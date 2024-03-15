Курорты Краснодарского края
Маршрут проходит по городам (станицам, поселкам): Анапа, Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ, Краснодар и включает основные природные и исторические достопримечательности района.
В ходе программы вы сможете также познакомиться с историческими предприятиями края и народными промыслами.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Краснодар
Место сбора группы: город Краснодар, отель размещения.
Заселение в отель города Краснодара, расчетный час — 13:00.
Обед.
14:00 Выезд на обзорную экскурсию «Краснодар и краснодарцы» которая познакомит Вас с историческим центром города, основными памятниками архитектуры краевого центра: зданием войскового собора, памятником Екатерине II, триумфальной аркой; проспектовой улицей Красной, рекой Кубанью и парковыми зонами Чистяковской рощей, Городским садом и парком Галицкого.
Возвращение в отель.
Ужин.
Свободное время.
Таманский полуостров
Начало вояжа по Краснодарскому краю.
Летят за окном нивы автобуса, гид поведает об истории края, аграрных успехах и современном значении для России; расскажет о населенных пунктах своей малой Родины и уникальных особенностях географии Кавказа.
В этот день Вы познакомитесь с обычаями и традициями казачьего быта, побываете на настоящем вулкане — маленьком, но грязном.
Дополнительно в период навигации можно посетить озеро лотосов (за дополнительную плату).
Расселение в гостевом доме станицы Тамань или Веселовка.
Анапа
Завтрак в отеле.
День посвящен курорту Большая Анапа.
Мы побываем на целебном Соленом озере — народный курорт с лечебными грязями; погрузимся в историю города, проехав по улицам и познакомимся с одной из самых интересных археологических выставок Краснодарского края — музеем Горгиппия.
Продегустируем вино в «Подворье Старого грека» — одно из интереснейших винодельческих предприятий региона, которое из маленькой частной винодельни стало заводом с собственной узнаваемой маркой; посетим красивейшее озеро Сукко с группой живописных болотных кипарисов — излюбленное место пикников и прогулок анапчан.
Трансфер в отель, ужин, отдых.
Абрау-Дюрсо. Новороссийск
Посещение винных подвалов Абрау-Дюрсо, знакомство с историей русского виноделия, прогулка по берегу озера Абрау.
Переезд в Новороссийск — обзорная экскурсия по городу, знакомящая с военной доблестью советских воинов, посещение Малой Земли, морского порта и исторического центра города.
Размещение в отеле, свободное время, отдых.
Поселок Кабардинка. Геленджик
Все дальше на юг уводит нас дорога, петли и серпантины вьются над берегом Черного моря.
Нас ждет поселок Кабардинка со «Старым парком» — квинтэссенция мировой религии, искусства и философии.
Обед в уютном кафе, после обеда поездка на дольмены реки Жане, знакомство с мегалитической культурой побережья Черного моря.
Оденьте удобную обувь на низкой подошве, в этот день мы будем много ходить по пересеченной местности.
Возвращение в Геленджик, размещение в отеле, ужин.
Отдых.
Самостоятельная прогулка по знаменитой Геленджикской набережной, протяженность 12 км.
Горячий Ключ
Выезд в Горячеключевской район Краснодарского края.
Прогулка по Санаторному парку, дегустация минеральных вод курорта, знакомство с бальнеологическими факторами региона, историей коренного населения региона — адыгов.
Переезд в поселок Гуамка, посещение горячих источников — не забудьте взять с собой купальные принадлежности.
Размещение в отеле.
Отдых.
Гуамское ущелье
Ранняя прогулка по Гуамскому ущелью.
Гуамка — памятник природы — отвесные скалы, живописная река Курджип перескакивающая с камня на камень в каньоне, водопады, падающие со стен — одним словом красиво.
Переезд в Усть-Лабинский район, знакомство с наследием А. В. Суворова.
Заключительным аккордом Кубанского вояжа мы посещаем Александровскую крепость, заложенную военачальником еще в XVIII веке.
Возвращение в Краснодар, примерно в 20:00 по московскому времени.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах 2* или гостевых домах.
2, 3-местные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, бесплатная парковка, туалетные принадлежности, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена.
Варианты проживания
Гостиница «Кавказ»
Этот отель находится на главной улице Красной в центре Краснодара, в 5 минутах ходьбы от торгового центра "Центр города". К услугам гостей отеля "Кавказ" бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера с кондиционером оформлены в теплых тонах и классическом стиле. В каждом из них есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В ресторане "Чердак" на 8 этаже сервируется континентальный завтрак и блюда европейской кухни.
Расстояние от отеля "Кавказ" до железнодорожного вокзала Краснодар-1 составляет 4,7 км, а до международного аэропорта Пашковский - 16 км.
Санаторий «Анапа Океан»
Этот санаторий находится в городе Анапе, всего в 3 минутах ходьбы от берега Черного моря. К услугам гостей частный пляж. В ресторане санатория готовят блюда итальянской кухни. Желающие могут пройти спа-процедуры в оздоровительном клубе «Серотонин». До известной Театральной площади, где расположен кинотеатр «Родина», можно дойти пешком за 5 минут.
В номерах и люксах санатория «Анапа Океан» в числе удобств балкон, телевизор с кабельными каналами и холодильник. Во всех местах общего пользования доступен бесплатный Wi-Fi.
В ресторане гостям подают ужин, обед и завтрак «шведский стол». В лобби-баре санатория гостям предложат изысканные напитки.
Гости могут записаться на массажные и косметические процедуры, а также получить профессиональную медицинскую консультацию. В оздоровительном центре санатория «Анапа Океан» работают плавательный бассейн, сауна и тренажерный зал.
Здесь открыт детский игровой клуб «Океан», салон красоты и прокат велосипедов. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Новороссийск»
Отель расположен на набережной Черного моря в городе Новороссийске. К услугам гостей 2 ресторана, сауна и номера с кондиционером и холодильником. Можно также воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Все номера отеля "Новороссийск" оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором с плоским экраном. В ванной комнате предоставляется фен.
В ресторане "Рафферти" и кафе "Континент" подаются блюда европейской кухни. В пределах 10 минут ходьбы от отеля находится несколько ресторанов.
Гости отеля "Новороссийска" могут отдохнуть в сауне, заказать массаж или поиграть в бильярд.
Расстояние до железнодорожного вокзала Новороссийска составляет 7 км, до аэропорта Геленджика - 40 минут езды.
Гостевой дом «Casa Blanca»
Этот гостевой дом находится в Геленджике, всего в 7 минутах ходьбы от общественного галечного пляжа на побережье Черного моря. В 100 метрах от гостевого дома Casa Blanca работает аквапарк «Бегемот». В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера гостевого дома оформлены в теплых тонах в классическом стиле. Все номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на море и окружающие горы.
За дополнительную плату в гостевом доме можно пользоваться сауной и принадлежностями для барбекю.
Поездка от гостевого дома до аквапарка «Золотая Бухта» и дельфинария Геленджика займет 10 минут.
Гостевой дом Casa Blanca расположен в 100 метрах от автобусной остановки «Аквапарк «Бегемот». Расстояние от гостевого дома до автобусного вокзала Геленджика составляет 4 км, а до аэропорта Геленджика — 3 км.
Отель Guamka
Отель Guamka расположен в городе Гуамка. К услугам гостей принадлежности для барбекю, общий лаундж и ресторан. К услугам гостей этого 3-звездочного отеля бесплатный Wi-Fi и бар. Все номера оснащены телевизором с кабельными каналами.
Во всех номерах отеля имеется собственная ванная комната, а в некоторых номерах также есть балкон. Во всех номерах есть чайник и шкаф.
Каждое утро в отеле сервируется континентальный завтрак.
Гости могут заняться различными видами активного отдыха в окрестностях Гуамки, в том числе пешим туризмом.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (гостевые дома, гостиницы по программе тура), номера с удобствами
- Трансферы по программе тура
- Трехразовое питание на маршрутах и экскурсиях (питание в день заезда - обед, ужин в день отъезда - завтрак в остальные дни программы - завтрак, обед и ужин)
- Входные платы на объекты показа (этнографический музей Казачества, археологический комплекс Горгиппия, центр винного туризма Абрау-Дюрсо, Старый парк, дольмены реки Жане, Горячие источники в п. Гуамка, форт Александровский)
- Услуги экскурсовода
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Водный транспорт - от 500 руб. /чел
- Трансферы вне программы
- Дополнительные экскурсии
- Посещение озера лотосов
- Курортный сбор - 100 руб. /сутки/чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобный комплект вещей по сезону,
- обувь на низкой подошве;
- фототехника;
- купальные принадлежности;
- зонт или плащ;
- панама, крем, очки от солнца;
- фляга для воды;
- аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет).
Последний раз посещала Сочи до олимпиады 2014.
На шикарной инфраструктуре города и море положительных эмоций от того же кормления чаек (узнала, что летом они на лету булочки ловить не будут) останавливаться не буду. Постараюсь сделать отзыв максимально полезным для туристов.
Итак, путевку по программе покупали через ООО «Большая Страна».
Билеты на ж/д приобретали самостоятельно.
Можно сэкономить и проработать этот же маршрут самостоятельно) Но! Не стоит забывать, что:
- отпуск бывает не так часто, как бы хотелось (и не всегда хочется заморачиваться);
- стоит позаботиться о бронировании номеров заранее, особенно в летний период.
Проживание в рамках предложенной программы было выбрано в отеле «Гринн Хоста» 3 *.
Сразу обращу внимание, что отель находится на вокзале именно в шаговой доступности. Прям 2 минуты пешком, не на машине.
Считаю, что нужно это оговорить в программе, что поможет сэкономить туристам 252 рубля на такси)) и уж точно не стоит предлагать платный трансфер вокзал-гостиница!
Про отель можно почитать на официальном сайте. Расположение замечательное: море, рынок, кафешки - все рядом.
Мы были не в сезон. Бассейн есть маленький, но есть)
Номер был нас на 3 этаже (сначала 326, потом 319).
Замена номера осуществлена в связи с поломкой душа сразу.
Полотенца меняли каждый день, постельное белье 1 раз в 3 дня.
Фен слабенький, но сушит))
Кулер в другой стороне этажа у нас был, но милая девушка горничная нам сразу принесла 5 литров воды в номер (что несомненно удобно).
Отмечу, что в отеле к открытию сезона, начались ремонтные работы (замена ламината).
Нам не удобств при отдыхе не доставляли (т. к. мы были постоянно на экскурсиях).
Звукоизоляцию плохая (ощутили в первый день), но нам повезло соседние номера освободились и было тихо.
Вид из окна, либо на бассейн, либо на соседнее здание (ничего примечательного).
Завтраки нам не понравились, но тут дело вкуса.
Если приходить к 8.00 еда тёплая, если ближе к 9.30 все холодное.
По ассортименту стандарт: яйца варенные, нарезка (сыр, колбаса, ветчина), апельсины и яблоки, был омлет или запеканка творожная, встречалась гречка с сосисками, рис с рыбой тушенной, были мясные биточки (не понравились совсем), какая-то каша, хлопья, капуста с сосисками. В разные дни по разному.
Ассортимент вроде и ок для 3*, но приготовлено не вкусно (это наше мнение).
Было бы здорово, если бы:
все было тёплое;
были бы блинчики, оладики, сырники (вкусные).
Соответственно обеды и ужины мы в кафе отеля не брали.
Где было вкусно?
Заведение «Лось Лосось». У них классная солянка, пицца очень хорошая, паста с мидиями, салатики, лимонады и коктейли. Обслуживание тоже понравилось.
Ещё понравился ресторан «Удача плюс». Тут по-дороже, но оно того стоит.
Шикарная кастрюля с мидиями и сыром (их там реально много и вдвоём можно наесться). Взрослый комплект от шеф-повара). Брали разное горячее, коктейли, вкусно все. Забирали, что не доедали на завтрак))
А ещё ларёчек с кофе рекомендую (возле остановки «Аквамарин». Не далеко от «Лось-лосось». Там очень душевный мальчик работает и девочка тоже милая (очень дельные советы по отдыху дают: куда сходить, как доехать и что посетить). Кофе и горячий шоколад брали у них, отличный. Где-то ещё даже не пробовали, т. к. кадры решают все))
Что рекомендовала бы отелю: -включите стоимость тапок (50 р) в цену номера. И пусть тапочки мирно ожидают в номере своих постояльцев. А то смешно и неудобно получается, поднявшись в номер на 3 этаж с чемоданами без лифта бежать на 1 этаж покупать тапочки (их в номер не приносят);
-освежитель воздуха в туалет я попросила (оказалось не предусмотрен). Почему? Предоставляйте по запросу хотя бы.
Это же мелочи, но они нужны для комфорта.
И запаситесь халатами. Почему человек проживая в «стандарте» не может взять в аренду за доп. плату халат?
Теперь про саму экскурсионную программу.
Здесь нам повезло.
По факту у нас были индивидуальные экскурсии на кроссовере с шикарным специалистом и владелицей тур-фирмы (принимающая сторона) Анной.
Время выезда согласовывалось заранее, маршрут также корректировался по нашему желанию.
Получали много интересной и познавательной информации и фактов каждый день.
Эмоции самые положительные.
Вместе с тем, сама программа, которую я приобретала, нуждается в корректировки.
Поясню по дням.
1 день- все соответствует заявленному;
2 день - гора Ахун закрыта на реконструкцию. Главная достопримечательность на этой горе - отлично сделанный туалет)
Есть колесо обозрения, но в туманную погоду вида нет.
Понравилась Мацестинская долина, источник, водопады на реке Змейка и пикник, организованный Анной)
3 день - здесь какая-то неразбериха вышла.
Мне, как туристу, хочется ясности и понимания за что я плачу, и что я покупаю.
Наше пребывание совпало с ВМФ 2024 - грандиозное событие!
Сразу отмечу, что в Олимпийский парк мы с Анной попали 08.03 (посещение было ограничено с 28.02 по 07.03). Изначально обсудили возможность переноса.
Но! О таких вещах нужно предупреждать туристов при продаже путевки! Нас могли туда и не пустить!
Про парк расскажу чуть позже.
Про экскурсию на Красную поляну.
На кануне нам в мессенджер была сброшена квитанция выданная ООО «Анастасия» в наименовании услуги указана «Роза Хутор». Также выданы по 600 рублей на человека, как я поняла на оплату комплексного обеда.
В составе группы нас повезли на экскурсию. Экскурсовод-водитель мужчина, не пояснил, что мы подниматься на подъёмниках будем на курорте «Красная поляна», а не на «Роза Хутор».
Предварительно мы не посетили:
-водопад «Девичьи слёзы»;
-пасеку (была просто дегустация мёда возле кафе, где мы питались), но посетили какую-то эко-ферму, на которой производят косметику;
-дольменный комплекс.
Но не посещение этих объектов меня не сильно расстроило, хотя я за них и заплатила!
Очень хотелось увидеть заявленную в программе Олимпийскую деревню, понять что же такое и где она Олимпийская набережная, и почему же мы поднялись в итоге на «Красную поляну», а не на «Розу Хутор».
Про обеды отдельная история.
Комплексные обеды на маршруте не предусмотрены. Питание по меню. По ценам, которые указаны в меню (при наличии 600 р. на человека) возможно купить только первое блюдо, но ни как не заявленный обед.
Фото меню, кафе, чека (с указанием потраченной по итогу суммы) готова предоставить в подтверждение.
И странно для меня ещё то, что экскурсовод не знает стоимость скипассов (хотел, чтобы я за ребёнка 14 лет, платила, как за взрослого, хотя везде указано, что скидки распространяются до 14 лет включительно).
С Анной связалась для уточнения вопроса, почему меня привезли не туда, куда продали путевку.
Пояснили, что изменения маршрута произведено из-за форс-мажора (каких-то соревнований).
Отмечу, что соревнования, если таковые имели место быть (не проверяла) не являются форс-мажором, и господа, а как насчёт того, чтобы предупредить туристов?!
Вопросы только по этому дню, проведённому без Анны.
Отмечу, уж не знаю планировалось или нет, после нашего с Анной разговора нашу группу повезли в Роза Долину.
Но сфотографироваться возле Олимпийских колец горной Олимпийской деревни и увидеть аллею флагов, о которых я сейчас узнаю из интернета, нам так и не довелось.
Хотя самые большие ожидания были как-раз от этой экскурсии.
Думаю, что стоит подумать о возможности пересчета конкретно этого экскурсионного дня, т. к. заявленное и полученное не соответствует.
А главной целью, я так думаю, для любого тур-оператора является довольный турист)
4 день - свободный.
Посетили Skypark (остались очень довольны), так что рекомендуем для посещения.
Туристам также можно предлагать транспорт (мы пользовались услугами сторонней компании, с которой работает отель).
5 день - парк «Южные ворота» понравился.
Красивые растения и интересная подача материала. Сделали много фотографий к весеннему празднику.
На обед было блюдо под названием «сувлаки» и чай.
По вкусу нормально, но мне сочности не хватило)
После обеда отправились на прогулку по Тисосамшитовой роще.
Все очень достойно и познавательно. Единственное в летний период, по-моему мнению, будет перебор с посещением экосистем в один день).
Развалины старой Генуэстской крепости не видели, но если честно, нам они уже и не нужны были. И без того программа на день очень насыщенная.
5 - день.
Посещение храмов.
Здесь отдельное спасибо Анне за гибкость и ориентированность на туриста.
Мы оговорили какие храмы хотим посетить, получили разноплановую информацию (и по архитектуре, и сказания…).
Вкусно покушали хинкали и хачапури, попили чай.
И апофеозом экскурсии стало посещение Олимпийского парка, который открыли для посещения 08.03.
Для меня это самые яркие впечатления - прикоснуться к такому масштабному событию, как Всемирный фестиваль молодежи 2024!
Увидеть, пусть хоть уже в стадии разбора, павильоны участников, различные инсталляции, в т. ч. павильон свой любимой Белгородской области)
Я бы экскурсию в Олимпийский парк вынесла в отдельный день программы (прогулка по набережной, рассказы про олимпийскую деревню, посещение Сочи-парка, фонтаны (я так поняла есть какое-то шоу))
А так микс храмы - Олимпийский парк получился очень даже ничего))
Подводя итог, отмечу, что программа «Сочинский эксклюзив» мне понравилась. Что нуждается в доработке также отметила.
Как и везде кадры решают все!
Нам повезло и с индивидуальными экскурсиями, и с профессиональным гидом.
Поэтому «Сочинский эксклюзив», действительно стал для меня эксклюзивом!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!