Долина Лотосов + осетровое хозяйство — поездка из Анапы

Цветущие розовые «поля», знакомство с рыбным промыслом и купание в Азовском море

Тамань впечатляет разнообразием ландшафтов — здесь есть и вулканы, и озёра, и лиманы.

В путешествии вы не только оцените природу полуострова, но и узнаете, как он формировался.

Мы отправимся в одно из самых живописных мест края — Ахтанизовский лиман, чтобы увидеть воду, усеянную крупными лотосами.

А перед этим заедем посмотреть, как разводят осетра, короля пресноводных.
Долина Лотосов + осетровое хозяйство — поездка из Анапы
Долина Лотосов + осетровое хозяйство — поездка из Анапы
Долина Лотосов + осетровое хозяйство — поездка из Анапы
Долина Лотосов + осетровое хозяйство — поездка из Анапы

Что вас ожидает

Рыба Тамани

Поездка на осетровое хозяйство позволит понять, чем живёт полуостров. Я расскажу о промысле и непременно о самой рыбе. Здесь в больших бассейнах содержатся племенные особи осетра, стерляди и белуги — именно от них получают потомство для последующего выпуска в море. Водоёмы мутноваты, но хорошо разглядеть удивительных рыб всё равно удастся. Настоящее чудо Темрюкского района — особи редчайшей ныне белуги.

Прекрасная долина

На быстроходном катере отправляемся в Ахтанизовский лиман созерцать божественные цветы. Пробираясь из толщи ила, лотос несёт в себе целомудрие и красоту. Вы узнаете, как эта диковинка (родина которой — Восток) появилась в нашем лимане, а также услышите пару милых легенд о цветке. У вас будет немного времени для фотографий, а дальше едем отдыхать на Азовское море.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — 650 руб. /чел. за билет на осетровое хозяйство и прогулку на катере
  • Если захотите, есть возможность принять грязевые вулканические ванны и попробовать таманские вина (за отдельную стоимость)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю всё, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Долина лотосов🗽Достопримечательности#Азовское море

Еще несколько похожих предложений в Анапе

Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 800
за 1-6 чел.
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
Провести день на золотом пляже, оценить азовские вина и искупаться в грязевом вулкане
Из Анапы к виноградникам Абрау Дюрсо и долине Лефкадия
Индивидуальная экскурсия
5
5
10ч
16 000
за 1-4 чел.
Из Анапы к виноградникам Абрау Дюрсо и долине Лефкадия
Продегустировать шампанское и сфотографироваться в лавандовых полях
Конная прогулка по долине Сукко
550
за 1 чел.
Конная прогулка по долине Сукко
Добавить ярких впечатлений к пляжному отдыху на море удастся в долине Сукко
По понедельникам и пятницам в 16:20
«Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны
4.8
18
700
за 1 чел.
«Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны
«Посейдон» - место, где стоит побывать, если вы отдыхаете на Азовском побережье
Каждый день
Знакомство с Анапой
5
1
550
за 1 чел.
Знакомство с Анапой
Солнечный приморский город всегда с радостью принимает гостей, и вы в этом убедитесь на нашей экскурсии...
по понедельникам в 16:30
В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере
4.4
32
1 800
за 1 чел.
В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере
Недалеко от Анапы находится уникальное место - заповедник Большой Утриш
Отправление каждый день в 14:00 с Витязево
Вино и лотосы Таманского полуострова
Индивидуальная экскурсия
14 000
за 1-4 чел.
Вино и лотосы Таманского полуострова
Сделать уникальные кадры с цветами и продегустировать игристые сорта
Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-3 чел.
Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
Посетить современные винодельни, поучаствовать в дегустациях и насладиться видами
Из Анапы в Долину Лефкадию
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-4 чел.
Из Анапы в Долину Лефкадию
Ежедневно
Кипарисовое озеро долины Сукко
Индивидуальная экскурсия
5
45
6 500
за 1-6 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
Насладиться горными пейзажами Анапы, увидеть «американскую» рощу и отдохнуть на легендарном озере
Поездка в Шапсугу
1 000
за 1 чел.
Поездка в Шапсугу
Из Анапы мы отправимся в удивительное место
По пятницам в 13:30
Винные дороги Анапы
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
6 000
за 1-8 чел.
Винные дороги Анапы
Со мной вы отправитесь в путешествие по окрестностям Анапы
В удобное для туристов время

Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Из Анапы — в долину Лефкадия
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
5ч 30м
6 000
за 1-5 чел.
Из Анапы — в долину Лефкадия
Погулять по виноградным плантациям, увидеть озеро Гечепсин и посетить музей Виноделия
Анапа — первое знакомство
Индивидуальная экскурсия
4.8
30
3 500
за 1-5 чел.
Анапа — первое знакомство
Главные достопримечательности и лучшие виды города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы
Индивидуальная фото-прогулка
11ч
10 000
за 1-4 чел.
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы
Посетить уютный курорт у горы Карадаг и проплыть на корабле под легендарной скалой-аркой
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-4 чел.
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
Исследовать руины греческой колонии на Таманском полуострове и узнать о жизни людей в древности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анапе
🇷🇺