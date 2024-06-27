Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами

Научиться разбираться в винах, пройти мастер-класс по сабражу и оказаться в море лаванды
Приглашаем погрузиться в мир лучших российских вин с разнообразными ароматами под руководством опытного сомелье.

Вы посетите современные винодельни Краснодарского края, побываете в гастрономической Мекке черноморской гильдии шеф-поваров и научитесь эффектно открывать игристое.

Локации, включённые в тур, не уступают винным домам Европы и Нового Света по красоте архитектурных решений и гостеприимству — десятки ярких фото и вкусовые удовольствия обеспечены!
Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Добираться до Анапы удобней всего поездом. Также возможно выбрать перелёт в Сочи с дальнейшим переездом на «Ласточке». По запросу мы можем организовать трансфер Сочи — Анапа — Сочи.

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Vogue» 4* в Анапе, одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки, гастрономические обеды на винодельнях и в ресторанах.

Программа тура по дням

1 день

Имение «Сикоры», лавандовые поля

В полдень отправляемся из отеля в Анапе. Наше изысканное путешествие начнётся с посещения имения «Сикоры». Вас ждёт экскурсия по виноградникам и погребам одной из самых технологичных виноделен России, и, конечно, — дегустация топовой линейки вин.

Затем пообедаем в ресторане авторской кухни загородного комплекса «Винотеррия» и попробуем вина «Nesterov Winery». Изюминка заведения — уютная атмосфера, локальные продукты и оригинальная подача блюд.

Во второй половине дня посетим дом трав «Maison de Plantes», окружённый бескрайними полями лаванды. Вы продегустируете лавандовое вино с закусками и прогуляетесь по уютной ферме — уникальному уголку Средиземноморья в России. Далее — возвращение в Анапу и свободное время.

Имение «Сикоры», лавандовые поляИмение «Сикоры», лавандовые поляИмение «Сикоры», лавандовые поляИмение «Сикоры», лавандовые поляИмение «Сикоры», лавандовые поля
2 день

Мастер-класс по сабражу, винодельня "Долина Лефкадия" и знакомство с владельцем "Gunko Winery"

После завтрака в отеле поедем в «Долину Лефкадия». Нас встретят приветственным бокалом игристого. Затем научат открывать шампанское по-гусарски — с помощью большого ножа. Такая техника называется сабраж. Теперь вы сможете произвести впечатление на любой вечеринке!

Далее отправимся на экскурсию по виноградникам в сопровождении сомелье, а после прогуляемся по территории винодельни и попробуем вина из бочек. Изюминкой станет дегустация в секретной комнате с гастрономическим сопровождением. Будет время на шопинг в фирменном магазине.

Во второй половине дня посетим винодельню «Gunko Winery». Здесь рассказывать о производстве и знакомить с погребами будет сам владелец хозяйства — Владимир Гунько. Вечером вернёмся в Анапу и отдохнём.

Мастер-класс по сабражу, винодельня "Долина Лефкадия" и знакомство с владельцем "Gunko Winery"Мастер-класс по сабражу, винодельня "Долина Лефкадия" и знакомство с владельцем "Gunko Winery"Мастер-класс по сабражу, винодельня "Долина Лефкадия" и знакомство с владельцем "Gunko Winery"Мастер-класс по сабражу, винодельня "Долина Лефкадия" и знакомство с владельцем "Gunko Winery"
3 день

Винодельни "Абрау-Дюрсо" и "Шато де Талю"

Утром отправимся в музей винного дома «Абрау-Дюрсо». Посмотрим мини-фильм об истории знаменитого предприятия и прогуляемся по старинным тоннелям 19 века. Здесь вы познакомитесь с двумя методами производства игристого вина, осмотрите метростроевские тоннели и галерею пюпитров. Затем вас ждёт эногастрономический обед в ресторане «Вилла Роз» с видом на изумрудное озеро Абрау.

Во второй половине дня мы исследуем живописную винодельню Геленджика — «Шато де Талю». После прогулки по парку в версальском стиле посетим панорамную площадку «Прованс», а в случае непогоды — второй этаж замка с обзором коллекции винтажных французских вин «Шато Мутон-Ротшильд». Под звуки классической музыки вы узнаете о производстве тихих вин и посетите большое хранилище, где находится около 500 бочек. Вечером вернёмся в наш уютный отель в Анапе.

Винодельни "Абрау-Дюрсо" и "Шато де Талю"Винодельни "Абрау-Дюрсо" и "Шато де Талю"Винодельни "Абрау-Дюрсо" и "Шато де Талю"Винодельни "Абрау-Дюрсо" и "Шато де Талю"Винодельни "Абрау-Дюрсо" и "Шато де Талю"Винодельни "Абрау-Дюрсо" и "Шато де Талю"Винодельни "Абрау-Дюрсо" и "Шато де Талю"
4 день

Винодельня «Скалистый берег»

Сегодня мы посетим винодельню «Скалистый Берег». Вы узнаете, что такое гравитационное виноделие, познакомитесь с философией бренда и осмотрите терруар. Для вас проведут экскурсию по производственным цехам лаборатории и бочкохранилищу, а затем устроят дегустацию премиальной линейки вин с гастрономическими изысками.

После этого мы попрощаемся с гостеприимным винным краем — вас ждёт возвращение в Анапу и обратный путь домой.

Винодельня «Скалистый берег»Винодельня «Скалистый берег»Винодельня «Скалистый берег»Винодельня «Скалистый берег»

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет75 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Дегустации на винодельнях
  • Мастер-класс по сабражу
  • Экскурсии
  • Входные билеты по маршруту
  • Сопровождение сомелье
  • Подарки от организатора (дегустационный бокал, блокнот для заметок, сумка для вина)
Что не входит в цену
  • Билеты до Анапы и обратно
  • Трансфер от ж. - д. вокзала и обратно
  • Ужины
  • Доплата за одноместное размещение - 5000 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, отель, 12:00
Завершение: Анапа, отель, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Анапы

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