Тамань поражает разнообразием ландшафтов: вулканы, озёра, лиманы. В этом путешествии можно оценить природу полуострова и узнать о его формировании. Путешествие включает посещение Ахтанизовского лимана, где вода усеяна крупными лотосами.На быстроходном

катере можно насладиться видами божественных цветов, узнать о происхождении лотосов и услышать легенды о них. Будет время для фотографий, а затем отдых на Азовском море. Дополнительные расходы включают прогулку на катере, возможность принять грязевые вулканические ванны и попробовать таманские вина. Эта экскурсия станет незабываемым приключением, полным красоты и интересных фактов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки в Долину лотосов из Анапы - июль и август. В это время цветение лотосов достигает своего пика, а погода способствует комфортному отдыху. В июне и сентябре также можно насладиться красотой лотосов, но цветение может быть менее интенсивным. В другие месяцы посещение менее привлекательно из-за отсутствия цветения и погодных условий, однако природа всё равно остаётся живописной.

Сейчас август — это идеальное время.