Тамань: античная история и современное виноделие

Музей-заповедник Фанагория, винное поместье Голубицкое и модная Вилла Romanov за 1 день

Индивидуальная
Приглашаем в путешествие по степным просторам Таманского полуострова! Вы полюбуетесь вулканическими сопками и курганами, посетите древнегреческий полис Фанагория и погрузитесь в его 2500-летнюю историю.

Продегустируете необычные вина в поместье Голубицкое и побываете в дизайнерском комплексе Вилла Romanov с лавандовыми полями и фаянсовой мастерской.
Тамань: античная история и современное виноделие
Тамань: античная история и современное виноделие
Тамань: античная история и современное виноделие
Тамань: античная история и современное виноделие
Тамань: античная история и современное виноделие
Тамань: античная история и современное виноделие
Тамань: античная история и современное виноделие
Тамань: античная история и современное виноделие
Тамань: античная история и современное виноделие
Тамань: античная история и современное виноделие
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Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Краснодарского края

Мы совершим путешествие от древних времен до наших дней. В программе экскурсии:

  • Музей-заповедник Фанагория — вы увидите артефакты Античности и Средневековья, прокатитесь на электромобиле и узнаете о работе археологических экспедиций. А также посетите выставку с интересными местными находками: палеонтологическими, подземными и подводными.
  • Поместье Голубицкое — современное винодельческое хозяйство. Вы осмотрите подземные хранилища и продегустируете ароматные вина. Заглянете в арт-резиденцию и погуляете в уютном дворике с прудом и беседками. Кроме того, полюбуетесь с высоты видами Голубицкой стрелки, где встречаются море и лиман.
  • Вилла Romanov — дизайнерская загородная резиденция на побережье Азовского моря. Вы сможете пообедать в ресторане, сделать прекрасные снимки на лавандовых полянах, насладиться панорамами крутого берега моря и ухоженных виноградников. А еще заглянуть в мастерскую с авторскими изделиями из фаянса.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в музей-заповедник Фанагория — 750 руб., дегустация в поместье Голубицкое — 750 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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