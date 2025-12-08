Программа тура по дням
Прибытие в Буэнос-Айрес
Прибытие в столицу Аргентины Буэнос-Айрес.
Самостоятельный трансфер в забронированный отель.
Перелет в Ушуайю. Выход в море
Рано утром вас ждет чартерный перелет из Буэнос-Айреса в столицу аргентинской провинции Огненная Земля – Ушуайю, которая считается воротами на Белый континент.
Прозванный аргентинским народом «Край Света», этот город уютно укрылся в горах, окруженных плодородными равнинами.
Здесь Анды погружаются прямо в море, поэтому Ушуайя является одним из самых захватывающих мест на Земле.
Во второй половине дня посадка на борт и выход в море – ваше приключение начинается.
Пролив Дрейка
Используйте дни, проведенные в море, чтобы познакомиться с мега-яхтой и получить новые знания об Антарктике.
Экспедиционный лидер проведет брифинги по безопасности и объяснит, как будут проходить высадки на «Зодиаках».
Пролив Дрейка
Лекции об истории и дикой природе Антарктики станут для вас возможностью узнать больше об этом волшебном регионе, где каждый круиз — это уникальный опыт.
С капитанского мостика вы сможете увидеть путешествие глазами капитана, прежде чем присоединиться к гидам-натуралистам на открытых палубах, чтобы наблюдать за морскими птицами.
Бухта Неко
Небольшой уголок рая в тени возвышающегося ледника – порт Неко, без сомнения, является одним из самых красивых мест на Антарктическом полуострове.
Он был обнаружен бельгийским мореплавателем Адриеном де Герлахом во время экспедиции 1897 – 1899 годов.
Горы, лед и дикая природа образуют поистине уникальный ландшафт.
Отправляйтесь на экскурсию на «Зодиаках», чтобы пройти рядом с айсбергами, остановиться возле колонии пингвинов и понаблюдать, как морской леопард загорает на льдине после охоты.
Залив Парадайз
Захватывающие пейзажи возвышающихся ледниковых вершин, отражающихся в ледяных водах Антарктики, дали название заливу Парадайз (Райский).
Если вам повезет, то вы сможете увидеть незабываемый подводный танец проплывающих мимо горбатых китов.
Во время экскурсии вы отправитесь на старую аргентинскую базу Альмиранте Браун, которая работает в течение лишь нескольких недель в году во время антарктического лета.
Остров Плено
Названный в честь талантливого фотографа Поля Плено, который сопровождал Жана-Батиста Шарко в его экспедиции 1903 года, остров Плено стал убежищем для субантарктических пингвинов, морских слонов и морских котиков.
«Флот» внушительных ледяных образований стоит на якоре вдоль берегов.
Как произведения искусства, эти необычайные айсберги меняют цвета от белого до темно-синего.
На берегу красные водоросли создают поразительный контраст с белым нетронутым снегом, на котором встречаются места гнездования пингвинов, разбросанные по всему острову.
Бухта Шарко. Остров Бут
Эта бухта – естественная гавань, расположенная в заливе Сальпари и обнаруженная французским исследователем Жаном-Батистом Шарко (исследователь назван в честь своего отца – знаменитого невролога Жана-Мартина Шарко).
Часть острова, которую мы посетим, до сих пор хранит след Шарко 1903-1905 годов – стоящее на якоре судно «Le Francais».
Короткая прогулка приведет вас к остаткам каменной хижины Шарко, где он проводил исследования.
Рядом вы увидите колонию субантарктических пингвинов, а если продолжите восхождение на вершину, пройдете мимо каменных пирамид и насладитесь панорамным видом огромного поля айсбергов, разбросанных по заливу – мистическое место, как ни одно другое в Антарктиде.
Порт Локрой. Остров Гудье
Во время круиза у вас будет возможность остановиться в Порт-Локрой, захватывающей природной гавани, расположенной в самом сердце Антарктического полуострова на острове Гудье.
Обнаруженный французским исследователем Жаном-Батистом Шарко в 1903 году, остров на протяжении многих лет был местом остановки китобойных судов, после британской военной базой, а затем и исследовательской станцией.
В настоящее время порт является одним из самых посещаемых мест в Антарктике, благодаря крошечному музею, который позволяет посетителям увидеть настоящую исследовательскую базу 1950-х годов и забрать домой сувенир из сувенирного магазина.
Пока вы здесь, не упустите шанс отправить своим близким открытку из самого южного почтового отделения в мире.
Остров Десепшн, Южные Шетландские острова.
Расположенный чуть выше северной оконечности антарктического полуострова, остров Десепшн (Обмана) легко узнаваем благодаря характерной форме подковы.
Кратер находящегося здесь вулкана обрушился 10 000 лет назад, а образовавшаяся кальдера была затоплена, создав естественную гавань.
Остров Десепшн до сих пор хранит следы своего прошлого как центр китобойной промышленности.
Остатки заброшенных ангаров, которые строились на черном песке вулканических пляжей, делят пространство с захватывающей фауной острова: здесь находится крупнейшая колония антарктических пингвинов, а также многочисленные морские слоны и морские котики.
Пролив Дрейка
Наше судно идет курсом на Ушуайю, но на этом приключения не заканчиваются: мы продолжаем наблюдать за китами и морскими птицами.
Пролив Дрейка
Мероприятия, устраиваемые экспедиционной командой на борту, помогают нам вновь целиком пережить наше путешествие.
У вас также будет достаточно времени, чтобы обменяться впечатлениями и фотографиями со своими новыми друзьями.
В последний вечер вас ждет прощальный капитанский ужин.
Ушуайя. Окончание круиза
После завтрака сходим на берег в Ушуае. Трансфер доставит вас в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 1 ночь в отеле Буэнос-Айреса до круиза;
- 11 ночей на мега-яхте Le Boreal.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения:
|Категория каюты
|Стоимость
|Сьюпериор
|13 085 €
|Делюкс
|13 945 €
|Престиж на 4 палубе
|14 565 €
|Престиж на 5 палубе
|14 805 €
|Престиж на 6 палубе
|15 175 €
|Люкс Делюкс
|Нет в наличии
|Люкс Престиж на 5 палубе
|22 185 €
|Люкс Престиж на 6 палубе
|23 285 €
|Люкс Судовладельца
|32 135 €
Стоимость указана с учетом скидки раннего бронирования в размере 10%. Стоимость может измениться в любой момент без предупреждения.
Мега-яхта Le Boreal.
Экспедиционное судно класса люкс Le Boreal вышло в свой первый круиз весной 2010 г.
Построенное в духе частной яхты — с большими арочными окнами, которые задают характер судна, Le Boreal — это тонкое сочетание роскоши, приватности и благополучия. Дизайн интерьеров судна разработан агентством Жана-Филиппа Нюэля.
Мега-яхта предлагает своим гостям разместиться в 132 каютах с видом на океан, большинство из которых оборудованы балконами, поэтому ни одно событие не останется незамеченным. Это стильное и мощное судно, которое оборудовано по последнему слову техники.
На борту продумано все — область приема гостей, просторные залы, два ресторана, прекрасно оборудованный театр, открытый бассейн, салон красоты и фитнес центр, зона отдыха с панорамными окнами. Кулинария как искусство – основное правило прекрасных ресторанов на борту.
Их на борту 2: традиционный ресторан, где вы сможете обедать как в помещении, так и в открытом зале. Второй ресторан – это интернациональная кухня с изысканными блюдами.
Мы сделали все, чтобы не нарушать привычный уклад вашей жизни и предусмотреть все ваши желания: в комфортабельных салонах проводятся шоу и презентации, предлагается спа в партнерстве с Carita™, более приватная атмосфера доступна в библиотеке и интернет-центре.
Комфортабельные каюты и люксы доступны для размещения семей как трехместные или смежные. К вашим услугам также игровая комната с игровыми приставками Wii™. Все палубы обслуживаются лифтом.
Технические характеристики:
|Год постройки
|2010
|Год реновации
|2016
|Длина
|142 м
|Ширина
|18 м
|Скорость
|16 узлов
|Пассажиры
|264 чел / 200 чел в полярных регионах
|Экипаж
|139 чел
|Флаг
|Франция
Варианты проживания
Супериор
- Индивидуальный климат-контроль
- Кровать king-size (может трансформироваться в 2 twin)
- Ванная комната
- Мини-бар
- Телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение
- Письменный стол с канцелярскими принадлежностями
- DVD, CD и Ipod™
- Видео
- Сейф
- Фен
- Банный халат
- Прямой спутниковый телефон
- Электрические розетки 110/220
- Французские туалетные принадлежности
- Сервис 24 часа
- WiFi
Делюкс
- индивидуальный климат-контроль;
- кровать king-size (может трансформироваться в 2 twin);
- ванная комната;
- мини-бар;
- телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение;
- письменный стол с канцелярскими принадлежностями;
- DVD, CD и Ipod™;
- видео;
- сейф;
- фен;
- банный халат;
- прямой спутниковый телефон;
- электрические розетки 110/220;
- французские туалетные принадлежности;
- сервис 24 часа;
- Wifi.
Престиж палуба 4 /палуба 5 /палуба 6
- индивидуальный климат-контроль;
- кровать king-size (может трансформироваться в 2 twin);
- ванная комната;
- мини-бар;
- телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение;
- письменный стол с канцелярскими принадлежностями;
- DVD, CD и Ipod™;
- видео;
- сейф;
- фен;
- банный халат;
- прямой спутниковый телефон;
- электрические розетки 110/220;
- французские туалетные принадлежности;
- сервис 24 часа;
- Wifi.
Люкс Делюкс
- индивидуальный климат-контроль;
- кровать king-size (может трансформироваться в 2 twin);
- ванная комната;
- мини-бар;
- телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение;
- письменный стол с канцелярскими принадлежностями;
- DVD, CD и Ipod™;
- видео;
- сейф;
- фен;
- банный халат;
- прямой спутниковый телефон;
- электрические розетки 110/220;
- французские туалетные принадлежности;
- сервис 24 часа;
- Wifi;
- софа;
- кресло и круглый стол.
Люкс Престиж палуба 5 /палуба 6
- индивидуальный климат-контроль;
- кровать king-size (может трансформироваться в 2 twin);
- ванная комната;
- мини-бар;
- 2 телевизора с плоским экраном, спутниковое телевидение;
- письменный стол с канцелярскими принадлежностями;
- DVD, CD и Ipod™;
- видео;
- сейф;
- фен;
- банный халат;
- прямой спутниковый телефон;
- электрические розетки 110/220;
- французские туалетные принадлежности;
- сервис 24 часа;
- Wifi;
- большая ванна;
- софа;
- кресло и круглый стол.
Люкс Судовладельца
- индивидуальный климат-контроль;
- кровать king-size (может трансформироваться в 2 twin);
- ванная комната;
- мини-бар;
- 2 телевизора с плоским экраном, спутниковое телевидение;
- письменный стол с канцелярскими принадлежностями;
- DVD, CD и Ipod™;
- видео;
- сейф;
- фен;
- банный халат;
- прямой спутниковый телефон;
- электрические розетки 110/220;
- французские туалетные принадлежности;
- сервис 24 часа, - Wifi - Большая ванная, - Софа, - Стол и 4 стула;
- кресло и круглый стол.
Отель в Буэнос-Айресе
Тур предусматривает размещение на 1 ночь в отеле Буэнос-Айреса — ночь перед круизом. Точное название отеля будет известно ближе к началу тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Ночь в отеле в Буэнос-Айресе до круиза
- Чартерный перелет Буэнос-Айрес - Ушуайя - Буэнос-Айрес
- Трансферы в Ушуайе
- Размещение в каюте выбранной категории
- Питание на борту all inclusive (включая ужин в первый день и завтрак в последний)
- Приветственный коктейль с капитаном и прощальный гала-ужин
- Вечерняя развлекательная программа
- Открытый бар
- Услуги опытной экспедиционной команды
- Высадки по программе
- Экспедиционная куртка в подарок
- Аренда резиновых сапог
- Аэропортовые сборы
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет до г. Буэнос-Айреса и обратно
- Обязательная медицинская страховка
- Личные расходы: прачечная, связь, спа, услуги доктора на борту
- Визовая поддержка (если требуется)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для наших соотечественников подбор одежды для полярных экспедиционных круизов не составит труда: наша зимняя спортивная одежда вполне соответствует климатическим условиям во время большинства наших путешествий.
Термобелье, ветро- и водонепроницаемая одежда, резиновые сапоги станут надежной основой вашего комфорта в полярных регионах.
Многослойность в одежде – самое важное в арктических экспедициях. Лучше надеть несколько легких предметов одежды, чем один очень теплый. Это поможет вам оптимально приспосабливаться к изменению температуры: всегда легче снять слой одежды, если вам стало жарко, или надеть что-то еще, если стало прохладно.
1) Базовый слой
Термобелье из шерсти мериноса или полипропилена подберите в зависимости от температуры региона и планируемого уровня активности.
2) Средний слой
Шерстяные или флисовые свитера, лонгсливы, водолазки для создания слоев одежды. Средние слои можно носить как под паркой на высадках, так и на борту судна.
3) Верхний слой
Ветро- и водонепроницаемая парка и брюки. Парка может быть однослойной (утепленной с защитой от ветра и воды) или двухслойной (состоять из теплого слоя и верхнего ветро- и водозащитного слоя).
4) Обувь и аксессуары
Резиновые сапоги (обычные или утепленные) – самый подходящий вариант для экспедиций. Возьмите с собой несколько пар перчаток/варежек (1 легкие, 1 теплые водонепроницаемые, 1 запасные), шапку, шарф/бафф, несколько пар теплых (например, шерстяных) и обычных носков.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты от/до Буэнос-Айреса не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужна ли специальная подготовка?
Уровень физической подготовки для экспедиционных круизов не важен.
Любой человек, способный поднять и спуститься по трапу судна, пройдет через любую высадку в дичайших местах без затруднений. Наоборот, желающим получить некоторую нагрузку будут предложены более продолжительные прогулки по пересеченной местности.
Но стоит помнить, что вы окажитесь в труднодоступных местах и ближайшая больница может находиться в тысячах километрах от вас, поэтому, если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед путешествием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
Есть ли дресс-код на борту?
Главный фактор при выборе одежды на борту судна — удобство.
Одежда может быть повседневной и неформальной.
Но если вы путешествуете на судах класса люкс и мега-яхтах, рекомендуем на борту придерживаться стиля casual и сделать исключение для вечерних праздничных мероприятий, например, коктейля с капитаном, прощального гала-ужина, празднования знаменательных дат, для которых стоит подобрать элегантную вечернюю одежду.
Как проходит день в круизе?
Для экспедиционных программ никогда не предлагается фиксированное ежедневное расписание, так как большинство маршрутов пролегают в удаленных, труднодоступных и малоисследованных регионах с экстремальными климатическими условиями.
Предложенные программы служат примерным ориентиром того, что вы можете увидеть или посетить во время путешествия, но посещение определенных мест или встреча определенных животных не может быть гарантирована.
Программа на день, расписание высадок, лекций, время работы ресторана на следующий день будут доступны накануне вечером каждого дня.
Пожалуйста, помните, что во время полярных экспедиций изменения в программе и маршруте происходят каждый день, поэтому, возможно, нам придется корректировать программу и в течение дня. Обо всех новых изменениях капитан или экспедиционный лидер будут информировать вас по громкой связи.
Во время круиза капитан и экспедиционный лидер будут постоянно следить за погодой и ледовой обстановкой, чтобы создать для вас как можно больше возможностей насладиться высадками на берег и круизированиями на зодиаках.
Будет ли у меня морская болезнь?
Мы можем столкнуться с волнениями на море в любой экспедиции. Заранее подберите и возьмите с собой подходящее лекарство от морской болезни: таблетки, лейкопластыри, браслеты от укачивания.
Большинство профилактических лекарств от морской болезни необходимо принимать заранее, пока вы чувствуете себя хорошо.
Если вы склонны к укачиванию, избегайте алкоголь, табак, лишние жидкости и ограниченные пространства.
Может ли измениться маршрут круиза?
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д. Круиз проходит по территории Чили. Если вы не являетесь гражданином РФ, пожалуйста, проверьте, требуется ли вам виза в Аргентину и Чили.
Как мы будем высаживаться на берег?
Для высадки мы используем прочные лодки, называемые зодиаками.
Поскольку в большинстве мест по маршруту экспедиционных круизов нет портов, мы используем зодиаки для высадки на необитаемые берега.
Нужна ли медицинская страховка для круиза?
Обязательно нужна медицинская страховка с покрытием эвакуации и репатриации из труднодоступных регионов на 100 000 евро или долларов.
Если у вас есть своя страховка с необходимым покрытием, то можно ехать по ней.
Мне требуется специальное питание, смогу ли я получить его на борту?
Если у вас есть какие-то диетические требования, то мы можем заранее отправить информацию в круизную компанию.