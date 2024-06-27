Вы посетите современные винодельни Краснодарского края, побываете в гастрономической Мекке черноморской гильдии шеф-поваров и научитесь эффектно открывать игристое.
Локации, включённые в тур, не уступают винным домам Европы и Нового Света по красоте архитектурных решений и гостеприимству — десятки ярких фото и вкусовые удовольствия обеспечены!
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Добираться до Анапы удобней всего поездом. Также возможно выбрать перелёт в Сочи с дальнейшим переездом на «Ласточке». По запросу мы можем организовать трансфер Сочи — Анапа — Сочи.
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Vogue» 4* в Анапе, одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки, гастрономические обеды на винодельнях и в ресторанах.
Программа тура по дням
Имение «Сикоры», лавандовые поля
В полдень отправляемся из отеля в Анапе. Наше изысканное путешествие начнётся с посещения имения «Сикоры». Вас ждёт экскурсия по виноградникам и погребам одной из самых технологичных виноделен России, и, конечно, — дегустация топовой линейки вин.
Затем пообедаем в ресторане авторской кухни загородного комплекса «Винотеррия» и попробуем вина «Nesterov Winery». Изюминка заведения — уютная атмосфера, локальные продукты и оригинальная подача блюд.
Во второй половине дня посетим дом трав «Maison de Plantes», окружённый бескрайними полями лаванды. Вы продегустируете лавандовое вино с закусками и прогуляетесь по уютной ферме — уникальному уголку Средиземноморья в России. Далее — возвращение в Анапу и свободное время.
Мастер-класс по сабражу, винодельня "Долина Лефкадия" и знакомство с владельцем "Gunko Winery"
После завтрака в отеле поедем в «Долину Лефкадия». Нас встретят приветственным бокалом игристого. Затем научат открывать шампанское по-гусарски — с помощью большого ножа. Такая техника называется сабраж. Теперь вы сможете произвести впечатление на любой вечеринке!
Далее отправимся на экскурсию по виноградникам в сопровождении сомелье, а после прогуляемся по территории винодельни и попробуем вина из бочек. Изюминкой станет дегустация в секретной комнате с гастрономическим сопровождением. Будет время на шопинг в фирменном магазине.
Во второй половине дня посетим винодельню «Gunko Winery». Здесь рассказывать о производстве и знакомить с погребами будет сам владелец хозяйства — Владимир Гунько. Вечером вернёмся в Анапу и отдохнём.
Винодельни "Абрау-Дюрсо" и "Шато де Талю"
Утром отправимся в музей винного дома «Абрау-Дюрсо». Посмотрим мини-фильм об истории знаменитого предприятия и прогуляемся по старинным тоннелям 19 века. Здесь вы познакомитесь с двумя методами производства игристого вина, осмотрите метростроевские тоннели и галерею пюпитров. Затем вас ждёт эногастрономический обед в ресторане «Вилла Роз» с видом на изумрудное озеро Абрау.
Во второй половине дня мы исследуем живописную винодельню Геленджика — «Шато де Талю». После прогулки по парку в версальском стиле посетим панорамную площадку «Прованс», а в случае непогоды — второй этаж замка с обзором коллекции винтажных французских вин «Шато Мутон-Ротшильд». Под звуки классической музыки вы узнаете о производстве тихих вин и посетите большое хранилище, где находится около 500 бочек. Вечером вернёмся в наш уютный отель в Анапе.
Винодельня «Скалистый берег»
Сегодня мы посетим винодельню «Скалистый Берег». Вы узнаете, что такое гравитационное виноделие, познакомитесь с философией бренда и осмотрите терруар. Для вас проведут экскурсию по производственным цехам лаборатории и бочкохранилищу, а затем устроят дегустацию премиальной линейки вин с гастрономическими изысками.
После этого мы попрощаемся с гостеприимным винным краем — вас ждёт возвращение в Анапу и обратный путь домой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|75 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Дегустации на винодельнях
- Мастер-класс по сабражу
- Экскурсии
- Входные билеты по маршруту
- Сопровождение сомелье
- Подарки от организатора (дегустационный бокал, блокнот для заметок, сумка для вина)
Что не входит в цену
- Билеты до Анапы и обратно
- Трансфер от ж. - д. вокзала и обратно
- Ужины
- Доплата за одноместное размещение - 5000 рублей