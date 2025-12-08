4 день

Антарктический полуостров

На пути к Антарктическому полуострову каждый поворот – это новое приключение.

Паковый лед становится все толще – это значит, мы приближаемся к белой антарктической пустыне.

Здесь вы сможете наблюдать за тюленями, которые принимают солнечные ванны на плавучих льдах, и горбатыми китами, выныривающими из холодных вод Южного океана.

Гибкий маршрут позволит нам использовать погодные и ледовые условия наилучшим образом: в духе великих экспедиций прошлого, капитан и экспедиционный лидер каждый день будут выбирать оптимальный курс.

По плану экспедиции с 4 по 9 день мы будем исследовать Антарктический полуостров. Распределение программы по дням является условным и дает общее представление о том, что мы планируем увидеть и посетить за эти дни.

