Весело и легко узнать историю города возрастом 2500 лет
Взрослые хотят на экскурсию, а дети — играть? Тогда нам с вами по пути. В моей программе нет утомительных лекций. Всё проходит непринуждённо и интересно для ребят, необычно и познавательно для родителей.
Правило только одно — внимательно слушать мой рассказ, чтобы получить элементы кода и узнать ответ на главный вопрос игры.
Правило только одно — внимательно слушать мой рассказ, чтобы получить элементы кода и узнать ответ на главный вопрос игры.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Изучим самый центр города
На этой экскурсии вы не услышите «сухих» фактов и скучных дат — только весёлые задания, интересные вопросы и викторины. Мы разделимся на команды и пройдём по главным достопримечательностям города. Каким? Не будем раскрывать секреты, чтобы сохранить интригу.
Соберём историю Анапы как пазл
В каждой локации ребята будут получать очередной QR-код, а потом сложат все части и доберутся до разгадки самого главного секрета. В финале юных историков ждёт увлекательный интерактив, который поможет им лучше закрепить новые знания. Так незатейливо и незаметно мы погрузимся в многовековую историю города и выясним:
- где прячется «Жемчужина Анапы»,
- зачем древние греки плыли в наши края,
- какие сокровища были найдены в подземелье турецкой крепости,
- а также многое-многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия-игра подойдёт детям от 6 лет и их родителям. Сложность заданий будет зависеть от возраста участников.
- Для участия нужен смартфон с функцией чтения QR-кода
- Можно провести игру для школьных групп. Стоимость участия одного ребёнка – 350 руб. Максимальное количество – 30 человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади у Центра культуры «Родина»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Анапе
Провела экскурсии для 493 туристов
Меня зовут Юлия. И мне очень повезло, ведь я живу в Анапе — городе с богатой историей и фантастическими пейзажами. С удовольствием делюсь интересными фактами о любимом городе и советами местного жителя! Поэтому я гид не только по образованию, но и по состоянию души. Хочу, чтобы каждый человек любил «своё место» и гордился своими предками.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
2 сен 2023
Прекрасная экскурсия!
Экскурсовод Ольга легко нашла общий язык и с детьми (8 и 14 лет), и с родителями. Информация в доступной игровой форме. За 1,5 часа никто не устал, поиграли, посмеялись, выполнили интересные задания. Всем семьям с детьми советую.
Экскурсовод Ольга легко нашла общий язык и с детьми (8 и 14 лет), и с родителями. Информация в доступной игровой форме. За 1,5 часа никто не устал, поиграли, посмеялись, выполнили интересные задания. Всем семьям с детьми советую.
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