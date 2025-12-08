2 день

Перелет в Ушуайю. Выход в море

Рано утром вас ждет чартерный перелет из Буэнос-Айреса в столицу аргентинской провинции Огненная Земля – Ушуайю, которая считается воротами на Белый континент.

Прозванный аргентинским народом «Край Света», этот город уютно укрылся в горах, окруженных плодородными равнинами.

Здесь Анды погружаются прямо в море, поэтому Ушуайя является одним из самых захватывающих мест на Земле.

Во второй половине дня посадка на борт и выход в море – ваше приключение начинается.

