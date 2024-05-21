Экскурсии на микроавтобусе в Анапе с гидом по низким ценам

Найдено 6 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Анапе, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшие винодельни Таманского полуострова
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
Винодельни Таманского полуострова: путешествие по миру вин Анапы
Погрузитесь в мир виноделия Анапы, посетив лучшие винодельни Таманского полуострова. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Caravelle Comfortline Long 2014 г»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
11 900 за всё до 8 чел.
Индивидуальные поездки по Анапе на минивэне бизнес-класса
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальные поездки по Анапе на минивэне бизнес-класса
Начало: Г. Анапа, ул. Новороссийская, 310
«Мы отправимся в поездку по солнечному курорту на роскошном минивэне бизнес-класса, вмещающего до 6 человек (вместе с водителем)»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 400 за всё до 6 чел.
Поездка на «Ласточкины гнёзда» на новом минивэне (бизнес-класс, до 6 мест)
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
Поездка на «Ласточкины гнёзда» на новом минивэне (бизнес-класс, до 6 мест)
Начало: Ул. Новороссийская, 310, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 300 за всё до 6 чел.
Поездка с Анапы в Геленджик на набережную на новом минивэне
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
Поездка с Анапы в Геленджик на набережную на новом минивэне
Начало: Анапа центр
«Что вас ожидает: Максимальное удовольствие от путешествия Наши новые минивэны бизнес класса обеспечивают вас всем необходимым для приятной и удобной поездки»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8 900 за всё до 6 чел.
Поездка в Долину лотосов на новом минивэне (бизнес-класс, до 6 мест)
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Поездка в Долину лотосов на новом минивэне (бизнес-класс, до 6 мест)
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
«Наш минивэн бизнес-класса создан для вашего удовольствия»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
«С вами будет наш новый и комфортабельный минивэн бизнес-класса, вмещающий до 6 человек»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Раиса
    21 мая 2024
    Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
    Спасобо экскурсоводу-водителю Владимиру за прекрасную экскурсию.
  • П
    Пугачёва
    14 мая 2024
    Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
    Спасибо большое за отличную работу водителям- гид…. за имоции.. многое интересного и полезного рассказали… за удивительные и красивые места….. За две искурсии,Я восторге! Спасибо большое! Хочу добавить… ребята молодцы вежливые.!
  • А
    Ангелина
    9 мая 2024
    Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
    Безумно красивые виды открываются со смотровых площадок😍 особенно понравилась локация «Ласточкины гнезда» Единственное пожелание, не проводите дегустацию вина в первой половине экскурсии😅 болела голова от такого разнообразия вкуса В целом 5/5👍🏻
  • S
    Stolbov.
    19 сентября 2023
    Рыбалка в Утрише в мини-группе
    Очень удобно, надёжно.
  • Т
    Токмакова
    18 июля 2023
    Новороссийск и Абрау-Дюрсо - два города за 7 часов в мини-группе
    Внимательный вежливый водитель. Красивые места. Экскурсию читал аудиогид, но запись хорошего качества. Реально, интересно было слушать. Единственный недочет, автомобиль тесноват для дальних экскурсий. Но даже в таких условиях, водитель постарался создать условия, чтобы было удобнее.
  • К
    Калининская
    14 сентября 2022
    Поездка в парк тигров и львов «Тайган» в мини-группе
    Все супер,парк очень понравился,дорога немного утомила,но и ехать 4 часа с анапы,водитель михаил-отличный профессионал своего дела, останавливался по просьбе,вел ровно и хорошо 👌🏻 спасибо за все
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2022
    Поездка в парк тигров и львов «Тайган» в мини-группе
    Интересная экскурсия, яркие впечатления
  • Ж
    Женя
    11 июля 2020
    Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы
    Индивидуальные экскурсии очень люблю за их мобильность, возможность отклониться от маршрута или решить какие-то возникшие по-пути ситуации (особенно если едем
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    с детьми). Маршрут интересный. Экскурсовод Людмила провела экскурсию достаточно легко для нас, посмотрели максимально возможное количество объектов, рассказ интересный, без лишних отклонений. Нам понравилось. Спасибо

  • И
    Иннокентий
    2 апреля 2020
    Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы
    Отличный туристический комплекс. Подробная полуторачасовая экскурсия по музею и действующему производству с дегустацией. Световая интерактивная галерея запомнится взрослым, детям и
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    искушённым гостям из мегаполисов. Ухоженная территория со скульптурами, детской площадкой, озером и уточками. Превосходная ночная иллюминация. Ресторан, стритфуд, кофейня и столовая работают даже в низкий сезон

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Лучшие винодельни Таманского полуострова
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  3. Поездка на «Ласточкины гнёзда» на новом минивэне (бизнес-класс, до 6 мест)
  4. Поездка с Анапы в Геленджик на набережную на новом минивэне
  5. Поездка в Долину лотосов на новом минивэне (бизнес-класс, до 6 мест)
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 300 до 11 900.
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