Что вас ожидает

Рыба Тамани

Поездка на осетровое хозяйство позволит понять, чем живёт полуостров. Я расскажу о промысле и непременно о самой рыбе. Здесь в больших бассейнах содержатся племенные особи осетра, стерляди и белуги — именно от них получают потомство для последующего выпуска в море. Водоёмы мутноваты, но хорошо разглядеть удивительных рыб всё равно удастся. Настоящее чудо Темрюкского района — особи редчайшей ныне белуги.

Прекрасная долина

На быстроходном катере отправляемся в Ахтанизовский лиман созерцать божественные цветы. Пробираясь из толщи ила, лотос несёт в себе целомудрие и красоту. Вы узнаете, как эта диковинка (родина которой — Восток) появилась в нашем лимане, а также услышите пару милых легенд о цветке. У вас будет немного времени для фотографий, а дальше едем отдыхать на Азовское море.

Организационные детали