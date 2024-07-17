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мы передвигались на электробусе. Дальше мы поехали в ресторан Вилла Романов и на винодельню. Было очень интересно и познавательно. Виды потрясающие! И, конечно, мы уехали не с пустыми руками.

Мы ездили вдвоем с сыном (9 лет), всю дорогу слушали с ним познавательные факты о местности, истории, морях, личностях. Лидия знает всё)) абсолютно на любую тему можно поговорить и будет интересно и взрослому и ребенку!

От души рекомендую экскурсию! Лидия, спасибо Вам большое за этот день!