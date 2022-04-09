Здравствуйте! Мы Лидия и Галина, гиды с большим опытом работы. Любим Краснодарский край и не представляем свою жизнь без путешествий. Составляем авторские экскурсии и находим неизвестные массовым туристам точки притяжения.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Прошлое и настоящее Краснодарского края
Мы совершим путешествие от древних времен до наших дней. В программе экскурсии:
Музей-заповедник Фанагория — вы увидите артефакты Античности и Средневековья, прокатитесь на электромобиле и узнаете о работе археологических экспедиций. А также посетите выставку с интересными местными находками: палеонтологическими, подземными и подводными.
Поместье Голубицкое — современное винодельческое хозяйство. Вы осмотрите подземные хранилища и продегустируете ароматные вина. Заглянете в арт-резиденцию и погуляете в уютном дворике с прудом и беседками. Кроме того, полюбуетесь с высоты видами Голубицкой стрелки, где встречаются море и лиман.
Вилла Romanov — дизайнерская загородная резиденция на побережье Азовского моря. Вы сможете пообедать в ресторане, сделать прекрасные снимки на лавандовых полянах, насладиться панорамами крутого берега моря и ухоженных виноградников. А еще заглянуть в мастерскую с авторскими изделиями из фаянса.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в музей-заповедник Фанагория — 750 руб., дегустация в поместье Голубицкое — 750 руб.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.