Александр проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Живописное путешествие из Анапы в Новороссийск

Вы посетите смотровую площадку Ласточкины гнезда в окрестностях Анапы и насладитесь замечательным видом на город 🏙️. А также увидите армянскую апостольскую церковь ⛪ Сурб Геворг в селе Гай-Кодзор и рассмотрите крейсер Михаил Кутузов на Форумной площади в Новороссийске. Я расскажу, когда его построили, в каком городе он базировался, в каких странах бывал и какие испытания проводились на его борту.

Геленджик, Белая невеста и винодельня

По пути в Геленджик вы остановитесь у памятника Морякам Революции, откуда открывается великолепный вид на Новороссийск, Цемесскую бухту и курортную Кабардинку. Далее погуляете по живописной набережной самого Геленджика и отыщете его символ — бронзовую скульптуру Белая невеста. В завершение заедете на винодельню и по желанию продегустируете вкуснейшие местные вина.

Организационные детали

В теплое время года мы можем сделать остановки для купания.