Тамань поражает разнообразием ландшафтов: вулканы, озёра, лиманы. В этом путешествии можно оценить природу полуострова и узнать о его формировании. Путешествие включает посещение Ахтанизовского лимана, где вода усеяна крупными лотосами.
На быстроходном
На быстроходном
5 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Уникальная возможность увидеть цветущие лотосы
- 🚤 Захватывающая прогулка на быстроходном катере
- 📸 Прекрасные фотомоменты в живописных местах
- 🍷 Возможность попробовать таманские вина
- 🛁 Ванны с вулканической грязью для оздоровления
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки в Долину лотосов из Анапы - июль и август. В это время цветение лотосов достигает своего пика, а погода способствует комфортному отдыху. В июне и сентябре также можно насладиться красотой лотосов, но цветение может быть менее интенсивным. В другие месяцы посещение менее привлекательно из-за отсутствия цветения и погодных условий, однако природа всё равно остаётся живописной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ахтанизовский лиман
- Азовское море
Описание экскурсии
Прекрасная долина
На быстроходном катере отправляемся в Ахтанизовский лиман созерцать божественные цветы. Пробираясь из толщи ила, лотос несёт в себе целомудрие и красоту. Вы узнаете, как эта диковинка (родина которой — Восток) появилась в нашем лимане, а также услышите пару милых легенд о цветке. У вас будет немного времени для фотографий, а дальше едем отдыхать на Азовское море.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — 800 руб. /чел. за прогулку на катере
- Если захотите, есть возможность принять грязевые вулканические ванны и попробовать таманские вина (за отдельную стоимость)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Индивидуально из Анапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1900 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю всё, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Любая экскурсия зависит от организатора. Нам с этим очень повезло! Сергей интересный рассказчик и собеседник,отвечал на все наши вопросы. Объяснил,как лучше провести свободное время. Довёз нас с места до места. Очень позитивный и весёлый. Приехали в хорошем настроении, очень довольны. Огромное спасибо!
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Т
Ездили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторам.
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А
Довольно смешанные впечатления от экскурсии. Гид Сергей, в целом, рассказывал интересно, вел машину хорошо, по заказу ставил музыку. Однако, когда приехали на лодочную станцию, выяснилось, что никто заранее не договорился
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Е
Прекрасная поездка! Моя семья осталась довольна. Спасибо большое Сергею, который очень интересно провел экскурсию, сразу видно человека, который по настоящему любит свой край!
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А
Экскурсия очень понравилась, быстрая поездка на катере, невероятно красивые лотосы и волнистое море. Экскурсовод интересно рассказывал исторические факты.
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