Фирменная куртка будет доставлена в каюту в первый день круиза.

Для комфорта и безопасности важно не промокнуть.

Причиной промокания могут стать осадки, брызги морской воды при перемещении на Зодиаках или конденсация влаги под одеждой. От ветра и воды вас защитит парка, а что же надеть под неё?

При выборе одежды обратите внимание на материал – шерсть, шелк и флис сохраняют тепло лучше, чем хлопок. Материал должен быть «дышащим», это воспрепятствует конденсации влаги внутри парки.

Водонепроницаемые брюки для высадок на лодках и наземных прогулок являются обязательным пунктом из списка вещей. Их роль прекрасно могут выполнить ваши горнолыжные брюки. Надевайте их поверх обычных брюк или термобелья.

Секрет сохранения тепла – многослойность.

Многослойность – один из важнейших принципов выбора одежды для антарктических экспедиций. Лучше надеть несколько легких вещей, чем одну очень теплую. Вы всегда сможете снять слой одежды, если вам стало жарко, или надеть обратно, если стало прохладно.

Мы рекомендуем выбирать свободную одежду, которая, в отличие от тесно-облегающей, оставляет пространство для воздушной прослойки. Это обеспечит дополнительную изоляцию температуры тела. В выборе верхней одежды лучше отдавать предпочтение синтетическим материалам, они хорошо держат форму и меньше деформируются. А подкладка из полистирола лучший изолятор, чем натуральный пух.

Обувь.

Для экскурсий и высадок во время экспедиции вам предоставят специальные резиновые сапоги. Шерстяные или утепленные носки будут хорошим дополнением для резиновых сапог. Обязательно возьмите с собой несколько пар теплых носков.

В выборе материала ориентируйтесь на качество и состав (мериносовая шерсть, нейлон, органические волокна), а не на толщину. Наиболее подходящие варианты можно найти в специализированных туристических магазинах.

Шапка и перчатки.

Во время экспедиции голова обязательно должна быть в тепле. Выбирайте теплые ветрозащитные шапки, закрывающие голову и уши. Для защиты шеи и подбородка лучше всего подойдет шарф-воротник – манишка, она более эффективна и менее объемна, чем обычный шарф. Для дополнительной защиты вы можете взять с собой балаклаву.

Также важно, чтобы в тепле всегда оставались ноги и руки. Старайтесь, чтобы они были сухими. Отличным решением будет взять варежки, лыжные непромокаемые перчатки и утепленные перчатки-вкладыши, чтобы быть готовым к переменам погоды.