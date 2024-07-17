Приглашаем в путешествие по степным просторам Таманского полуострова! Вы полюбуетесь вулканическими сопками и курганами, посетите древнегреческий полис Фанагория и погрузитесь в его 2500-летнюю историю. А ещё продегустируете необычные вина в поместье Голубицкое.
Описание экскурсии
Прошлое и настоящее Краснодарского края
Мы совершим путешествие от древних времен до наших дней. В программе экскурсии:
- Музей-заповедник Фанагория — вы увидите артефакты Античности и Средневековья, прокатитесь на электромобиле и узнаете о работе археологических экспедиций. А также посетите выставку с интересными местными находками: палеонтологическими, подземными и подводными.
- Поместье Голубицкое — современное винодельческое хозяйство. Вы осмотрите подземные хранилища и продегустируете ароматные вина. Заглянете в арт-резиденцию и погуляете в уютном дворике с прудом и беседками. Кроме того, полюбуетесь с высоты видами Голубицкой стрелки, где встречаются море и лиман.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в музей-заповедник Фанагория — 600–750 ₽ за чел., дегустация в поместье Голубицкое — 2500 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Анапа, ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Здравствуйте! Мы Лидия и Галина, гиды с большим опытом работы. Любим Краснодарский край и не представляем свою жизнь без путешествий. Составляем авторские экскурсии и находим неизвестные массовым туристам точки притяжения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару это было важно), мы ездили в Тамань, смотрели на раскопки, слушали лекцию, по территории
+2
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Огромное спасибо Лидии за экскурсию,она отличный рассказчик и приятный человек,мы открыли для себя много нового и интересного. Очень понравилась экскурсия в Поместье Голубицкых,изготовление вина процесс очень увлекательный. Музей-заповедник Фанагория поразил масштабами и увлекательными рассказами гида. За одну экскурсию мы посмотрели несколько красивых локаций,Азовское море и лиманы. Рекомендую всем!
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Все супер! Экскурсия очень понравилось. Доставка, организация на высшем уровне! Рекомендуем!!!
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Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо гиду Лидии за увлектельное и интересное повествование о крае, исторических фактах! Рекомендую к посещению архиолигические раскопки и дегустацию вин имения "Голубицкое"
+2
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Н
Экскурсия интересная, познавательная. Организовано все чётко, без заминок, вовремя, доброжелательно. Спасибо Лидии за душевную, теплую атмосферу во время всей экскурсии, получили очень много информации об истории края, интересных фактах и людях. Рекомендую посетить.
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И
Лидия не только организовала незабываемое путешествие по интересным местам Тамани, но и дополнила поездку экскурсом в историю родного края, ее можно слушать бесконечно - кладезь информации!
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