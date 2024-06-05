🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 79 отзывов Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций Начало: В удобном вам месте в черте Анапы 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом Начало: У вашего отеля 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине ⛴ На теплоходе Индивидуальная 6.5 часов 23 отзыва Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау Начало: Памятник Ленину, Анапа 9 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Анапа 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 28 отзывов Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре Начало: От места вашего проживания 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 87 отзывов Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко Начало: Памятник Ленину, Анапа 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 80 отзывов Путешествие из Анапы в заповедник Утриш: реликтовые рощи и морские пейзажи Приглашаем на увлекательное путешествие по тропам Утриша, где вас ждут реликтовые рощи, скала Прометея и многое другое Начало: Анапа, памятник Ленину 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 26 отзывов Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов Начало: От отеля 9 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Экскурсия по Анапе: Секреты старинной Анапы, путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу старинной Анапы, исследуйте ее удивительные уголки и узнайте невероятные истории Начало: Анапская набережная 2 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Идиллический Большой Утриш: экскурсия из Анапы с личным гидом Погрузитесь в красоту природы Утриша: реликтовый можжевеловый лес, скалистое побережье и удивительные панорамы Черного моря ждут вас Начало: Анапа 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников Начало: На площади у Центра культуры «Родина» 3 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 2 отзыва Долина лотосов - поездка из Анапы Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас Начало: По договорённости 9 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина Начало: Анапское шоссе 14 10 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 4 отзыва Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин Начало: Г. Анапа 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу Начало: Памятник Ленину в Анапе 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚣 Прогулки на каяках Индивидуальная 5 часов 7 отзывов На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш Начало: По договоренности 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

Фотопрогулка 3 часа 1 отзыв Фотопрогулка по живописным уголкам Анапы: незабываемые впечатления Погрузитесь в мир красоты Анапы с профессиональной фотопрогулкой. Живописные локации и качественные снимки ждут вас 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш Начало: У памятника Ленину 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии 8 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие по следам дольменов и водопадов в окрестностях Анапы Погрузитесь в мир древних тайн и живописной природы, исследуя дольмены и водопады в окрестностях Анапы Начало: Памятник Ленину, Анапа 13 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина Начало: От отеля 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Уникальное путешествие из Анапы в парк живой природы До-До Погрузитесь в мир дикой природы и встретьте удивительных животных в парке До-До. Экскурсия обещает незабываемые впечатления для детей и взрослых 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 14 отзывов Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день Начало: Памятник Ленину, Анапа 13 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией Начало: В районе Анапского шоссе 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 24 отзыва Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас Начало: Возле культурного центра «Родина» 9 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1 час 9 отзывов Морская прогулка на катере в Анапе с купанием в море Откройте для себя волшебство Черного моря, наслаждаясь эксклюзивной прогулкой на катере с капитаном Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1 Расписание: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Винные дороги Анапы: Усадьба Семигорье и Шато Гай-Кодзор Отправьтесь в незабываемое путешествие по винодельням Анапы, узнайте секреты виноделия и насладитесь великолепными пейзажами Начало: Анапа, Анапское шоссе 14 Расписание: В удобное для туристов время 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка Начало: Место проживания туристов 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Крымский мост и старинная Керчь: индивидуальная экскурсия Проедьте по Крымскому мосту, поднимитесь на гору Митридат и посетите храм Иоанна Предтечи. Уникальная экскурсия по древней Керчи ждет вас Начало: Забираем с адреса вашего проживания 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться Начало: Место проживания туриста 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов 12 отзывов Экскурсия в Геленджик и Кабардинку: Старый Парк и морская прогулка Погрузитесь в атмосферу курортного релакса и культурного обогащения, исследуя жемчужины Черноморского побережья Начало: Забираем из отелей Анапы Витязево Джемете Расписание: По договоренности 12 000 ₽ за всё до 11 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова» в Анапе Погрузитесь в мир виноделия: дегустация вин, история виноградарства и живописные виды Таманского полуострова Начало: От места отдыха туристов, в черте города Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Долина Лефкадия - отдых со вкусом Начало: От места отдыха туристов, в черте города Расписание: По договоренности 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Путешествие в заказник Большой Утриш Начало: Ул. Ленина, 22а Расписание: Ежежневно с 7:00 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Анапа: 25 веков у моря Начало: Астраханская, д. 2 Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 4 отзыва В Керчь по Крымскому мосту из Анапы Начало: Начало экскурсии - заеду за вами Расписание: Ежедневно, время по договоренности 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Три города за один день: Кабардинка, Новороссийск и Абрау-Дюрсо Начало: Заеду за вами Расписание: Ежедневно 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье Начало: От места отдыха туристов, в черте города Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 по запросу. 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Из Анапы на винодельню «Сухая гора» Начало: От места отдыха туристов, в черте города Расписание: В удобное для туристов время 7 000 ₽ за всё до 8 чел.