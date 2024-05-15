Беззаботное путешествие из Анапы в Геленджик: индивидуальный трансфер
Забудьте о стрессе и спешке, связанных с поиском ближайшего автобуса или такси.
Индивидуальный трансфер позволит вам добраться до Геленджика в удобное для вас время, без каких-либо лишних ограничений.
Индивидуальный трансфер позволит вам добраться до Геленджика в удобное для вас время, без каких-либо лишних ограничений.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Максимальное удовольствие от путешествия Наши новые минивэны бизнес класса обеспечивают вас всем необходимым для приятной и удобной поездки. Забронировав наш трансфер, вы можете быть уверены в своевременном прибытии к месту назначения. Никаких задержек, никаких неудобств. Посмотрите погуляете по набережной Геленджика. Вас встретят и доставят без малейших проблем. Насладитесь путешествием по городу без забот, наслаждайтесь панорамными видами и комфортом, который мы предоставляем. Ваше удовольствие — наша цель. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Детские кресла
- Заезды не по маршруту и ожидание
Место начала и завершения?
Анапа центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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