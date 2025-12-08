Мы приглашаем на наши круизы детей старше шести лет в сопровождении родителей или законных представителей. Решение об участии детей младше шести лет принимается индивидуально и подлежит утверждению.

По нашим наблюдениям, дети очень быстро адаптируются к жизни на борту и с радостью принимают участие в общей лекционной и развлекательной программе. Несмотря на то, что на борту нет детского аниматора, нашим юным гостям не приходится скучать: они с интересом слушают увлекательные лекции от экспертов, проводят время на капитанском мостике и играют в настольные игры в библиотеке. Также дети с большим энтузиазмом участвуют в высадках на побережье и наземных активностях.

Тем не менее, для наших юных гостей действуют и определенные ограничения, например, в каякинге могут принимать участие только путешественники старше 16 лет, а в полярном кемпинге – старше 12 лет.

Мы хотели бы подчеркнуть, что во время круиза родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей как на борту, так и во время высадок на побережье.

По статистике, 20% наших пассажиров путешествуют с детьми, так что у ваших детей будет прекрасная возможность завести новых друзей.

На борту нет специального детского меню, но рацион питания в наших экспедициях очень разнообразный и включает, в том числе, и диетические блюда.

Мы периодически проводим акции, предлагая специальные цены на круизы для юных путешественников.