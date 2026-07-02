Александр проводит ещё 4 экскурсии

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Анапе, Новороссийску и Геленджику. Вас ждут смотровые площадки, крейсер Михаил Кутузов и дегустация местных вин
Приглашаем в насыщенное и живописное путешествие по приморским городам Краснодарского края! Поднимитесь на лучшие смотровые площадки, рассмотрите крейсер Михаил Кутузов, загляните на винодельню и оцените грандиозный памятник Морякам Революции. Узнайте читать дальшеуменьшить
самое интересное о местных традициях, кухне и менталитете. В теплое время года возможны остановки для купания.
Экскурсия охватывает Анапа, Новороссийск и Геленджик, предоставляя уникальную возможность насладиться красотами этих мест за один день
Лучшее время для экскурсии - июль и август, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и купания. В мае, июне и сентябре также комфортно, но возможны небольшие дожди. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться достопримечательностями без суеты. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно посетить эти места, но стоит учитывать, что некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Смотровая площадка Ласточкины гнезда
Армянская апостольская церковь Сурб Геворг
Крейсер Михаил Кутузов
Памятник Морякам Революции
Скульптура Белая невеста
Описание экскурсии
Живописное путешествие из Анапы в Новороссийск
Вы посетите смотровую площадку Ласточкины гнезда в окрестностях Анапы и насладитесь замечательной панорамой города. А также увидите армянскую апостольскую церковь Сурб Геворг в селе Гай-Кодзор и рассмотрите крейсер Михаил Кутузов на Форумной площади в Новороссийске. Я расскажу, когда его построили, в каком городе он базировался, в каких странах бывал и какие испытания проводились на его борту.
Геленджик, Белая невеста и винодельня
По пути в Геленджик вы остановитесь у памятника Морякам Революции, откуда открывается великолепный вид на Новороссийск, Цемесскую бухту и курортную Кабардинку. Далее погуляете по живописной набережной самого Геленджика и отыщете его символ — бронзовую скульптуру Белая невеста. В завершение заедете на винодельню и по желанию продегустируете вкуснейшие местные вина.
Организационные детали
В теплое время года мы можем сделать остановки для купания.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Анапа, остановка рынок Северный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2491 туриста
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
–
3
–
2
–
1
–
Анна
прекрасно провели день. интересная экскурсия, учли все пожелания. абсолютно рекомендую
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О
Ольга
Благодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не только общеизвестные факты о крае, которые можно узнать на любой групповой стандартной экскурсии в регионе, читать дальшеуменьшить
а хочется услышать персональную точку зрения на необыкновенную историю городов Черноморского побережья с позиции того, кто здесь родился и вырос, посетить нестандартные локации с прекрасными видами и уникальной архитектурой, то вам обязательно понравится эта экскурсия!
+2
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Ч
Чан
Замечательный тур с видом на море, винный тур, экскурсия по армянской церкви, тур по Новороссийску и тур по Геленджику "Белая невеста". Спасибо экскурсоводу за замечательные объяснения, которые он давал нам читать дальшеуменьшить
по пути, спасибо экскурсоводу за то, что отвел нас на самую красивую смотровую площадку, спасибо за то, что рассказал о кубанской культуре и познакомил с настоящей кубанской кухней. Я настоятельно рекомендую своим друзьям поездку в Анапу и на Черное море. друзья.
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Ф
Филипп
Экскурсия прошла отлично!!! Александру огромное спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!!!
+1
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А
Алёна
Наш гид Дмитрий замечательный рассказчик, показал много интересных мест. Мы очень довольны и счастливы от поездки. Каждый уголок побережья был затронут Дмитрием С большой любовью рассказал о своих родных местах,что захотелось ещё раз посетить эти места. Спасибо большое организаторам экскурсии. С благодарностью, Владивосток)))
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И
Ирина
Были на данной экскурсии с двумя детьми-подростками. Понравилось абсолютно всё и всем нам, начиная от высокого уровня клиентоориентированности при согласовании локации начала экскурсии и заканчивая продуманным маршрутом, отлично продуманным точкам читать дальшеуменьшить
пит-стопов и очень интересным и информативным рассказом гида Дмитрия. Наша семья поначалу колебалась в выборе такого автомобильного формата экскурсии на весь день, когда гид и водитель - один и тот же человек, но после ее окончания все остались очень довольны. Из всех увиденных городов наибольшее впечатление произвели Новороссийск и его окрестности, но и Анапа с Геленджиком тоже неплохи. Данную экскурсию рекомендую. Спасибо всем!
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