1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Винодельни Таманского полуострова: путешествие по миру вин Анапы
Погрузитесь в мир виноделия Анапы, посетив лучшие винодельни Таманского полуострова. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Caravelle Comfortline Long 2014 г»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
11 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальные поездки по Анапе на минивэне бизнес-класса
Начало: Г. Анапа, ул. Новороссийская, 310
«Мы отправимся в поездку по солнечному курорту на роскошном минивэне бизнес-класса, вмещающего до 6 человек (вместе с водителем)»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Поездка на «Ласточкины гнёзда» на новом минивэне (бизнес-класс, до 6 мест)
Начало: Ул. Новороссийская, 310, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поездка с Анапы в Геленджик на набережную на новом минивэне
Начало: Анапа центр
«Что вас ожидает: Максимальное удовольствие от путешествия Наши новые минивэны бизнес класса обеспечивают вас всем необходимым для приятной и удобной поездки»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка в Долину лотосов на новом минивэне (бизнес-класс, до 6 мест)
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
«Наш минивэн бизнес-класса создан для вашего удовольствия»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
«С вами будет наш новый и комфортабельный минивэн бизнес-класса, вмещающий до 6 человек»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 400₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРаиса21 мая 2024Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой УтришСпасобо экскурсоводу-водителю Владимиру за прекрасную экскурсию.
- ППугачёва14 мая 2024Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой УтришСпасибо большое за отличную работу водителям- гид…. за имоции.. многое интересного и полезного рассказали… за удивительные и красивые места….. За две искурсии,Я восторге! Спасибо большое! Хочу добавить… ребята молодцы вежливые.!
- ААнгелина9 мая 2024Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой УтришБезумно красивые виды открываются со смотровых площадок😍 особенно понравилась локация «Ласточкины гнезда» Единственное пожелание, не проводите дегустацию вина в первой половине экскурсии😅 болела голова от такого разнообразия вкуса В целом 5/5👍🏻
- SStolbov.19 сентября 2023Рыбалка в Утрише в мини-группеОчень удобно, надёжно.
- ТТокмакова18 июля 2023Новороссийск и Абрау-Дюрсо - два города за 7 часов в мини-группеВнимательный вежливый водитель. Красивые места. Экскурсию читал аудиогид, но запись хорошего качества. Реально, интересно было слушать. Единственный недочет, автомобиль тесноват для дальних экскурсий. Но даже в таких условиях, водитель постарался создать условия, чтобы было удобнее.
- ККалининская14 сентября 2022Поездка в парк тигров и львов «Тайган» в мини-группеВсе супер,парк очень понравился,дорога немного утомила,но и ехать 4 часа с анапы,водитель михаил-отличный профессионал своего дела, останавливался по просьбе,вел ровно и хорошо 👌🏻 спасибо за все
- ТТатьяна16 августа 2022Поездка в парк тигров и львов «Тайган» в мини-группеИнтересная экскурсия, яркие впечатления
- ЖЖеня11 июля 2020Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из АнапыИндивидуальные экскурсии очень люблю за их мобильность, возможность отклониться от маршрута или решить какие-то возникшие по-пути ситуации (особенно если едем
- ИИннокентий2 апреля 2020Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из АнапыОтличный туристический комплекс. Подробная полуторачасовая экскурсия по музею и действующему производству с дегустацией. Световая интерактивная галерея запомнится взрослым, детям и
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На микроавтобусе»
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