

Переезд в станицу Тамань.

Размещение в гостинице.

Свободное время для прогулок по набережной и обозрения Крымского моста.