Александр проводит ещё 4 экскурсии

Живописное путешествие из Анапы в Новороссийск Вы посетите смотровую площадку Ласточкины гнезда в окрестностях Анапы и насладитесь замечательным видом на город 🏙️. А также увидите армянскую апостольскую церковь ⛪ Сурб Геворг в селе Гай-Кодзор и рассмотрите крейсер Михаил Кутузов на Форумной площади в Новороссийске. Я расскажу, когда его построили, в каком городе он базировался, в каких странах бывал и какие испытания проводились на его борту.
Геленджик, Белая невеста и винодельня По пути в Геленджик вы остановитесь у памятника Морякам Революции, откуда открывается великолепный вид на Новороссийск, Цемесскую бухту и курортную Кабардинку. Далее погуляете по живописной набережной самого Геленджика и отыщете его символ — бронзовую скульптуру Белая невеста. В завершение заедете на винодельню и по желанию продегустируете вкуснейшие местные вина.
Организационные детали
В теплое время года мы можем сделать остановки для купания.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.