Захватывающий круиз к Антарктическому полуострову ждёт ценителей настоящих приключений! На борту нового судна «Minerva» вы отправитесь покорять невероятно живописные просторы.Пересеките легендарный пролив Дрейка и откройте для себя ледяные чудеса, исследуйте

головокружительные пейзажи Белого континента с его дрейфующими айсбергами, могучими ледниками и величественными ледяными скалами. Во время своего круиза вы также встретите таких необычных представителей дикой природы, как слоновые тюлени, горбатые киты и многочисленные пингвины Адели. Осуществите свою антарктическую мечту во время путешествия, которое вы никогда не забудете!

После завтрака вы сойдете на берег в самом южном городе мире.

Мы возвращаемся в Ушуайю, а наши гиды на борту помогаю вам систематизировать ваши впечатления от увиденного, обменяться лучшими фотографиями и поднять бокал за удачное путешествие.

Мы постараемся сойти на берег на острове Петерманн, в заливе Парадайз и в Порт Лакрой.

На Антарктическом полуострове, самом доступном районе континента, расположено несколько научных баз и некоторые из самых красивых пейзажей дикой природы, таких как чрезвычайно фотогеничный канал Лемера.

Антарктический полуостров — это место, где среди пленительных ледников, величественных айсбергов и заснеженных островов большинство посетителей Белого континента воплотят в жизнь свою мечту об Антарктике.

По плану экспедиции с 4 по 7 день мы будем исследовать Антарктический полуостров.

Пролив Дрейка укрывает очень разнообразную фауну , но не забывайте смотреть в небо, чтобы не пропустить появление элегантных альбатросов и капских голубков , игриво парящих возле судна.

Опытные моряки скажут вам, что вы должны пройти его, чтобы заслужить встречу с Белым континентом.

Если есть одно место, одно море, один морской переход, которого опасаются туристы, исследователи и закаленные моряки, это, несомненно, пролив Дрейка.

Во второй половине дня посадка на борт судна.

Здесь расположено несколько небольших музеев, а также пабы и рестораны — хорошее место, чтобы попробовать стейки, приготовленные на открытом огне.

Город совсем небольшой, и обойти его можно пешком.

Ушуая — это ворота к Белому континенту. Этот город, расположенный на самой южной оконечности Южной Америки в аргентинской Патагонии, часто называют «краем света».

Проживание

Тур предусматривает проживание:

1 ночь в отеле Буэнос-Айреса накануне круиза;

10 ночей на на экспедиционном судне ледового класса «Minerva».

Обратите внимание! В данном круизе русская группа не гарантирована, но есть русскоговорящие сотрудники на борту.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения:

Каюта Стоимость на человека при двухместном размещении Каюта с окном D4 (19 м²) Нет в наличии Каюта с окном M4 (19 м²) $ 15 150 Каюта с балконом D5 (28 м²) $ 17 500 Каюта с балконом M5 (28 м²) $ 18 175 Каюта с балконом D6 (28 м²) $ 19 100 Сьют SU (44 м²) $ 23 525 Премиум сьют PS (49 м²) $ 23 350

Цены динамичны. Уточняйте наличие мест и стоимость на момент бронирования у менеджера.

Экспедиционное судно ледового класса Minerva SH.

Minerva является первым в серии из трех креативно задуманных и спроектированных экспедиционных судов повышенного полярного класса нового поколения, предназначенных для кругосветных путешествий с фокусом на высокоширотные регионы.

Его ледопроходимость составляет 80–100 см, судно способно самостоятельно идти в разреженных однолетних льдах.

Ввод в эксплуатацию SH Minerva состоялся в 2021 году. Его можно сравнить с уютным бутик-отелем с современным утонченным дизайном в стиле скандинавский шик.

Просторные открытые палубы и панорамные виды на море, как из каюты, так и из общественных зон на борту, позволят гостям по- настоящему погрузиться в непрерывно меняющиеся вдохновляющие пейзажи за бортом и не терять контакт с окружающей дикой природой на протяжении всего круиза.

Экспедиционный круиз на борту SH Minerva – это лучший выбор для тех, кто хочет исследовать отдаленные уголки нашей планеты без отказа от привычного уровня комфорта и сервиса.

Открытый бассейн-инфинити с видом на океан, рестораны высокой кухни, стильные интерьеры, лучшие материалы в отделке, уютные и просторные каюты с каминами.

СПА и салон красоты на борту предлагает перечень процедур на любой вкус: массаж, ароматерапия, SPA-процедуры. Мы знаем всё о расслаблении и удовольствии.

Бассейн инфинити с подогревом создан для того, чтобы участники экспедиций могли расслабиться после насыщенного дня и по-настоящему погрузиться во вдохновляющие пейзажи за бортом.

Панорамная сауна — здесь, после расслабляющего массажа, гости могут любоваться видами.

Гидромассажные ванны на открытой палубе позволяют гостям освежиться после посещения сауны.

Тренажерный зал на борту оснащен всем необходимым оборудованием.

К услугам гостей кардиотренажеры, ленты для растяжки, свободные веса и, конечно, групповые и персональные тренировки: от йоги и пилатеса до медитации и тренировок с отягощениями.

Технические характеристики: