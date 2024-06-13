В этой поездке будет и погружение в историю региона и потрясающие виды. Мы побываем на вулканах, ставших горами, увидим памятники природы и остатки древних сооружений. Насладимся панорамами моря, заливов и долин. И совершим почти кругосветное путешествие по Таманскому полуострову.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Анапе

Константин Ваш гид в Анапе

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кермек — посетим стоянку древнего человека, увидим вулканы Тидзар и Плевак. И разберёмся во взаимосвязях вулканической деятельности и истории заселения края.

Гора Горелая — отсюда открывается, пожалуй, самая живописная панорама Тамани и Керченского пролива.

Киммерийский вал. Осмотрим его и попробуем разгадать загадки — кто, когда и для чего возвёл это «фортификационное» сооружение.

Бывшие древнегреческие поселения: Кепы, Фанагория, Гермонасса. Заглянем туда, где раньше жили греки. Обойдём валы крепости Суворова и посетим турецкий фонтан — единственный на Тамани, «помнящий» времена турецкого владения полуостровом.

Мыс Железный рог. Насладимся видами на Чёрное море и попробуем разобраться, что же такого железного в этой локации.

Кизилташский лиман и лиман Цокур. Полюбуемся на живописные панорамы и поговорим об истории борьбы за устье Кубани от древности до ВОВ.

Урочища Дубовый рынок и Стрелка — проедем через них и попытаемся понять, как выглядела дельта Кубани много лет назад.

Вы узнаете:

о коренных народах края и их взаимоотношениях с Древней Грецией

об истории дельты Кубани с древних времён до наших дней

как расположение островов, заливов и рек повлияло на экономику и быт народов

как люди меняли природу и как она меняла людей, сделав Краснодарский край таким, каким мы его знаем

и многое другое

Организационные детали

Детали трансфера

Экскурсия проходит на Mitsubishi Dingo

Если вас больше четырёх, за доплату можно организовать трансфер на минивэне/микроавтобусе. Также можем поехать на вашем автомобиле — в этом случае предусмотрена скидка.

За дополнительную плату я могу забрать вас из других городов/посёлков Краснодарского края

Дополнительная информация