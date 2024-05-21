Р Раиса Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш Спасобо экскурсоводу-водителю Владимиру за прекрасную экскурсию.

П Пугачёва Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш Спасибо большое за отличную работу водителям- гид…. за имоции.. многое интересного и полезного рассказали… за удивительные и красивые места….. За две искурсии,Я восторге! Спасибо большое! Хочу добавить… ребята молодцы вежливые.!

А Ангелина Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш Безумно красивые виды открываются со смотровых площадок😍 особенно понравилась локация «Ласточкины гнезда» Единственное пожелание, не проводите дегустацию вина в первой половине экскурсии😅 болела голова от такого разнообразия вкуса В целом 5/5👍🏻

S Stolbov. Рыбалка в Утрише в мини-группе Очень удобно, надёжно.

Т Токмакова Новороссийск и Абрау-Дюрсо - два города за 7 часов в мини-группе Внимательный вежливый водитель. Красивые места. Экскурсию читал аудиогид, но запись хорошего качества. Реально, интересно было слушать. Единственный недочет, автомобиль тесноват для дальних экскурсий. Но даже в таких условиях, водитель постарался создать условия, чтобы было удобнее.

К Калининская Поездка в парк тигров и львов «Тайган» в мини-группе Все супер,парк очень понравился,дорога немного утомила,но и ехать 4 часа с анапы,водитель михаил-отличный профессионал своего дела, останавливался по просьбе,вел ровно и хорошо 👌🏻 спасибо за все

Т Татьяна Поездка в парк тигров и львов «Тайган» в мини-группе Интересная экскурсия, яркие впечатления

Ж Женя Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы читать дальше с детьми). Маршрут интересный. Экскурсовод Людмила провела экскурсию достаточно легко для нас, посмотрели максимально возможное количество объектов, рассказ интересный, без лишних отклонений. Нам понравилось. Спасибо Индивидуальные экскурсии очень люблю за их мобильность, возможность отклониться от маршрута или решить какие-то возникшие по-пути ситуации (особенно если едем