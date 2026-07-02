Александр проводит ещё 4 экскурсии

Приглашаем в насыщенное и живописное путешествие по приморским городам Краснодарского края! Поднимитесь на лучшие смотровые площадки, рассмотрите крейсер Михаил Кутузов, загляните на винодельню и оцените грандиозный памятник Морякам Революции. Узнайте

самое интересное о местных традициях, кухне и менталитете. В теплое время года возможны остановки для купания. Экскурсия охватывает Анапа, Новороссийск и Геленджик, предоставляя уникальную возможность насладиться красотами этих мест за один день

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - июль и август, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и купания. В мае, июне и сентябре также комфортно, но возможны небольшие дожди. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться достопримечательностями без суеты. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно посетить эти места, но стоит учитывать, что некоторые активности могут быть ограничены.

Сейчас август — это идеальное время.