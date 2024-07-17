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Тамань: античная история и современное виноделие

Музей-заповедник Фанагория, винное поместье Голубицкое за 1 день
Приглашаем в путешествие по степным просторам Таманского полуострова! Вы полюбуетесь вулканическими сопками и курганами, посетите древнегреческий полис Фанагория и погрузитесь в его 2500-летнюю историю. А ещё продегустируете необычные вина в поместье Голубицкое.
5
39 отзывов
Тамань: античная история и современное виноделие
Тамань: античная история и современное виноделие
Тамань: античная история и современное виноделие

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее Краснодарского края

Мы совершим путешествие от древних времен до наших дней. В программе экскурсии:

  • Музей-заповедник Фанагория — вы увидите артефакты Античности и Средневековья, прокатитесь на электромобиле и узнаете о работе археологических экспедиций. А также посетите выставку с интересными местными находками: палеонтологическими, подземными и подводными.
  • Поместье Голубицкое — современное винодельческое хозяйство. Вы осмотрите подземные хранилища и продегустируете ароматные вина. Заглянете в арт-резиденцию и погуляете в уютном дворике с прудом и беседками. Кроме того, полюбуетесь с высоты видами Голубицкой стрелки, где встречаются море и лиман.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музей-заповедник Фанагория — 600–750 ₽ за чел., дегустация в поместье Голубицкое — 2500 ₽ за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Анапа, ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Здравствуйте! Мы Лидия и Галина, гиды с большим опытом работы. Любим Краснодарский край и не представляем свою жизнь без путешествий. Составляем авторские экскурсии и находим неизвестные массовым туристам точки притяжения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
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1
Жанна
Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару это было важно), мы ездили в Тамань, смотрели на раскопки, слушали лекцию, по территории
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мы передвигались на электробусе. Дальше мы поехали в ресторан Вилла Романов и на винодельню. Было очень интересно и познавательно. Виды потрясающие! И, конечно, мы уехали не с пустыми руками.
Мы ездили вдвоем с сыном (9 лет), всю дорогу слушали с ним познавательные факты о местности, истории, морях, личностях. Лидия знает всё)) абсолютно на любую тему можно поговорить и будет интересно и взрослому и ребенку!
От души рекомендую экскурсию! Лидия, спасибо Вам большое за этот день!

Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару
Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару
Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару
Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару
Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару
Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару
Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару
Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару+2
Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару
Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару
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Ирина
Огромное спасибо Лидии за экскурсию,она отличный рассказчик и приятный человек,мы открыли для себя много нового и интересного. Очень понравилась экскурсия в Поместье Голубицкых,изготовление вина процесс очень увлекательный. Музей-заповедник Фанагория поразил масштабами и увлекательными рассказами гида. За одну экскурсию мы посмотрели несколько красивых локаций,Азовское море и лиманы. Рекомендую всем!
Огромное спасибо Лидии за экскурсию,она отличный рассказчик и приятный человек,мы открыли для себя много нового и
Огромное спасибо Лидии за экскурсию,она отличный рассказчик и приятный человек,мы открыли для себя много нового и
Огромное спасибо Лидии за экскурсию,она отличный рассказчик и приятный человек,мы открыли для себя много нового и
Огромное спасибо Лидии за экскурсию,она отличный рассказчик и приятный человек,мы открыли для себя много нового и
Огромное спасибо Лидии за экскурсию,она отличный рассказчик и приятный человек,мы открыли для себя много нового и
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Екатерина
Все супер! Экскурсия очень понравилось. Доставка, организация на высшем уровне! Рекомендуем!!!
Все супер! Экскурсия очень понравилось. Доставка, организация на высшем уровне! Рекомендуем!!!
Все супер! Экскурсия очень понравилось. Доставка, организация на высшем уровне! Рекомендуем!!!
Все супер! Экскурсия очень понравилось. Доставка, организация на высшем уровне! Рекомендуем!!!
Все супер! Экскурсия очень понравилось. Доставка, организация на высшем уровне! Рекомендуем!!!
Все супер! Экскурсия очень понравилось. Доставка, организация на высшем уровне! Рекомендуем!!!
Все супер! Экскурсия очень понравилось. Доставка, организация на высшем уровне! Рекомендуем!!!
Все супер! Экскурсия очень понравилось. Доставка, организация на высшем уровне! Рекомендуем!!!
Все супер! Экскурсия очень понравилось. Доставка, организация на высшем уровне! Рекомендуем!!!
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Ольга
Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо гиду Лидии за увлектельное и интересное повествование о крае, исторических фактах! Рекомендую к посещению архиолигические раскопки и дегустацию вин имения "Голубицкое"
Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо гиду Лидии за увлектельное и интересное повествование о крае, исторических фактах!
Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо гиду Лидии за увлектельное и интересное повествование о крае, исторических фактах!
Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо гиду Лидии за увлектельное и интересное повествование о крае, исторических фактах!
Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо гиду Лидии за увлектельное и интересное повествование о крае, исторических фактах!
Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо гиду Лидии за увлектельное и интересное повествование о крае, исторических фактах!
Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо гиду Лидии за увлектельное и интересное повествование о крае, исторических фактах!
Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо гиду Лидии за увлектельное и интересное повествование о крае, исторических фактах!
Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо гиду Лидии за увлектельное и интересное повествование о крае, исторических фактах!+2
Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо гиду Лидии за увлектельное и интересное повествование о крае, исторических фактах!
Очень понравилась экскурсия, огромное спасибо гиду Лидии за увлектельное и интересное повествование о крае, исторических фактах!
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Н
Экскурсия интересная, познавательная. Организовано все чётко, без заминок, вовремя, доброжелательно. Спасибо Лидии за душевную, теплую атмосферу во время всей экскурсии, получили очень много информации об истории края, интересных фактах и людях. Рекомендую посетить.
Экскурсия интересная, познавательная. Организовано все чётко, без заминок, вовремя, доброжелательно. Спасибо Лидии за душевную, теплую атмосферу
Экскурсия интересная, познавательная. Организовано все чётко, без заминок, вовремя, доброжелательно. Спасибо Лидии за душевную, теплую атмосферу
Экскурсия интересная, познавательная. Организовано все чётко, без заминок, вовремя, доброжелательно. Спасибо Лидии за душевную, теплую атмосферу
Экскурсия интересная, познавательная. Организовано все чётко, без заминок, вовремя, доброжелательно. Спасибо Лидии за душевную, теплую атмосферу
Экскурсия интересная, познавательная. Организовано все чётко, без заминок, вовремя, доброжелательно. Спасибо Лидии за душевную, теплую атмосферу
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И
Лидия не только организовала незабываемое путешествие по интересным местам Тамани, но и дополнила поездку экскурсом в историю родного края, ее можно слушать бесконечно - кладезь информации!
Лидия не только организовала незабываемое путешествие по интересным местам Тамани, но и дополнила поездку экскурсом в
Лидия не только организовала незабываемое путешествие по интересным местам Тамани, но и дополнила поездку экскурсом в
Лидия не только организовала незабываемое путешествие по интересным местам Тамани, но и дополнила поездку экскурсом в
Лидия не только организовала незабываемое путешествие по интересным местам Тамани, но и дополнила поездку экскурсом в
Лидия не только организовала незабываемое путешествие по интересным местам Тамани, но и дополнила поездку экскурсом в
Лидия не только организовала незабываемое путешествие по интересным местам Тамани, но и дополнила поездку экскурсом в
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