Александр проводит ещё 4 экскурсии

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Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день

Посетить три живописных города Черноморского побережья и раскрыть их историю

Александр
Александр – Гид из Анапы
Приглашаю в насыщенное и очень живописное путешествие по приморским городам Краснодарского края! Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, рассмотрите крейсер Михаил Кутузов, заглянете на винодельню и оцените грандиозный памятник Морякам Революции.

А я расскажу самое интересное о местных традициях, кухне 🥧 и менталитете.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день

Что вас ожидает

Живописное путешествие из Анапы в Новороссийск
Вы посетите смотровую площадку Ласточкины гнезда в окрестностях Анапы и насладитесь замечательным видом на город 🏙️. А также увидите армянскую апостольскую церковь ⛪ Сурб Геворг в селе Гай-Кодзор и рассмотрите крейсер Михаил Кутузов на Форумной площади в Новороссийске. Я расскажу, когда его построили, в каком городе он базировался, в каких странах бывал и какие испытания проводились на его борту.

Геленджик, Белая невеста и винодельня
По пути в Геленджик вы остановитесь у памятника Морякам Революции, откуда открывается великолепный вид на Новороссийск, Цемесскую бухту и курортную Кабардинку. Далее погуляете по живописной набережной самого Геленджика и отыщете его символ — бронзовую скульптуру Белая невеста. В завершение заедете на винодельню и по желанию продегустируете вкуснейшие местные вина.

Организационные детали

В теплое время года мы можем сделать остановки для купания.

Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
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Александр проводит ещё 4 экскурсии

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