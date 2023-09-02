Анапа детям: семейная экскурсия-игра

Весело и легко узнать историю города возрастом 2500 лет

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Взрослые хотят на экскурсию, а дети — играть? Тогда нам с вами по пути. В моей программе нет утомительных лекций. Всё проходит непринуждённо и интересно для ребят, необычно и познавательно для родителей.

Правило только одно — внимательно слушать мой рассказ, чтобы получить элементы кода и узнать ответ на главный вопрос игры.
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Изучим самый центр города

На этой экскурсии вы не услышите «сухих» фактов и скучных дат — только весёлые задания, интересные вопросы и викторины. Мы разделимся на команды и пройдём по главным достопримечательностям города. Каким? Не будем раскрывать секреты, чтобы сохранить интригу.

Соберём историю Анапы как пазл

В каждой локации ребята будут получать очередной QR-код, а потом сложат все части и доберутся до разгадки самого главного секрета. В финале юных историков ждёт увлекательный интерактив, который поможет им лучше закрепить новые знания. Так незатейливо и незаметно мы погрузимся в многовековую историю города и выясним:

  • где прячется «Жемчужина Анапы»,
  • зачем древние греки плыли в наши края,
  • какие сокровища были найдены в подземелье турецкой крепости,
  • а также многое-многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия-игра подойдёт детям от 6 лет и их родителям. Сложность заданий будет зависеть от возраста участников.
  • Для участия нужен смартфон с функцией чтения QR-кода
  • Можно провести игру для школьных групп. Стоимость участия одного ребёнка – 350 руб. Максимальное количество – 30 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади у Центра культуры «Родина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 сен 2023
Прекрасная экскурсия!
Экскурсовод Ольга легко нашла общий язык и с детьми (8 и 14 лет), и с родителями. Информация в доступной игровой форме. За 1,5 часа никто не устал, поиграли, посмеялись, выполнили интересные задания. Всем семьям с детьми советую.

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