Открыть, как менялась дельта Кубани - от прошлого до наших дней
В этой поездке будет и погружение в историю региона и потрясающие виды. Мы побываем на вулканах, ставших горами, увидим памятники природы и остатки древних сооружений. Насладимся панорамами моря, заливов и долин. И совершим почти кругосветное путешествие по Таманскому полуострову.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Кермек — посетим стоянку древнего человека, увидим вулканы Тидзар и Плевак. И разберёмся во взаимосвязях вулканической деятельности и истории заселения края.
Гора Горелая — отсюда открывается, пожалуй, самая живописная панорама Тамани и Керченского пролива.
Киммерийский вал. Осмотрим его и попробуем разгадать загадки — кто, когда и для чего возвёл это «фортификационное» сооружение.
Бывшие древнегреческие поселения: Кепы, Фанагория, Гермонасса. Заглянем туда, где раньше жили греки. Обойдём валы крепости Суворова и посетим турецкий фонтан — единственный на Тамани, «помнящий» времена турецкого владения полуостровом.
Мыс Железный рог. Насладимся видами на Чёрное море и попробуем разобраться, что же такого железного в этой локации.
Кизилташский лиман и лиман Цокур. Полюбуемся на живописные панорамы и поговорим об истории борьбы за устье Кубани от древности до ВОВ.
Урочища Дубовый рынок и Стрелка — проедем через них и попытаемся понять, как выглядела дельта Кубани много лет назад.
Вы узнаете:
о коренных народах края и их взаимоотношениях с Древней Грецией
об истории дельты Кубани с древних времён до наших дней
как расположение островов, заливов и рек повлияло на экономику и быт народов
как люди меняли природу и как она меняла людей, сделав Краснодарский край таким, каким мы его знаем
и многое другое
Организационные детали
Детали трансфера
Экскурсия проходит на Mitsubishi Dingo
Если вас больше четырёх, за доплату можно организовать трансфер на минивэне/микроавтобусе. Также можем поехать на вашем автомобиле — в этом случае предусмотрена скидка.
За дополнительную плату я могу забрать вас из других городов/посёлков Краснодарского края
Дополнительная информация
Во время экскурсии мы не посещаем музеи, но можем дополнить программу за отдельную плату
По желанию маршрут можно изменить — подробности уточняйте в переписке с гидом
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Анапе
Провёл экскурсии для 1121 туриста
Профессионально занимаюсь туризмом уже 20 лет, сопровождаю туристские группы в спортивных и любительских походах по стране как инструктор и гид-проводник, провожу экскурсии. Долгое время работал в интересных и масштабных проектах читать дальше
в столицах и крупных городах страны, занимался оздоровительными технологиями. Сегодня увлечённо углубляюсь в тему возрождения деревни, традиций. Живу в маленьком хуторке на границе трёх областей. А потому зову и вас присоединяться к экспедициям в нетронутый мир природы, в настоящую глубинку, в седую древность и позабытые традиции, предлагаю вам маршруты по малораскрученным в плане туризма уголкам Волго-Вятского региона, потайным тропам и местам силы. Если чувствуете, что пора подзарядить севшие «батарейки» организма, то значит мы нашли друг друга. В добрый путь!