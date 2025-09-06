Представьте, что за пару часов пути из Анапы вы погружаетесь в атмосферу Древнего Египта, Рима, Греции и Японии.Старый парк в Кабардинке - это не просто прогулка, это путешествие через время

и пространство, где каждый уголок хранит свою историю и культуру. Променад по Геленджику и дегустация местных вин дополнят ваше путешествие, оставив незабываемые впечатления. Транспортные расходы уже включены в стоимость, а вкусные вина ждут вас на дегустации

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Старого парка в Кабардинке и Геленджике - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, а также для дегустации местных вин. В мае и сентябре тоже можно насладиться красотами парка, но стоит учитывать возможные перепады температуры и небольшую загруженность. В остальное время года посещение парка возможно, но погода может быть менее комфортной, что может повлиять на общее впечатление от экскурсии.

Сейчас август — это идеальное время.