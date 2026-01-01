Программа тура по дням
Прибытие в Буэнос-Айрес. Размещение в отеле
Латинская страсть и европейская романтика определяют прекрасный город Буэнос-Айрес, динамичный город, известный своими разнообразными архитектурными стилями, современным и историческим искусством, а также кулинарными изысками.
Прибытие в город и размещение в забронированном для вас отеле.
Прилетать для участия в этом круизе лучше накануне.
Перелет Буэнос-Айрес - Ушуайя. Размещение на мега-яхте
Ваше путешествие начинается с перелета из Буэнос-Айреса в Ушуайю — город, известный как самый южный город в мире.
Экипаж тепло поприветствует вас, когда вы подниметесь на борт Scenic Eclipse.
Располагайтесь в своем роскошном люксе и познакомьтесь с удобствами мирового класса на вашей яхте Scenic Eclipse.
Поднимите тост за начало вашего путешествия и полюбуйтесь потрясающим видом на Анды с вашей частной веранды.
Пролив Дрейка. Ознакомительная презентация
Во время плавания по знаменитому проливу Дрейка, отдохните, привыкая к ритму океана.
Присоединяйтесь к ознакомительной презентации команды гидов в ультрасовременном театре.
Пока вы будете готовиться к своей первой высадке, они поделятся с вами своим волнением по поводу предстоящего, а также практической информацией о вашей полярной экспедиции.
Расслабьтесь и наслаждайтесь барами, лаунжами, ресторанами и велнес-услугами во время круиза в Антарктиду.
Пролив Дрейка. Вход в воды Антарктики
Сегодня мы войдем в воды Антарктики, и волнение начнет нарастать по мере того, как вы будете искать свой первый айсберг.
Отправляйтесь на смотровую площадку понаблюдать за морскими птицами, такими как странствующий альбатрос с самым большим размахом крыльев в мире.
Побалуйте себя в одном из девяти ресторанов на борту, или же закажите изысканные блюда в каюту, ваш батлер будет рад помочь вам с выбором.
Приключения в Антарктиде
Увидев Антарктиду в первый раз, вы испытаете совершенно новые чувства.
По плану экспедиции с 5 по 13 день мы будем исследовать Антарктический полуостров. Распределение программы по дням является условным и дает общее представление о том, что мы планируем увидеть и посетить за эти дни.
В этом путешествии вы посмотрите на айсберги различных форм и размеров, созданные природой, величественные покрытые льдом горы, возвышающиеся из океана на тысячи метров.
Постарайтесь разглядеть хвост кита или тюленей, спящих на льдине.
В ваше экспедиционное путешествие включены невероятные мероприятия, такие как экскурсии на Зодиаках, высадки и походы на берегу.
В один из дней вы сможете полетать на вертолете или погрузиться на субмарине, чтобы оказаться в числе избранных, кто видел морское дно Антарктики.
Вы также можете заняться каякингом и паддлбордингом, что станет одним из ваших любимых занятий в Антарктиде.
Обязательно возьмите с собой купальный костюм.
Для многих полярное погружение — это возможность, которая выпадает раз в жизни, и обряд посвящения для людей, отправляющихся в экспедицию в Антарктиду.
Захватывающее приключение в Антарктиде продолжается.
В течение круиза у вас будет возможность посетить множество красивых мест загадочной Антарктиды.
Пролив Дрейка. Курс на Ушуайю
Наше судно идет курсом на Ушуайю.
Но на этом приключения не заканчиваются: мы продолжаем наблюдать за китами и морскими птицами.
Пролив Дрейка. Мероприятия на борту. Капитанский ужин
Мероприятия, устраиваемые экспедиционной командой на борту, помогают нам вновь целиком пережить наше путешествие.
У вас также будет достаточно времени, чтобы обменяться впечатлениями и фотографиями со своими новыми друзьями.
В последний вечер вас ждет прощальный капитанский ужин.
Перелет Ушуайя - Буэнос-Айрес
Ваше путешествие заканчивается сегодня утром, когда вы прощаетесь с экипажем.
Высаживайтесь после завтрака, чтобы вылететь в Буэнос-Айрес, увозя с собой воспоминания о поистине незабываемых впечатлениях.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 1 ночь в отеле Буэнос-Айреса;
- 14 ночей на мега-яхте класса люкс Scenic Eclipse 6*.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения:
|Люкс
|Стоимость на человека
|Делюкс Веранда на 5 палубе (32-34 м²)
|нет в наличии
|Гранд Делюкс веранда на 5 палубе (38-40 м²)
|23 505 €
|Веранда на 6 палубе
|нет в наличии
|Веранда на 7 палубе
|нет в наличии
|Делюкс Веранда на 6 палубе (32-34 м²)
|нет в наличии
|Веранда на 8 палубе (32-34 м²)
|нет в наличии
|Делюкс Веранда на 7 палубе (32-34 м²)
|23 225 €
|Гранд Делюкс веранда на 6 палубе (38-40 м²)
|нет в наличии
|Делюкс Веранда на 8 палубе (32-34 м²)
|23 370 €
|Гранд Делюкс веранда на 7 палубе (38-40 м²)
|24 065 €
|Гранд Делюкс веранда на 8 палубе
|нет в наличии
|СПА сьют на 8 палубе (46-50 м²)
|нет в наличии
|Панорама сьют на 8 палубе (105 м²)
|44 715 €
|Гранд Панорама сьют на 6 палубе (105 м²)
|48 005 €
|СПА сьют на 9 палубе (46-50 м²)
|28 825 €
|Люкс судовладельца на 9 палубе (195 м²)
|нет в наличии
Наличие мест и стоимость уточняйте при бронировании. В этом круизе будет гарантированная русская группа.
Scenic Eclipse – первая в мире экспедиционная яхта и первое круизное океанское судно от Scenic. Scenic Eclipse была спущена на воду в августе 2019 и установила новые стандарты в сфере люксовых океанских круизов.
Новая яхта имеет элегантные очертания, гармонично спланированные люксы и просторные велнесс зоны.
Каждая деталь на Scenic Eclipse призвана обеспечить максимальное удовольствие от нахождения на борту, создавая особую атмосферу масштабного приключения в обстановке шестизвездочной роскоши.
Вам понравятся элегантные люксы – самые большие среди всех океанских лайнеров, а также разнообразные зоны развлечений и отдыха, каждая из которых предлагает что-то особенное и сделает ваши дни в море незабываемыми.
На борту находится 10 обеденных зон, роскошных баров и лаунжей.
Во время путешествия на яхте Scenic Eclipse вы точно сможете отдохнуть и побаловать себя.
Экспедиционный флот включает зодиаки, каяки, вертолеты и батискаф. Эти средства передвижения позволят вам еще глубже исследовать берег и море, добраться туда, куда вы даже не мечтали попасть, и сделать путешествие поистине незабываемым!
Технические характеристики:
- длина – 168 м;
- ширина – 21,5 м;
- осадка – 5,8 м;
- скорость – 13 узлов;
- ледовый класс – 1A;
- экипаж – 172;
- пассажиры – 228;
- год постройки – 2019;
- флаг – Мальта.
Общественные зоны на борту:
- зона ресепшен с лаунж-зоной;
- 9 обеденных зон;
- круглосуточное обслуживание кают;
- 4 бара и лаунж-зоны;
- обсерватория;
- библиотека;
- театр для проведения лекций и развлекательных мероприятий;
- медицинский кабинет;
- прачечная для самостоятельного использования;
- комната для хранения экспедиционного оборудования.
Велнес-зона:
- солнечная терраса для загара;
- открытый и закрытый бассейн;
- зал для занятий йогой и пилатесом;
- спа-центр;
- сауна;
- хаммам;
- джакузи;
- салон красоты;
- тренажерный зал.
Экспедиционный флот включает:
- зодиаки;
- каяки;
- вертолет;
- батискаф.
Эти средства передвижения позволят вам еще глубже исследовать берег и море, добраться туда, куда вы не мечтали попасть, и сделать путешествие поистине незабываемым.
Варианты проживания
Люкс Веранда 5, 6, 7, 8 палуба
Площадь — 32–34 м².
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Личный балкон.
- Роскошная кровать размера king size.
- Зоны для отдыха и сна.
- Личная ванная комната с душем.
- Гипоаллегенная система очистки воздуха.
- Личный дворецкий.
- Обслуживание номеров 24 часа.
- Мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.
- Система HDTV.
Люкс Делюкс Веранда 5, 6, 7, 8 палуба
Площадь — 32–34 м².
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Личный балкон.
- Роскошная кровать размера king size.
- Зоны для отдыха и сна.
- Личная ванная комната с душем.
- Гипоаллегенная система очистки воздуха.
- Личный дворецкий.
- Обслуживание номеров 24 часа.
- Мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.
- Система HDTV.
Люкс Гранд Делюкс Веранда 5, 6, 7, 8 палуба
Площадь — 38–40 м².
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Личный балкон.
- Роскошная кровать размера king size.
- Раздельные зоны для отдыха и сна.
- Личная ванная комната с душем.
- Гипоаллегенная система очистки воздуха.
- Личный дворецкий.
- Обслуживание номеров 24 часа.
- Мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.
- Система HDTV.
Люкс Гранд Панорама 6 палуба
Площадь — 105 м².
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Личная терраса.
- Роскошная кровать размера king size.
- Отдельная спальня.
- Большая гостиная для отдыха.
- Личная ванная комната с душем и ванной.
- Гипоаллергенная система очистки воздуха.
- Личный дворецкий.
- Обслуживание номеров 24 часа.
- Мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.
- Система HDTV.
Люкс Панорама 8 палуба
Площадь — 105 м².
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Большая личная терраса с мебелью.
- Роскошная кровать размера king size.
- Раздельные зоны для отдыха и сна.
- Личная ванная комната с душем и ванной.
- Гипоаллергенная система очистки воздуха.
- Личный дворецкий.
- Обслуживание номеров 24 часа.
- Мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.
- Система HDTV.
Люкс СПА 8,9 палуба
Площадь — 46–50 м².
Вместимость — до 2 пассажиров в каюте.
- Личный балкон.
- Роскошная кровать размера king size.
- Раздельные зоны для отдыха и сна.
- Личная ванная комната с гидромассажной ванной большого размера.
- Гипоаллергенная система очистки воздуха.
- Личный дворецкий.
- Обслуживание номеров 24 часа.
- Мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.
- Система HDTV.
Люкс Пентхаус Судовладельца 9 палуба
Площадь — 195 м².
Вместимость — до 2 пассажиров в каюте.
- Большая терраса с мебелью и джакузи.
- Роскошная кровать размера king size.
- Отдельная спальня.
- Гостиная с зоной столовой.
- Личная ванная комната с ванной.
- Гипоаллергенная система очистки воздуха.
- Личный дворецкий.
- Обслуживание номеров 24 часа.
- Мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.
- Система HDTV.
Люкс Пентхаус с двумя спальнями 9 палуба
Площадь — 245 м².
Вместимость до 4 пассажиров в каюте.
- Большая терраса с мебелью и джакузи.
- Роскошная кровать размера king size.
- Две отдельных спальни.
- Гостиная с зоной столовой.
- Две ванные комнаты с душем и ванной.
- Гипоаллергенная система очистки воздуха.
- Личный дворецкий.
- Обслуживание номеров 24 часа.
- Мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.
- Система HDTV.
Отель в Буэнос-Айресе
Тур предусматривает размещение на 1 ночь в отеле Буэнос-Айреса — ночь перед круизом. Точное название отеля будет известно ближе к началу тура.
Ответы на вопросы
Что включено
- Одна ночь в отеле 5* в Буэнос-Айресе
- Чартерный перелет Буэнос-Айрес - Ушуайя - Буэнос-Айрес (эконом-класс)
- Трансферы в Буэнос-Айресе и в Ушуайе
- Размещение в каюте выбранной категории
- Питание на борту Ultra All Inclusive (включая ужин в первый день и завтрак в последний)
- Рождественский и Новогодний праздничные ужины
- Русский гид-ученый «Клуба путешествий Special»
- Услуги батлера для каждой каюты
- Приветственный коктейль с капитаном и прощальный гала-ужин
- Вечерняя развлекательная программа
- Открытый бар и мини-бар в каюте (за исключением некоторого экстрапремиального алкоголя)
- Услуги опытной экспедиционной команды
- Высадки по программе: экскурсии на зодиаках, каяках и SUP-бордах
- Экспедиционная куртка в подарок
- Аренда резиновых сапог для высадок на берег
- Аэропортовые/портовые сборы
- Чаевые
- Пользование прачечной самообслуживания на борту
- Информационные материалы до круиза на русском языке
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет до г. Буэнос-Айреса и обратно
- Обязательная медицинская страховка, покрывающая экстренную эвакуацию из Антарктиды на 150 000 USD
- Личные расходы: прачечная, связь, спа, услуги доктора на борту
- Визовая поддержка (если требуется)
- Полет на вертолете, погружение на батискафе
- Доплата за перевес багажа
- Любые мероприятия на берегу до и после круизного рейса
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для наших соотечественников подбор одежды для полярных экспедиционных круизов не составит труда: наша зимняя спортивная одежда вполне соответствует климатическим условиям во время большинства наших путешествий. Термобелье, ветро- и водонепроницаемая одежда, резиновые сапоги станут надежной основой вашего комфорта в полярных регионах.
Многослойность в одежде — самое важное в арктических экспедициях. Лучше надеть несколько легких предметов одежды, чем один очень теплый. Это поможет вам оптимально приспосабливаться к изменению температуры: всегда легче снять слой одежды, если вам стало жарко, или надеть что-то еще, если стало прохладно.
- Базовый слой. Термобелье из шерсти мериноса или полипропилена подберите в зависимости от температуры региона и планируемого уровня активности.
- Средний слой. Шерстяные или флисовые свитера, лонгсливы, водолазки для создания слоев одежды. Средние слои можно носить как под паркой на высадках, так и на борту судна.
- Верхний слой. Ветро- и водонепроницаемая парка и брюки. Парка может быть однослойной (утепленной с защитой от ветра и воды) или двухслойной (состоять из теплого слоя и верхнего ветро- и водозащитного слоя).
- Обувь и аксессуары. Резиновые сапоги (обычные или утепленные) — самый подходящий вариант для экспедиций. Возьмите с собой несколько пар перчаток/варежек (1 легкие, 1 теплые водонепроницаемые, 1 запасные), шапку, шарф/бафф, несколько пар теплых (например, шерстяных) и обычных носков.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты от/до Буэнос-Айреса не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужна ли специальная подготовка?
Уровень физической подготовки для экспедиционных круизов не важен. Любой человек, способный поднять и спуститься по трапу судна, пройдет через любую высадку в дичайших местах без затруднений. Наоборот, желающим получить некоторую нагрузку будут предложены более продолжительные прогулки по пересеченной местности.
Но стоит помнить, что вы окажитесь в труднодоступных местах и ближайшая больница может находиться в тысячах километрах от вас, поэтому, если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед путешествием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
Есть ли дресс-код на борту?
Главный фактор при выборе одежды на борту судна — удобство.
Одежда может быть повседневной и неформальной.
Но если вы путешествуете на судах класса люкс и мега-яхтах, рекомендуем на борту придерживаться стиля casual и сделать исключение для вечерних праздничных мероприятий, например, коктейля с капитаном, прощального гала-ужина, празднования знаменательных дат, для которых стоит подобрать элегантную вечернюю одежду.
Как проходит день в круизе?
Для экспедиционных программ никогда не предлагается фиксированное ежедневное расписание, так как большинство маршрутов пролегают в удаленных, труднодоступных и малоисследованных регионах с экстремальными климатическими условиями.
Предложенные программы служат примерным ориентиром того, что вы можете увидеть или посетить во время путешествия, но посещение определенных мест или встреча определенных животных не может быть гарантирована.
Пожалуйста, помните, что во время полярных экспедиций изменения в программе и маршруте происходят каждый день, поэтому, возможно, нам придется корректировать программу и в течение дня. Обо всех новых изменениях капитан или экспедиционный лидер будут информировать вас по громкой связи.
Во время круиза капитан и экспедиционный лидер будут постоянно следить за погодой и ледовой обстановкой, чтобы создать для вас как можно больше возможностей насладиться высадками на берег и круизированиями на зодиаках.
Будет ли у меня морская болезнь?
Мы можем столкнуться с волнениями на море в любой экспедиции. Заранее подберите и возьмите с собой подходящее лекарство от морской болезни: таблетки, лейкопластыри, браслеты от укачивания.
Большинство профилактических лекарств от морской болезни необходимо принимать заранее, пока вы чувствуете себя хорошо.
Если вы склонны к укачиванию, избегайте алкоголь, табак, лишние жидкости и ограниченные пространства.
Может ли измениться маршрут круиза?
Описание маршрута является общим планом экспедиции.
Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.
Как мы будем высаживаться на берег?
Для высадки мы используем прочные лодки, называемые зодиаками.