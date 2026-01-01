Пересеките легендарный пролив Дрейка и откройте для себя ледяные чудеса, исследуйте
Программа тура по дням
Ушуайя. Посадка на борт судна
Ушуая — это ворота к Белому континенту. Этот город, расположенный на самой южной оконечности Южной Америки в аргентинской Патагонии, часто называют «краем света».
Город совсем небольшой, и обойти его можно пешком.
Здесь расположено несколько небольших музеев, а также пабы и рестораны — хорошее место, чтобы попробовать стейки, приготовленные на открытом огне.
Во второй половине дня посадка на борт судна.
Пролив Дрейка
Если есть одно место, одно море, один морской переход, которого опасаются туристы, исследователи и закаленные моряки, это, несомненно, пролив Дрейка.
Опытные моряки скажут вам, что вы должны пройти его, чтобы заслужить встречу с Белым континентом.
Пролив Дрейка
Пролив Дрейка укрывает очень разнообразную фауну, но не забывайте смотреть в небо, чтобы не пропустить появление элегантных альбатросов и капских голубков, игриво парящих возле судна.
Антарктический полуостров
По плану экспедиции с 4 по 7 день мы будем исследовать Антарктический полуостров.
Антарктический полуостров
Антарктический полуостров — это место, где среди пленительных ледников, величественных айсбергов и заснеженных островов большинство посетителей Белого континента воплотят в жизнь свою мечту об Антарктике.
Антарктический полуостров
На Антарктическом полуострове, самом доступном районе континента, расположено несколько научных баз и некоторые из самых красивых пейзажей дикой природы, таких как чрезвычайно фотогеничный канал Лемера.
Антарктический полуостров
Мы постараемся сойти на берег на острове Петерманн, в заливе Парадайз и в Порт Лакрой.
Антарктический полуостров
Продолжаем исследовать Антарктический полуостров.
Пролив Дрейка
Мы возвращаемся в Ушуайю, а наши гиды на борту помогаю вам систематизировать ваши впечатления от увиденного, обменяться лучшими фотографиями и поднять бокал за удачное путешествие.
Пролив Дрейка
Возвращаемся в Ушуайю, проходя пролив Дрейка.
Прибытие в Ушуайю
После завтрака вы сойдете на берег в самом южном городе мире.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 1 ночь в отеле Буэнос-Айреса накануне круиза;
- 10 ночей на на экспедиционном судне ледового класса «Minerva».
Обратите внимание! В данном круизе русская группа не гарантирована, но есть русскоговорящие сотрудники на борту.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения:
|Каюта
|Стоимость на человека при двухместном размещении
|Каюта с окном D4 (19 м²)
|Нет в наличии
|Каюта с окном M4 (19 м²)
|$ 15 150
|Каюта с балконом D5 (28 м²)
|$ 17 500
|Каюта с балконом M5 (28 м²)
|$ 18 175
|Каюта с балконом D6 (28 м²)
|$ 19 100
|Сьют SU (44 м²)
|$ 23 525
|Премиум сьют PS (49 м²)
|$ 23 350
Цены динамичны. Уточняйте наличие мест и стоимость на момент бронирования у менеджера.
Экспедиционное судно ледового класса Minerva SH.
Minerva является первым в серии из трех креативно задуманных и спроектированных экспедиционных судов повышенного полярного класса нового поколения, предназначенных для кругосветных путешествий с фокусом на высокоширотные регионы.
Его ледопроходимость составляет 80–100 см, судно способно самостоятельно идти в разреженных однолетних льдах.
Ввод в эксплуатацию SH Minerva состоялся в 2021 году. Его можно сравнить с уютным бутик-отелем с современным утонченным дизайном в стиле скандинавский шик.
Просторные открытые палубы и панорамные виды на море, как из каюты, так и из общественных зон на борту, позволят гостям по- настоящему погрузиться в непрерывно меняющиеся вдохновляющие пейзажи за бортом и не терять контакт с окружающей дикой природой на протяжении всего круиза.
Экспедиционный круиз на борту SH Minerva – это лучший выбор для тех, кто хочет исследовать отдаленные уголки нашей планеты без отказа от привычного уровня комфорта и сервиса.
Открытый бассейн-инфинити с видом на океан, рестораны высокой кухни, стильные интерьеры, лучшие материалы в отделке, уютные и просторные каюты с каминами.
СПА и салон красоты на борту предлагает перечень процедур на любой вкус: массаж, ароматерапия, SPA-процедуры. Мы знаем всё о расслаблении и удовольствии.
Бассейн инфинити с подогревом создан для того, чтобы участники экспедиций могли расслабиться после насыщенного дня и по-настоящему погрузиться во вдохновляющие пейзажи за бортом.
Панорамная сауна — здесь, после расслабляющего массажа, гости могут любоваться видами.
Гидромассажные ванны на открытой палубе позволяют гостям освежиться после посещения сауны.
Тренажерный зал на борту оснащен всем необходимым оборудованием.
К услугам гостей кардиотренажеры, ленты для растяжки, свободные веса и, конечно, групповые и персональные тренировки: от йоги и пилатеса до медитации и тренировок с отягощениями.
Технические характеристики:
- длина – 113 м;
- ширина – 23 м;
- водоизмещение – 10 500 т;
- ледовый класс – РС5;
- пассажиры – 152 чел.;
- каюты – 76;
- экипаж – 120 чел.
Варианты проживания
Каюта с окном
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
Площадь 19 м².
В каюте:
- 2 окна;
- 2 односпальные кровати или 1 двуспальная кровать;
- душ, туалет;
- отдельная зона отдыха;
- интерактивное ТВ;
- мини-бар;
- сейф;
- внутренний телефон;
- система кондиционирования;
- меню подушек;
- фен Babyliss;
- банные халаты и тапочки;
- в ванной комнате представлена косметика Lajatica;
- кофемашина;
- обслуживание кают 24/7;
- круглосуточно доступна прачечная самообслуживания на палубе 4.
Каюта с балконом D5, М5, D6
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
Площадь 26 м².
В каюте:
- балкон 6 м²;
- 2 односпальные кровати или 1 двуспальная кровать;
- душ, туалет;
- отдельная зона отдыха;
- интерактивное ТВ;
- мини-бар;
- сейф;
- внутренний телефон;
- система кондиционирования;
- меню подушек;
- фен Babyliss;
- банные халаты и тапочки;
- в ванной комнате представлена косметика Lajatica;
- кофемашина;
- обслуживание кают 24/7;
- круглосуточно доступна прачечная самообслуживания на палубе 4.
Люкс
Вместимость до 4 пассажиров в каюте.
Площадь 44 м².
В каюте:
- балкон 12 м²;
- кровать superking;
- голографический камин;
- душ, туалет;
- отдельная зона отдыха;
- интерактивное ТВ;
- мини-бар;
- сейф;
- внутренний телефон;
- система кондиционирования;
- меню подушек;
- фен Babyliss;
- банные халаты и тапочки;
- в ванной комнате представлена косметика Lajatica;
- кофемашина;
- обслуживание кают 24/7;
- круглосуточно доступна прачечная самообслуживания на палубе 4.
Премиум люкс
Вместимость до 4 пассажиров в каюте.
Площадь 49 м².
В каюте:
- балкон 12 м2;
- кровать superking;
- голографический камин;
- душ, туалет;
- отдельная зона отдыха;
- интерактивное ТВ;
- мини-бар;
- сейф;
- внутренний телефон;
- система кондиционирования;
- меню подушек;
- фен Babyliss;
- банные халаты и тапочки;
- в ванной комнате представлена косметика Lajatica;
- кофемашина;
- обслуживание кают 24/7;
- круглосуточно доступна прачечная самообслуживания на палубе 4.
Отель 5* в Буэнос-Айресе
В туре предусмотрена 1 ночь с завтраком в отеле 5* в Буэнос-Айресе перед круизом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Внутренний перелет из Буэнос Айреса до Ушуайя и обратно (экономический класс)
- Размещение в отеле 5* перед круизом в Буэнос Айресе (1 ночь с завтраком)
- Все трансферы в Буэнос Айресе и Ушуайя за день до круиза, в день регистрации на борт и в день окончания круиза: между аэропортами, отелем и портом (групповые)
- Размещение на борту в каюте выбранной категории
- Питание на борту и обслуживание номеров, 24 часа в сутки
- Кофе, чай, безалкогольные напитки и некоторые алкогольные напитки 24 часа в сутки
- Лекционные программы экспедиционных экспертов и приглашенных спикеров
- Все высадки на Зодиаках и береговые экскурсии под руководством нашей опытной экспедиционной команды
- Фирменная куртка будет доставлена в каюту в первый день круиза
- Предоставляются резиновые сапоги для высадки на берег
- Базовый пакет WIFI
- Чаевые на борту и портовые сборы
Что не входит в цену
- Международный перелет до Буэнос Айреса и обратно
- Обязательное медицинское страхование
- Страхование от невыезда
- Частные туры на лодках зодиаках и катание на каяках во время круиза
- Алкогольные напитки премиальных брендов
- Спа и косметические процедуры, услуги прачечной, покупки в розничных магазинах на борту
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На борту.
Одежда: Форма одежды на борту должна быть максимально комфортной для вас. Выбирайте одежду, которая легко стирается и не требует особой заботы.
По возвращении на судно, после насыщенного дня в экспедиционном снаряжении, обычно хочется переодеться во что-нибудь удобное и комфортное. Для этого отлично подойдут удобные повседневные брюки, джинсы или спортивная одежда, футболка с длинным рукавом или тонкий джемпер, толстовка или тёплый жилет.
Внутри судна будет тепло и комфортно, но мы рекомендуем всегда иметь под рукой теплую одежду, особенно если вы из тех, кто любит выбегать на палубу, когда заметит что-то интересное.
Для посещения Spa и бассейна пригодится купальный костюм. Ещё, возможно, вы захотите взять с собой спортивную одежду для занятий спортом в фитнес-центре на борту.
Что надеть на ужин?
В качестве вечернего гардероба подойдет одежда в стиле casual.
Обувь:
Количество обуви в багаже рекомендуем свести к минимуму. На борту вам будет достаточно пары легких кроссовок или ботинок. Для женщин настоятельно не рекомендуем брать с собой обувь на высоком каблуке, особенно на шпильке. При неспокойном море вы будете себя ощущать гораздо устойчивее в балетках или кроссовках. Также не забудьте взять одежду и обувь для городов, где начинается и заканчивается ваш круиз, ведь они могут оказаться в отличном от вашего климатическом поясе.
Для береговых экскурсий и высадок на Зодиаках.
Вы сможете забрать после окончания экспедиции домой в качестве сувенира:
- фирменные теплые водо- и ветронепроницаемые парки Swan Hellenic Expeditions;
- многоразовая бутылка для воды;
- водонепроницаемый рюкзак для высадок.
Предоставляется на время круиза:спасательный жилет, непромокаемые резиновые сапоги Muck Boot, бинокль для наблюдений
Что еще пригодится во время экспедиции?
Обязательно возьмите с собой водонепроницаемый рюкзак, он пригодится для высадок, чтобы защитить от воды фотоаппарат и вещи, которые вы хотите взять на берег. Позаботьтесь также, чтобы камера и другая техника в рюкзаке были упакованы в водонепроницаемый чехол.
Остаться без фотографий из-за намокания камеры — большое разочарование.
По экологическим соображениям рекомендуется приобретать рюкзаки без сетчатых вставок, а для защиты электронных устройств от влаги не рекомендуется использовать пластиковые пакеты.
Высадка на берег Южной Георгии с пластиковыми пакетами полностью запрещена.
Чтобы защитить глаза от солнца, пригодятся солнцезащитные очки, оправа очков должна быть из пластика, а не из металла.
Также рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица с высоким SPF, увлажняющий крем для рук и бальзам для губ.
В Антарктике солнечные лучи отражаются от воды, снега и льда даже при пасмурной погоде, поэтому крем лучше наносить при каждой высадке, вне зависимости от погодных условий.
Помимо предписанных врачом медицинских средств, вам могут понадобиться таблетки от укачивания, все медицинские препараты рекомендуем брать с запасом на несколько дней. Н
а ресепшн для гостей всегда доступны средства от укачивания.
Не забудьте взять зарядные устройства для всей техники, которую берете на борт. Переходники для розеток не потребуются, напряжение в сети на борту — 220 В.
Также рекомендуем взять сменные аккумуляторы и дополнительные карты памяти для фотоаппарата.
Почему для участия в туре рекомендуется прилетать заранее?
Обычно в отеле нужно сдать багаж до определенного времени, получить финальную информацию по чартерному перелету и т. д.
Служба welcome desk обычно работает до 18:00 или 19:00, поэтому участники, прилетающие вечерними рейсами, могут упустить важную информацию.
Есть ли чек-лист по рекомендуемым вещам для круиза?
Рекомендуемый чек-лист:
- Обувь и одежда для для городов, где начинается и заканчивается ваш круиз;
- Водонепроницаемые брюки;
- Шерстяной свитер или флисовая кофта;
- Жилетка или толстовка;
- Термобельё (2 комплекта);
- Водолазка и рубашка;
- Несколько футболок;
- Джинсы или другие удобные брюки;
- Спортивная одежда для занятий спортом на борту;
- Купальная одежда для посещения Spa и бассейна на борту;
- Варежки, непромокаемые перчатки и вкладыши для перчаток (2 пары);
- Теплая ветрозащитная шапка;
- Теплая манишка или шарф;
- Балаклава;
- Теплые носки (несколько пар);
- По желанию туристическая пенка-хоба для комфортного катания на Зодиаке;
- Кроссовки или удобные ботинки, в которых вам будет комфортно на борту;
- Темные очки с защитой от ультрафиолета;
- Солнцезащитный крем для кожи лица и губ, крем для рук;
- Фотоаппарат, дополнительные карты памяти и флешки, сменные аккумуляторы и объективы;
- Ноутбук или планшет для заметок и загрузки фотографий;
- Зарядные устройства для техники, адаптеры, пауэрбанк;
- Водонепроницаемый герметичный чехол для фотоаппарата и другой техники;
- Дополнительная пара очков для зрения или дополнительный комплект контактных линз.
- Предписанные врачом медицинские средства с запасом на несколько дополнительных дней;
- Документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты от/до Буэнос-Айреса не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что ещё важно знать про одежду в круизе?
Парки Swan Hellenic Expeditions будут ожидать в каюте в первый день круиза. Ваш круизный менеджер заранее уточнит у вас ваш размер. Настоятельно рекомендуем выбирать размер парки с небольшим запасом, чтобы вам было комфортно в ней двигаться.
Парка состоит из двух курток: внутренняя утепленная дутая, внешняя мембранная ветро- и водонепроницаемая, их можно комбинировать или носить по отдельности для комфорта в любом температурном режиме; мембрана 3М Finetex Taslan 330D; водонепроницаемость 5000 мм; воздухопроницаемость 5000 мл/гр; высокий воротник защищает шею и лицо даже при опущенном капюшоне;
Удлиненные манжеты фиксируются поверх перчаток с помощью двух регулируемых застежек, которые заменяют липучки для соблюдения требований биобезопасности; удлинённая задняя часть для удобства сидения в Зодиаках; регулируемый капюшон с подкладкой из микрофлиса для дополнительного тепла и козырьком для оптимальной видимости в любых условиях.
Для комфорта и безопасности важно не промокнуть.
Причиной промокания могут стать осадки, брызги морской воды при перемещении на Зодиаках или конденсация влаги под одеждой. От ветра и воды вас защитит парка Swan Hellenic, а что же надеть под неё?
При выборе одежды обратите внимание на материал – шерсть, шелк и флис (polar fleece) сохраняют тепло лучше, чем хлопок. Материал должен быть «дышащим», это воспрепятствует конденсации влаги внутри парки.
Водонепроницаемые брюки для высадок на лодках и наземных прогулок являются обязательным пунктом из списка вещей. Их роль прекрасно могут выполнить ваши горнолыжные брюки. Надевайте их поверх обычных брюк или термобелья.
Предпочтительны Gore-Tex и подобные ткани — они одновременно водонепроницаемые и дышащие.
Секрет сохранения тепла – многослойность.
Многослойность – один из важнейших принципов выбора одежды для антарктических экспедиций. Лучше надеть несколько легких вещей, чем одну очень теплую. Вы всегда сможете снять слой одежды, если вам стало жарко, или надеть обратно, если стало прохладно.
Мы рекомендуем выбирать свободную одежду, которая, в отличие от тесно-облегающей, оставляет пространство для воздушной прослойки. Это обеспечит дополнительную изоляцию температуры тела. В выборе верхней одежды лучше отдавать предпочтение синтетическим материалам, они хорошо держат форму и меньше деформируются. А подкладка из полистирола лучший изолятор, чем натуральный пух.
Обувь.
Для экскурсий и высадок во время экспедиции вам предоставят специальные резиновые сапоги Muck Boots. Шерстяные или утепленные носки будут хорошим дополнением для резиновых сапог. Обязательно возьмите с собой несколько пар теплых носков.
В выборе материала ориентируйтесь на качество и состав (мериносовая шерсть, нейлон, органические волокна), а не на толщину. Наиболее подходящие варианты можно найти в специализированных туристических магазинах.
Шапка и перчатки.
Во время экспедиции голова обязательно должна быть в тепле. Выбирайте теплые ветрозащитные шапки, закрывающие голову и уши. Для защиты шеи и подбородка лучше всего подойдет шарф-воротник – манишка, она более эффективна и менее объемна, чем обычный шарф. Для дополнительной защиты вы можете взять с собой балаклаву.
Также важно, чтобы в тепле всегда оставались ноги и руки. Старайтесь, чтобы они были сухими. Отличным решением будет взять варежки, лыжные непромокаемые перчатки и утепленные перчатки-вкладыши, чтобы быть готовым к переменам погоды.
Какая будет погода?
Температура на Антарктическом полуострове колеблется в диапазоне от -2 °C до 5 °C. В море Росса может быть значительно холоднее, с падением температуры до -20 °C. Приготовьтесь к температуре –5 °C, но при холодном ветре температура будет ощущаться ниже.
Какое питание на борту судна Minerva?
Ресторан Swan — элегантный ресторан с впечатляющими панорамными окнами, в котором под руководством шеф-повара, с акцентом на сезонные продукты от местных фермеров и рыболовов, создаются изыски современной и традиционной кухни.
Изобилие дерева и теплых природных материалов, а также изменения в освещении и сервировке стола превращают дневной повседневный комфорт в изысканное место для ужина вечером. Доступно диетическое, вегетарианское, безглютеновое меню.
Chef’s Table – частные ужины в основном ресторане Swan. В сопровождении индивидуально подобранной коллекции вин гостям предлагаются эксклюзивные блюда, созданные при участии шеф-поваров Мишлен Андреа Рибалдоне и Санг Кеун Ох и воплощенные в жизнь шеф-поваром Йоргом Лехманном. Каждый бокал, подаваемый к новому курсу блюд, дополняется детальными комментариями сомелье. Частные ужины предлагаются за дополнительную плату и требуют предварительного бронирования.
Клубный лаунж – яркий и гостеприимный лаунж, идеальное место для общения и встреч с друзьями, оборудован уютными креслами и голографическим камином. Здесь подают пиццу из специальной итальянской печи и традиционные тапас. Клубный лаунж также идеальное место для того, чтобы дополнить закат ярким вкусом и ароматом ежевечернего Gin O’clock. Свежая выпечка, легкие закуски и круглосуточный «шведский стол» с самообслуживанием.
В уютном кафе подаются эспрессо, латте, капучино и фирменные чайные напитки. В течение всего дня и до позднего вечера здесь можно заказать бокал вина или коктейль.
Гриль-бар у бассейна — идеальное место, чтобы насладиться не только гастрономической составляющей — блюдами, созданными из местных свежих сезонных продуктов, и ароматными винами, но и меняющимися пейзажами городов и стран, из которых они были доставлены.
Обслуживание в каюте позволяет в любое время суток сделать заказ по специально разработанному меню с доставкой в каюту, в котором представлены блюда интернациональной кухни.
Нужна ли страховка для круиза?
Возможны ли изменения в программе?
Описание программы маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и прочих условий.