Что вас ожидает

Дорога вдоль Черного моря

Покидая Анапу, вы увидите начало Кавказских гор, по пути полюбуетесь ухоженными виноградниками и станицами, узнаете исторические факты и легенды по маршруту. Сделаем одну остановку — у монументального памятника «Морякам Революции», откуда открывается отличный вид на Цемесскую бухту и город-герой Новороссийск.

Чудеса Старого парка

Автор этого удивительного пространства, скульптор Александр Алексеев, соединил здесь множество архитектурных стилей и показал, что человеческая цивилизация едина. Исследуя парк, словно волшебный лабиринт, вы перенесетесь в Древний Египет и Античную Грецию, в Индию и Японию, в Средние века, эпохи Ренессанса и Просвещения. Поразитесь количеству и проработке деталей, увидите первый в России частный театр. А я наполню объекты содержанием и объясню авторскую мысль, олицетворяющую каждую эпоху в парке.

Море и вино

У нас останется время, чтобы прогуляться по ухоженной набережной Кабардинки и Геленджика, любуясь склонами Маркхотского хребта и бухтой. В завершение вас ждет дегустационный зал в Марьиной роще, где вы попробуете местные сухие, десертные и игристые вина.

Организационные детали