Взрослые хотят на экскурсию, а дети — играть? Тогда нам с вами по пути. В моей программе нет утомительных лекций. Всё проходит непринуждённо и интересно для ребят, необычно и познавательно для родителей. Правило только одно — внимательно слушать мой рассказ, чтобы получить элементы кода и узнать ответ на главный вопрос игры.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Изучим самый центр города

На этой экскурсии вы не услышите «сухих» фактов и скучных дат — только весёлые задания, интересные вопросы и викторины. Мы разделимся на команды и пройдём по главным достопримечательностям города. Каким? Не будем раскрывать секреты, чтобы сохранить интригу.

Соберём историю Анапы как пазл

В каждой локации ребята будут получать очередной QR-код, а потом сложат все части и доберутся до разгадки самого главного секрета. В финале юных историков ждёт увлекательный интерактив, который поможет им лучше закрепить новые знания. Так незатейливо и незаметно мы погрузимся в многовековую историю города и выясним:

где прячется «Жемчужина Анапы»,

зачем древние греки плыли в наши края,

какие сокровища были найдены в подземелье турецкой крепости,

а также многое-многое другое.

Организационные детали