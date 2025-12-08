Вам выпадет шанс повстречать на своём пути величественных королевских пингвинов, гигантских морских слонов и грациозных альбатросов.
Маршрут соединяет в себе величие Фолклендских
Программа тура по дням
Прибытие в Ушуаю
Раскинувшийся у подножья Анд на берегах живописного пролива Бигля город Ушуая является самым южным городом планеты. Это стартовая точка нашего путешествия в Антарктиду. Для путешественников забронирована ночь в отеле.
Посадка на судно
Сегодня нас ждет посадка на экспедиционное судно «Си Спирит», а затем мы отправимся в путешествие навстречу приключениям!
Мастер-классы и презентации на борту
Во время морских переходов нам не приходится скучать. На борту проходят мастер-классы и презентации по истории открытия Антарктики, животному миру Белого континента и лекции об удивительных явлениях полярного мира. А еще вы можете посетить святая святых нашего судна — капитанский мостик, откуда открываются впечатляющие виды на океан.
Фолклендские острова
Отдаленные и малонаселенные Фолклендские острова — это настоящий рай для любителей наблюдения за птицами. А также воды вокруг архипелага являются домом для множества морских млекопитающих, которых мы можем встретить во время круиза.
Важно помнить, что наш маршрут и количество высадок на островах будет зависеть от переменчивых погодных условий в этих отдаленных и ветреных краях.
Фолклендские острова
Мы также планируем посетить порт Стэнли, очаровательную британскую столицу Фолклендских островов.
Южный океан
От Фолклендских островов мы направляемся на восток к Южной Георгии.
Мы пересечем уникальную зону Южного океана, место Антарктической конвергенции, где холодные воды, текущие от Антарктического континента, встречаются с более теплыми течениями Тихого и Атлантического океанов.
Южный океан
По мере того, как мы будем приближаться к Южной Георгии, мы все больше и больше будем погружаться в мир дикой природы, а брифинги и презентации от полярных экспертов помогут вам подготовиться к нашему прибытию в этот уникальный регион.
Южная Георгия
Южная Георгия — одно из лучших мест на Земле для наблюдения за дикой природой, здесь обитают сотни тысяч королевских пингвинов. Эти «короли» Антарктики встретят вас прямо на побережье Южной Георгии.
Важно не забывать о том, что наш маршрут и возможности исследования Южной Георгии сильно зависят от погодных условий.
Южная Георгия
Жизнь на острове бьёт ключом. Берега Южной Георгии заполнены несколькими миллионами морских слонов и котиков.
Южная Георгия
Даты нашего круиза совпадают с сезоном, когда вы сможете наблюдать беспощадные бои морских слонов.
Южная Георгия
Чуть дальше от побережья, в высокой траве, гнездятся странствующие альбатросы – удивительные птицы с размахом крыльев в 4 метра.
Южная Георгия
Богатые микроорганизмами прибрежные воды привлекают сюда большое количество китов.
Южная Георгия
Мы посетим музей, расположенный на территории исторической китобойной станции Грютвикен. Это также место последнего упокоения легендарного полярного исследователя Эрнеста Шеклтона.
Южная Георгия
Путешествие продолжается, однако не стоит забывать о том, что наш маршрут и возможности исследования Южной Георгии сильно зависят от погодных условий.
Наш опытный капитан и экспедиционный лидер будут постоянно корректировать планы в соответствии с погодой. Но будьте уверены в том, что мы используем любую возможность, чтобы сойти на берег и исследовать этот удивительный регион.
Назад к Фолклендским островам
На обратном пути посетите увлекательные презентации от наших полярных экспертов и насладитесь невероятными видами, открывающимися с палуб судна.
Назад к Фолклендским островам
Пересекая Южный океан, уделите время наблюдению за грациозными морским птицами, сопровождающими нас к назад к Фолклендским островам.
Фолклендские острова
В этом отдаленном и невероятно красивом уголке нашей планеты обитает множество диких птиц, а воды вокруг архипелага населены многочисленными видами дельфинов и китов.
Нет лучше способа насладиться красотой этого уникального региона, чем лично отправиться исследовать острова в сопровождении опытных экспедиционных гидов.
Мы пройдемся по самым живописным местам архипелага, увидим места гнездования странствующих альбатросов, а во время прогулки на лодках «Зодиак» заглянем в самые укромные бухты.
Южный океан
Сегодня мы покидаем Фолклендские острова и направляемся обратно на север, к миру цивилизации.
На борту пройдут финальные мероприятия: демонстрация слайд-шоу с фотографиями из круиза, прощальный коктейль с участием капитана, информационные презентации полярных экспертов и различные мастер-классы.
Прокрутите все впечатления этих дней в памяти еще раз, чтобы впустить этот дикий уголок планеты глубоко в ваше сердце.
Прибытие в Ушуаю
После завтрака мы сходим с борта экспедиционного судна «Си Спирит».
Нас ждёт трансфер в аэропорт и возвращение домой.
Проживание
Тур предусматривает размещение на борту экспедиционного судна «Си Спирит» и 1 ночь в отеле в Ушуае в первый день программы.
Стоимость на 1 человека для заезда 23.10–10.11.2025 в зависимости от категории каюты, $:
|Стоимость
|«Трёхместная»
|14 295
|«Стандарт»
|18 995
|«Одноместная»
|28 395
|«Классик»
|20 295
|«Супериор»
|20 595
|«Делюкс»
|22 995
|«Премиум»
|24 795
|«Люкс Судовладельца»
|31 295
Одноместное размещение рассчитывается с применением коэффициента 1,7 к стоимости одного места в каютах категорий Стандарт, Классик и Супериор, коэффициента 2 к стоимости одного места в каютах категорий Делюкс, Люкс Премиум и Люкс Судовладельца.
Размещение с подселением возможно в каютах категорий Трехместная, Стандарт, Классик, Супериор.
Стоимость на 1 человека для заезда 23.10–10.11.2026 в зависимости от категории каюты, $:
|Стоимость
|«Трёхместная»
|16 195
|«Стандарт»
|21 395
|«Одноместная»
|31 995
|«Классик»
|22 895
|«Супериор»
|23 295
|«Делюкс»
|25 895
|«Премиум»
|27 795
|«Люкс Судовладельца»
|35 095
Одноместное размещение рассчитывается с применением коэффициента 1,7 к стоимости одного места в каютах категорий Стандарт, Классик и Супериор; коэффициента 2 к стоимости одного места в каютах категорий Делюкс, Люкс Премиум и Люкс Судовладельца.
Размещение с подселением возможно в каютах категорий Трехместная, Стандарт, Классик, Супериор.
Варианты проживания
Судно «Си Спирит»
Технические характеристики экспедиционного судна «Си Спирит»:
- длина – 90,6 метра;
- ширина – 15,3 метра;
- скорость – 15 узлов;
- пассажиров – 114 человек;
- команда – 72 человека
- палубы – Главная палуба, SUN, SPORTS, CLUB, OCEAN.
Каюты:
Трехместная:
- 2 кровати twin или 1 кровать king-size;
- раскладывающаяся софа;
- гардероб /шкаф;
- ванная комната (туалет, душ);
- сейф, холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- окно.
Стандарт:
- 2 кровати twin или 1 кровать king-size;
- гардероб/шкаф;
- ванная комната (туалет, душ);
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- иллюминаторы.
Одноместная:
- 1 кровать king-size;
- 2 шкафа;
- ванная комната;
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- фен;
- окно (может быть закрыто во время волнения на море).
Классик:
- 2 кровати twin или 1 кровать king-size;
- гардероб/шкаф;
- ванная комната (туалет, душ);
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- окно.
Супериор:
- 2 кровати twin или 1 кровать king-size;
- гардероб/шкаф;
- ванная комната (туалет, душ);
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- окно выходит на зону променада палубы Club Deck.
Делюкс:
- 2 кровати twin или 1 кровать king-size;
- гардероб/шкаф;
- ванная комната (туалет, душ);
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- балкон, отделенный от жилой зоны скользящей стеклянной дверью.
Премиум:
- 2 кровати twin или 1 кровать king-size;
- гардероб/шкаф;
- ванная комната (туалет, душ);
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- балкон, отделенный от жилой зоны скользящей стеклянной дверью.
Люкс Судовладельца:
- отделенная спальная зона: кровать king-size, раскладывающаяся софа;
- зона гостиной;
- гардероб/шкаф;
- ванная комната (туалет, джакузи);
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- HD plasma TV;
- стереосистема BOSE;
- индивидуальный климат-контроль;
- терраса на палубе, отделенная от жилой зоны скользящей стеклянной дверью.
Отель в Ушуае
В туре предусмотрено размещение в отеле в Ушуае в первый день программы (1 ночь, завтрак включен).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отеле в Ушуае в первый день программы (1 ночь, завтрак включен)
- Групповой трансфер аэропорт - отель в 1 день программы
- Групповой трансфер на судно в день посадки
- Размещение на судне в каюте выбранной категории
- Все запланированные высадки на экспедиционных лодках «Зодиак» и экскурсии (зависят от погодных и ледовых условий)
- Wi-Fi на борту
- Питание, указанное в программе (полный пансион на борту (кофе, чай, какао на coffee station - 24 часа) )
- Для заезда 23.10-10.11.2026 напитки по системе «всё включено»: для вас на борту доступны безалкогольные напитки, домашнее пиво и вино, а также крепкий алкоголь (премиальные алкогольные напитки в баре и напитки в мини-баре не входят в стоимость)
- Приветственный и прощальный коктейль на борту судна
- Информационное сопровождение круиза экспедиционным лидером и экспедиционной командой
- Лекции, видео, слайд-шоу и презентации экспертов по региону
- Фирменная экспедиционная куртка
- Резиновые сапоги для высадок на время круиза
- Информационный пакет (предоставляется до начала путешествия)
- Электронный журнал путешествия
- Все портовые сборы
- Групповой трансфер в аэропорт в день высадки
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет до г. Ушуаи и обратно
- Каякинг
- Страховка багажа и страховка от отмены поездки
- Топливный сбор
- Медицинская страховка, включающая эвакуацию и репатриацию (покрытие не менее 200 000 USD)
- Персональные расходы: бар, связь, прачечная
- Любые расходы до или после круиза
- Стоимость визы (если необходимо)
- Чаевые стюардам и другому обслуживающему персоналу на судне (на ваше усмотрение)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда
- Водо- и ветронепроницаемая куртка — нет необходимости брать ее с собой. Вам подарят фирменную парку.
- Водонепроницаемые брюки – один из важнейших пунктов в списке вещей. Необходимы для высадок на лодках и для наземных прогулок (предпочтительны Gore-Tex и подобные ткани — они одновременно водонепроницаемые и дышащие). Надевайте их поверх ваших обычных брюк. По экологическим соображениям настоятельно рекомендуется приобретать водонепроницаемые брюки без застежек-липучек на щиколотках и рюкзаки без сеточных вставок.
- Термобелье — 2 комплекта и термоноски — 3 пары.
- Рубашки и футболки — на каждый день.
- Джинсы или другие удобные брюки — несколько пар.
- «Водолазки» — подойдут для ношения на борту, а также как база под теплый свитер.
- Свитера — шерстяные или из флиса.
- Нарядная одежда — для приветственного ужина и прощального коктейля с капитаном.
Обувь
- Высокие резиновые сапоги — нет необходимости брать их с собой; всех пассажиров обеспечат сапогами на время круиза.
- Удобная обувь — для ношения на борту.
- Городская одежда и обувь — для прогулок по городу в начале и в конце круиза.
Шапка и перчатки
- Теплая шапка — защищающая голову и уши, а также теплый шарф.
- Перчатки и варежки — 2 пары.
Другие необходимые вещи
- Солнцезащитные очки и крем с высоким фактором защиты от солнца — имейте в виду, что отраженный свет от воды, снега и льда бывает весьма проникающим даже при пасмурной погоде.
- Защитный бальзам для губ — для предотвращения обветривания.
- Рюкзак — водонепроницаемый рюкзак для вашей камеры и других необходимых на высадке вещей. Позаботьтесь также, чтобы камера в рюкзаке была упакована в водонепроницаемый чехол. Остаться без фотографий из-за промокшей техники — большое разочарование. По экологическим соображениям, для защиты электронных устройств от влаги не рекомендуется использовать пластиковые пакеты, а высадка на берег Южной Георгии с пластиковыми пакетами полностью запрещена.
- Купальный костюм — для полярного купания и джакузи на палубе «Си Спирит».
- Бинокль — так от вас не ускользнет ни один полярный обитатель.
- Камера — поверьте, вам будет что фотографировать.
- Комплект батареек — для обеспечения работы камеры и другой техники.
- Флеш-карты — в наш цифровой век дополнительная карта памяти никогда не будет лишней.
- Зарядные устройства — для телефонов, ноутбуков и т. д.
- Дополнительный переходник для розеток, если Вы путешествуете на борту судна «Си Спирит» и планируете взять с собой несколько электронных устройств, требующих регулярной подзарядки. На ресепшен Вы получите один адаптер.
- На борту ледокола «50 лет Победы» напряжение в сети — 220 В, переходник не потребуется.
- Предписанные врачом медицинские средства — с запасом на несколько дополнительных дней.
- Дополнительная пара оптических очков — или комплект контактных линз.
- Средства от морской болезни — стабилизаторы качки сделают ваше путешествие максимально комфортным, но все же это морской круиз, поэтому советуем взять средства от укачивания.
- Термос — мы рекомендуем взять с собой портативный термос, который можно наполнить горячей водой в баре. Обратите внимание, что использование электрических чайников и плиток, включая рисоварки, на борту строго запрещено по соображениям безопасности. Эта политика введена для обеспечения безопасного и комфортного пребывания всех наших гостей на судне.
Для круиза выбирайте комфортную, просторную одежду. Лучше надеть две легкие вещи (например, водолазку и флиску), чем один очень теплый свитер. В таком случае между слоями одежды останется тонкая воздушная прослойка, которая при повышении температуры тела будет служить великолепным изолятором;
При выборе между хлопком и шерстью/шелком отдайте выбор последним – они лучше удерживают теплый воздух. Также советуем обратить внимание на синтетические материалы, которые снова принимают свою форму после сжатия — они хорошо подходят для круиза. Вещи с синтетическим утеплителем (полистерол) в экспедиции будут более актуальны, чем вещи с натуральной подкладкой из гусиного или утиного пуха, так как синтетика меньше подвержена намоканию. Также мы рекомендуем взять с собой столь популярную у путешественников флисовую одежду.
Не одевайтесь слишком тепло, чтобы не вспотеть.
Помните, что переохлаждению наиболее подвержены ноги и руки: следите за тем, чтобы они оставались сухими и теплыми. Лучшим решением будет взять варежки — они прекрасно подходят для полярной экспедиции. Не лишними будут и перчатки: их можно чередовать с варежками и носить при благоприятных погодных условиях.
Выбирайте водонепроницаемые и вместе с тем «дышащие» материалы. Это позволит избежать образования конденсата под одеждой;
Еще одна полярная аксиома: «Если у вас мерзнут ноги — наденьте шапку!» Позаботьтесь о том, чтобы ваша голова всегда была в тепле. Наряду с шапкой, закрывающей уши и лоб, привезите с собой головной убор, который при необходимости закроет шею и подбородок.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться маршрут круиза?
Это путешествие в отдаленный труднодоступный регион. Все мероприятия в ходе круиза зависят от ледовых и погодных условий и определяются экспедиционным лидером и капитаном.
Фактический ход экспедиции может отличаться от заявленного.
Встречи с заявленными представителями животного мира не гарантированы.
Выбирая круиз, вы, конечно же, знакомитесь с планом путешествия. Однако необходимо понимать, что указанный маршрут является предварительным и во многом зависит от погодных и ледовых условий. Например, мы можем изменить маршрут в случае сильного тумана. Но не стоит волноваться: капитан судна и наш экспедиционный лидер сделают всё возможное, чтобы подобрать альтернативные варианты и сделать ваш круиз максимально насыщенным.
Будет ли нас сопровождать фотограф в круизе?
Фотокруиз — это поистине новый взгляд на полярные регионы!
В путешествии вас будут сопровождать опытные фотографы, настоящие профессионалы своего дела, готовые поделиться с вами уникальными знаниями и секретами полярной фотографии.
На борту судна вас ждут увлекательные лекции и презентации, которые будут интересны как продвинутым фотографам, так и новичкам.
Во время высадок вы сможете не только применить приобретенные навыки, фотографируя живописные пейзажи, но и задать интересующие вас вопросы лучшим экспертам в мире полярной фотографии.
Что необходимо знать про каякинг?
Каякинг оплачивается дополнительно:
- для заезда 23.10–10.11. 2025 в круизах Континент Антарктида и Южный полярный круг – 895 USD;
- для заезда 23.10–10.11. 2025 в круизах с посещением Южной Георгии и Фолклендов – 995 USD;
- для заезда 23.10–10.11. 2026 в круизах Континент Антарктида и Южный полярный круг – 1395 USD;
- для заезда 23.10–10.11. 2026 в круизах с посещением Южной Георгии и Фолклендов – 1495 USD;
По словам наших каякеров, в первые же минуты они осознали, что не испытывали подобных чувств от каякинга ни в каком другом месте планеты. Кристально чистые воды несут каяк в волшебном созвучии — плеск воды, звук капель, падающих с временно бездействующих весел, и треск многовековых толщ льда. Мимо вас проплывают киты и сверкающие айсберги. Грандиозность и великолепие панорамы словно уменьшают ваши собственные размеры, и именно в это мгновение вы как никогда сможете почувствовать себя крошечной частицей огромной Вселенной.
Для участия в полярном каякинге необходим опыт и знание английского языка. Количество мест ограничено: 16 каякеров в Антарктике и 8 в Арктике. Поэтому данную опцию рекомендуется бронировать заранее.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка не включена в стоимость тура. Для тура необходима медицинская страховка, включающая эвакуацию и репатриацию (минимальное покрытие не менее 200 000 USD).
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Комитет по туризму города Москвы информирует о том, что в Российской Федерации зарегистрированы случаи завоза лихорадки Денге, брюшного тифа, холеры, малярии, оспы обезьян, кори и других инфекций. Несмотря на то, что данные инфекции не характерны для полярных регионов, рекомендуем ознакомиться с достоверной информацией по их профилактике и мерам предосторожности.
В связи с повышенной активностью интернет-мошенников, Банк России актуализировал информационно-просветительские материалы, направленные на повышение финансовой киберграмотности населения. Просим вас ознакомиться с достоверной информацией.
Что можно ожидать в полярных круизах?
Круизы в Арктику, Антарктику и на Северный полюс проводятся в наиболее благоприятные месяцы. Летом наши экспедиционные суда отправляются на север, а зимой — на юг. Во время полярных круизов обычно достаточно мягкий климат, температура воздуха составляет около 0°C. Солнце не заходит за горизонт от 18 до 24 часов в сутки, что меняет восприятие температурного режима — некоторые пассажиры могут даже ходить в футболках. Однако, бывают и неблагоприятные погодные условия, например, туман и метель.
В зависимости от того, какое направление вы выберете, ландшафт и окружающие пейзажи будут разными. Антарктика — это самые большие в мире айсберги, величественные ледники и заснеженные горы. На Северном полюсе ледокол рассекает лед толщиной до трех метров. А в Арктике природные «декорации» могут различаться даже в рамках одного круиза. Например, на Шпицбергене соседствуют цветущая тундра, арктическая пустыня и стремящиеся ввысь горные пики.
Опасны ли экспедиционные круизы?
Экспедиционные круизы – особый вид туризма. Разумеется, они сильно отличаются от пляжного отдыха или прогулки по улочкам Европы, но вместе с тем их нельзя назвать экстремальными. Для участия в экспедиционном круизе не требуется особой физической подготовки, наши программы подходят даже детям и людям пожилого возраста (за исключением каякинга и полярного кемпинга, на участие в которых установлены возрастные ограничения). Ваша безопасность – наш приоритет. Мы работаем только с опытными инструкторами и экспедиционными лидерами, поэтому можем смело сказать, что во время круизов вам нечего опасаться.
Будет ли у меня морская болезнь на судне?
Антарктика: В проливе Дрейка периодически бывает шторм, и люди реагируют на качку по-разному. Всем пассажирам мы советуем до поездки проконсультироваться со своим врачом, и всегда иметь при себе превентивные лекарства от морской болезни.
Арктика: между арктическими островами встречается довольно сильное волнение. Но у островов или во льдах судно уже не штормит.
Помимо лекарственных средств, которые поможет подобрать врач, есть и народные средства борьбы с морской болезнью. Например, смотреть на горизонт, съесть имбирное печенье или жевательную резинку, соблюдать умеренную диету и регулярно делать зарядку.
Я путешествую один. Могу ли я не доплачивать за одноместное размещение в каюте?
Круиз в полярные регионы — очень личный опыт, который особенно запоминается соло-путешественникам.
Совместное размещение — это программа, которая объединяет путешественников одного пола, готовых делить каюту. Оба гостя экономят деньги, поскольку им не нужно платить наценку. В случае, если мы не сможем найти вам соседа, наценку за одноместное размещение платить не придется.
Что не включено в стоимость полярного круиза?
В стоимость круиза не входят авиаперелеты до точки посадки и высадки на круиз. Билеты можно приобрести самостоятельно или с нашей помощью.
У всех пассажиров должна быть полная медицинская страховка, включающая эвакуацию и репатриацию. Минимальное покрытие не менее 150 000 USD для Арктики, 200 000 USD для Антарктики. Обратите внимание, что в стоимость круиза на Северный полюс страховка входит.
Некоторым пассажирам перед поездкой понадобится приобрести подходящую одежду. Это очень важная часть подготовки к круизу. В стоимость входит фирменная экспедиционная куртка, на время высадок мы также предоставляем резиновые сапоги. Обязательно сверьтесь со списком рекомендаций по выбору одежды и придерживайтесь советов персонала.
По окончании круиза рекомендуется оставлять чаевые стюардам и другому обслуживающему персоналу. Мы можем порекомендовать бюджет в 20 USD на человека в день в круизах в Арктику и Антарктику и 24 USD на человека в день в круизе на Северный полюс. Чаевые будут собраны анонимно в конце каждого круиза и распределены между работниками судна.
Будет ли работать интернет и сотовая связь во время круиза?
На борту судна «Си Спирит» работает Wi-Fi, пользование которым входит в стоимость круиза. Скорости Интернета хватит для того, чтобы проверить почту и отправить родным сообщение. Сотовая связь в большинстве полярных регионов не ловит.
Когда и как происходит высадка с судна в последний день круиза?
Высадка с экспедиционного судна требует соблюдения некоторых формальных процедур, в частности, таможенной инспекции. Обычно мы начинаем процесс высадки после завтрака, а после завершения предоставляем групповой трансфер в ближайший аэропорт.
Мы настоятельно рекомендуем бронировать авиаперелеты домой с временем вылета не раньше полудня. Мы не можем гарантировать, что вы приедете в аэропорт до этого времени.
Будут ли высадки с судна во время круиза?
Да, конечно. Каждое судно оборудовано моторно-гребными надувными лодками «Зодиак». Эти простые в управлении лодки используются как для экскурсий по воде, так и для высадок. На суше вы сможете отправиться в поход по тундре или льду.
Мы понимаем повышенный интерес к высадкам и предоставляем их как можно чаще. Конечно, время года и погодные условия могут влиять на места и частоту высадок. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами, чтобы выбрать подходящий для вас круиз.
На борту экспедиционного судна есть доктор?
Доктор — обязательный член нашей экспедиционной команды. Он оказывает помощь пассажиров и команде корабля. На каждом судне есть оборудованное помещение клиники для решения несложных проблем со здоровьем.
На экспедиционном судне будут доступны лекарства?
Обязательно возьмите с собой лекарства, которые принимаете по рецепту. На судне есть стандартный набор лекарственных средств, но мы не можем гарантировать, что их хватит на всех пассажиров в рамках каждого круиза. Пожалуйста, возьмите с собой лекарства на время всей поездки, не только на время круиза.
Какой стиль одежды на борту экспедиционного судна?
Стиль одежды на борту повседневный. Вы можете взять с собой любимые туфли на каблуках, но во время качки в них будет неудобно. Более элегантный стиль приветствуется во время приветственного и прощального коктейлей.
Чем можно заняться на судне во время круиза?
Мы стараемся, чтобы каждый экспедиционный день был наполнен впечатлениями и запомнился новыми полярными приключениями. На борту проводятся мастер-классы по истории, геологии, флоре и фауне регионов, через которые лежит путь судна. Также проходит ряд брифингов для подготовки к высадкам в Арктике, Антарктике и на Северном полюсе и знакомства с правилами поведения пассажиров согласно требованиям организаций IAATO и AECO.
К вашим услугам будут все общественные зоны судна: библиотека с полярной литературой, фитнес-центр, ресторан и бар. В зоне отдыха есть настольные игры, вечером проводятся кинопоказы.
Пребывание на внешних палубах дает прекрасную возможность для фотосъемки и наблюдения за китами, птицами и морскими животными.
Какой средний возраст пассажиров полярных круизов?
Наши полярные круизы подходят для всех возрастов. По статистике, нашим пассажирам от 20 до 80 лет. Каждый из них находит то, за чем отправлялся в Арктику, Антарктику или на Северный полюс. Молодые люди от 20 до 30 смогут сделать лучшие селфи на фоне гигантских айсбергов, принять участие в полярном каякинге или мастер-классе по фотографии. Новые впечатления для всей семьи ждут наших пассажиров от 30 до 45 лет (дети могут принять участие в круизах от 6 лет). Пассажиры старше 50 лет будут приятно удивлены комфортом нашего экспедиционного судна и обширной библиотекой на борту.
Можно ли путешествовать с детьми и какого возраста?
Мы приглашаем на наши круизы детей старше шести лет в сопровождении родителей или законных представителей. Решение об участии детей младше шести лет принимается индивидуально и подлежит утверждению.
По нашим наблюдениям, дети очень быстро адаптируются к жизни на борту и с радостью принимают участие в общей лекционной и развлекательной программе. Несмотря на то, что на борту нет детского аниматора, нашим юным гостям не приходится скучать: они с интересом слушают увлекательные лекции от экспертов, проводят время на капитанском мостике и играют в настольные игры в библиотеке. Также дети с большим энтузиазмом участвуют в высадках на побережье и наземных активностях.
Тем не менее, для наших юных гостей действуют и определенные ограничения, например, в каякинге могут принимать участие только путешественники старше 16 лет, а в полярном кемпинге – старше 12 лет.
Мы хотели бы подчеркнуть, что во время круиза родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей как на борту, так и во время высадок на побережье.
По статистике, 20% наших пассажиров путешествуют с детьми, так что у ваших детей будет прекрасная возможность завести новых друзей.
На борту нет специального детского меню, но рацион питания в наших экспедициях очень разнообразный и включает, в том числе, и диетические блюда.
Мы периодически проводим акции, предлагая специальные цены на круизы для юных путешественников.
Нужна ли специальная физическая подготовка для путешествия в полярные регионы?
Как правило, специальной физической подготовки для экспедиционного круиза не требуется, если вы успешно справляетесь с задачами повседневной активности. Однако стоит помнить, что полярные регионы — труднодоступный район с затрудненным доступом к больницам. Пассажиры должны обладать достаточной мобильностью, чтобы чувствовать себя комфортно во время высадок или возможной качки.
Какие нормы багажа на борту экспедиционного судна?
На борту наших судов есть прачечная, поэтому необязательно брать с собой одежду на каждый день. На одного человека может приходиться две единицы багажа. Пожалуйста, берите только необходимые вещи.
Основные ограничения по багажу ждут вас на авиаперелетах, особенно на внутренних рейсах. Собирайте чемоданы так, чтобы пройти самые строгие требования из всех ваших перелетов.
Как вести себя рядом с пингвинами в круизах в Антарктиду?
Экспедиционные круизы в Антарктику организуются в соответствии с системой Договора об Антарктике и другими международными актами и регулируются Международной ассоциацией антарктических туристических операторов (IAATO). По правилам запрещено приближаться ближе пяти метров к пингвинам.
Пингвины — любопытные животные. Находясь на разрешенном расстоянии, присядьте или встаньте на колени — так вы будете выглядеть меньше и не испугаете их. Подготовьте камеру и тихо ждите, и тогда пингвины с высокой вероятностью сами подойдут ближе!
В полярных круизах есть опция кемпинга?
Да! Мы предлагаем кемпинг как дополнительную опцию на круизах в районе Антарктического полуострова на судне «Си Спирит». Программа рассчитана на 30 человек не младше 12 лет. Подавать заявку на участие необходимо заранее.
Можно ли запускать дрон в Антарктике?
Нет. Международная ассоциация антарктических туроператоров запрещает всем туристам использовать беспилотные летательные аппараты на территории Антарктиды из экологических соображений. Коммерческая и научная съемка возможны только по предварительной договоренности. Поэтому наши гости не могут использовать дроны для видеосъемки.