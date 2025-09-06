Лучшее время для посещения Старого парка в Кабардинке и Геленджике - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, а также для дегустации местных вин. В мае и сентябре тоже можно насладиться красотами парка, но стоит учитывать возможные перепады температуры и небольшую загруженность. В остальное время года посещение парка возможно, но погода может быть менее комфортной, что может повлиять на общее впечатление от экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый парк
Цемесская бухта
Марьина роща
Набережная Кабардинки
Набережная Геленджика
Описание экскурсии
Дорога вдоль Черного моря
Покидая Анапу, вы увидите начало Кавказских гор, по пути полюбуетесь ухоженными виноградниками и станицами, узнаете исторические факты и легенды по маршруту. Сделаем одну остановку — у монументального памятника «Морякам Революции», откуда открывается отличный вид на Цемесскую бухту и город-герой Новороссийск.
Чудеса Старого парка
Автор этого удивительного пространства, скульптор Александр Алексеев, соединил здесь множество архитектурных стилей и показал, что человеческая цивилизация едина. Исследуя парк, словно волшебный лабиринт, вы перенесетесь в Древний Египет и Античную Грецию, в Индию и Японию, в Средние века, эпохи Ренессанса и Просвещения. Поразитесь количеству и проработке деталей, увидите первый в России частный театр. А я наполню объекты содержанием и объясню авторскую мысль, олицетворяющую каждую эпоху в парке.
Море и вино
У нас останется время, чтобы прогуляться по ухоженной набережной Кабардинки и Геленджика, любуясь склонами Маркхотского хребта и бухтой. В завершение вас ждет дегустационный зал в Марьиной роще, где вы попробуете местные сухие, десертные и игристые вина.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость, дегустация бесплатная
Дополнительно оплачиваются билеты в Старый парк: взрослые — 600 руб., школьники — 300 руб., детям до 7 лет бесплатно. Билет для гида не нужен.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1907 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю всё, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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3
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2
–
1
–
Е
Евгений
Экскурсия с Натальей - это то, какой должна быть эталонная экскурсия. Очень понравилось, полный восторг. Прекрасное настроение и впечатления. Оправдан каждый рубль стоимости
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Юлия
Спасибо Наталье за прекрасный день. Нам всё понравилось.
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А
Александра
Давно хотелось съездить в Старый парк. Этот такое замечательное место, что всем рекомендую посетить. Немного огрчил тот факт, что Наталья, которая должна была с нами ехать, приболела и ее подменил читать дальшеуменьшить
коллега Сергей, а эта экскурсия не его специализация. Но все равно мы остались очень довольны. Были учтены все наши пожелания. Если будет возможность, нужно заложить под посещение старого парка больше времени, там очень много разных экспозиций, можно даже посетить театр. Рекомендую перед поездкой ознакомиться с сайтом Старого парка, что б рациональнее спланировать это путешествие. Приятных вам впечатлений!
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А
Анна
Благодарим Сергея за прекрасную экскурсию! Забрал нас из отеля в назначенное время, очень много интересного узнали, Сергей много знает и интересный собеседник. Время пролетело незаметно. Мы остались довольны! Рекомендую, не пожалеете!
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Ксения
Прекрасная поездка! Чудесно провели время! Экскурсия была очень интересная! Дорога не напряжная. Наталья очень интресно рассказывала. Парк атмосферный и красивый! Набережная Геленджика роскошная. Обязательно посоветую друзьям эту экскурсию. Ну и в следующем году обязательно придумаем что то еще! Спасибо Вам огромное!
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И
Ирина
Благодарны Наталье за отличный день. Человек работает со знанием дела и уважением к людям, с любовью к родному для Натальи краю,
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