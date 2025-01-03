«Лучшая Новогодняя ночь» в Анапе

Не стоит забывать о том, что «как Новый год встретишь, так его и проведешь». Поэтому несмотря ни на что, нужно отметить Новый год вкусно, весело и в хорошей компании. Приглашаем вас в новогоднюю сказку на интересную и необычную программу к этому самому волшебному, самому любимому празднику в году. И не забываем взять с собой новогодние костюмы (за лучший Новогодний костюм будут вручаться подарки). Гостиница «RED» предоставляет все условия для комфортного проживания в номерах со всеми удобствами. Пользование подогреваемым бассейном, сауной, бильярдом. Празднование Новогодней ночи в большом банкетном зале на 140 человек. В программе шоу-джигитовка «Это Лезгинка», карнавальное танцевальное шоу «Серпантин», поздравление Деда Мороза и Снегурочки, хороводы вокруг елки, конкурсы и розыгрыши, подарки.

Первое января

И конечно же в продолжении после новогодней ночи утренний опохмел-патти — первый день нового года, который тоже принесет много интересного. Шоу продолжается: Нас встретит Африканский Дед Мороз со своим шуточным представлением, которое не оставит никого равнодушным. Много танцев под национальные барабаны, песен, смеха, шуток, загадок, которые Вы точно с первого раза не отгадаете. Посмотрим!!! И наш эксклюзивный подарок — цыганские огненные пляски и пения как трепетное счастье, и обжигающие боль и горе! Потому что цыгане поют душой… И по-другому не могут. Не зря цыган любили во все времена — и цари и простой народ. «Так поедем лучше к Яру — разогнать шампанским кровь!» — пелось в известной дореволюционной песне, когда цыганские хоры гремели в столичных ресторанах «СТРЕЛЬНА» и «ЯР». А писатель-гигант Лев Толстой перед смертью произнес: «Как мне жаль, что я больше цыган не услышу.

Вечерние танцы и поездка к Кипарисовому озеру

Ну а вечерами вас ожидает настоящая дискотека с опытным диджеем, который исполнит все ваши желания. Вы сможете сами спеть любимые песни и порадовать ими своих близких и почти уже знакомых незнакомцев. Вы сможете отведать и оценить по достоинству самые лучшие блюда от поваров нашей гостиницы. Также попробовать фирменное национальное блюдо «Хашламу», которое будет готовиться с любовью для наших дорогих гостей и подаваться на свежем воздухе в наикрасивейшем и необычном месте — на Кипарисовом озере. Ждем всех на Встрече Нового года, посмеемся, потанцуем, попоем!!!