В полдень отправляемся из отеля в Анапе. Наше изысканное путешествие начнётся с посещения имения «Сикоры». Вас ждёт экскурсия по виноградникам и погребам одной из самых технологичных виноделен России, и, конечно, — дегустация топовой линейки вин.

Затем пообедаем в ресторане авторской кухни загородного комплекса «Винотеррия» и попробуем вина «Nesterov Winery». Изюминка заведения — уютная атмосфера, локальные продукты и оригинальная подача блюд.

Во второй половине дня посетим дом трав «Maison de Plantes», окружённый бескрайними полями лаванды. Вы продегустируете лавандовое вино с закусками и прогуляетесь по уютной ферме — уникальному уголку Средиземноморья в России. Далее — возвращение в Анапу и свободное время.