Приглашаем вас на уникальное событие — 4 дня Новогоднего переполоха в живописной Анапе! Подарите себе и своим близким незабываемые моменты праздничного веселья и радости по системе «Все включено».
Время начала: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание тура
«Лучшая Новогодняя ночь» в Анапе
Не стоит забывать о том, что «как Новый год встретишь, так его и проведешь». Поэтому несмотря ни на что, нужно отметить Новый год вкусно, весело и в хорошей компании. Приглашаем вас в новогоднюю сказку на интересную и необычную программу к этому самому волшебному, самому любимому празднику в году. И не забываем взять с собой новогодние костюмы (за лучший Новогодний костюм будут вручаться подарки). Гостиница «RED» предоставляет все условия для комфортного проживания в номерах со всеми удобствами. Пользование подогреваемым бассейном, сауной, бильярдом. Празднование Новогодней ночи в большом банкетном зале на 140 человек. В программе шоу-джигитовка «Это Лезгинка», карнавальное танцевальное шоу «Серпантин», поздравление Деда Мороза и Снегурочки, хороводы вокруг елки, конкурсы и розыгрыши, подарки.
Первое января
И конечно же в продолжении после новогодней ночи утренний опохмел-патти — первый день нового года, который тоже принесет много интересного. Шоу продолжается: Нас встретит Африканский Дед Мороз со своим шуточным представлением, которое не оставит никого равнодушным. Много танцев под национальные барабаны, песен, смеха, шуток, загадок, которые Вы точно с первого раза не отгадаете. Посмотрим!!! И наш эксклюзивный подарок — цыганские огненные пляски и пения как трепетное счастье, и обжигающие боль и горе! Потому что цыгане поют душой… И по-другому не могут. Не зря цыган любили во все времена — и цари и простой народ. «Так поедем лучше к Яру — разогнать шампанским кровь!» — пелось в известной дореволюционной песне, когда цыганские хоры гремели в столичных ресторанах «СТРЕЛЬНА» и «ЯР». А писатель-гигант Лев Толстой перед смертью произнес: «Как мне жаль, что я больше цыган не услышу.
Вечерние танцы и поездка к Кипарисовому озеру
Ну а вечерами вас ожидает настоящая дискотека с опытным диджеем, который исполнит все ваши желания. Вы сможете сами спеть любимые песни и порадовать ими своих близких и почти уже знакомых незнакомцев. Вы сможете отведать и оценить по достоинству самые лучшие блюда от поваров нашей гостиницы. Также попробовать фирменное национальное блюдо «Хашламу», которое будет готовиться с любовью для наших дорогих гостей и подаваться на свежем воздухе в наикрасивейшем и необычном месте — на Кипарисовом озере. Ждем всех на Встрече Нового года, посмеемся, потанцуем, попоем!!!
Тур с выездом из Астрахани с 30.12.2024 19:00 по 04.01.2025 10:00. Для туристов из других городов, приезжающих своим ходом в Анапу, с 31.12.2024 13:00 в холле гостиницы и по 03.01.2025 по окончании экскурсии на Кипарисовом озере в 18:00 (возвращаемся в ту же гостиницу).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Анапа "Все включено" взрослый
|34 800 ₽
|Анапа "Все включено" детский
|33 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Анапа
- Утриш
- Кипарисовое озеро
Что включено
- Проживание, 3-х разовое питание - «шведский стол», новогодний банкет с Дедом Морозом и Снегурочкой, анимационные шоу-программы для взрослых и детей, посещение бассейна, сауны, бильярд, экскурсия на Кипарисовое озеро и пикник-патти.
Что не входит в цену
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Анапа, ул. Анапское шоссе, д. 1В
Когда и сколько длится?
Когда: Тур с выездом из Астрахани с 30.12.2024 19:00 по 04.01.2025 10:00. Для туристов из других городов, приезжающих своим ходом в Анапу, с 31.12.2024 13:00 в холле гостиницы и по 03.01.2025 по окончании экскурсии на Кипарисовом озере в 18:00 (возвращаемся в ту же гостиницу).
Экскурсия длится около 3 дней 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Важная информация
- Мы свяжемся с вами по телефону для уточнения деталей программы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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