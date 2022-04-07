Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы

Погулять по сказочному авторскому пространству и расшифровать его, а после навестить город-курорт

Индивидуальная
Пара часов в пути из Анапы, и вы в Древнем Египте, Риме, Греции, Японии! Это возможно в Старом парке — необыкновенном месте, где соседствуют мировые цивилизации и архитектурные стили.

На прогулке среди буйной зелени вы узнаете о концепции парка, изучите его детали и сделаете отличные фото.

Морские пейзажи, променад по Геленджику и дегустация вин дополнят путешествие.
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дорога вдоль Черного моря

Покидая Анапу, вы увидите начало Кавказских гор, по пути полюбуетесь ухоженными виноградниками и станицами, узнаете исторические факты и легенды по маршруту. Сделаем одну остановку — у монументального памятника «Морякам Революции», откуда открывается отличный вид на Цемесскую бухту и город-герой Новороссийск.

Чудеса Старого парка

Автор этого удивительного пространства, скульптор Александр Алексеев, соединил здесь множество архитектурных стилей и показал, что человеческая цивилизация едина. Исследуя парк, словно волшебный лабиринт, вы перенесетесь в Древний Египет и Античную Грецию, в Индию и Японию, в Средние века, эпохи Ренессанса и Просвещения. Поразитесь количеству и проработке деталей, увидите первый в России частный театр. А я наполню объекты содержанием и объясню авторскую мысль, олицетворяющую каждую эпоху в парке.

Море и вино

У нас останется время, чтобы прогуляться по ухоженной набережной Кабардинки и Геленджика, любуясь склонами Маркхотского хребта и бухтой. В завершение вас ждет дегустационный зал в Марьиной роще, где вы попробуете местные сухие, десертные и игристые вина.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость, дегустация бесплатная
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Старый парк: взрослые — 600 руб., школьники — 300 руб., детям до 7 лет бесплатно. Билет для гида не нужен.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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