В поисках северного сияния на Кольский полуостров
Начало: Мурманск, улица Академика Книповича, 17
«Ощутите дыхание Арктики в знаменитой Териберке и в один из благоприятных вечеров отправитесь на охоту за северным сиянием»
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 51 000 ₽ за человека
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
«Вас ждет экскурсия по Мурманску, путешествие к северным морям, поездка в гости к хаски и северным оленям, катание на снегоходах, прогулка на снегоступах и поиск северного сияния»
7 дек в 10:00
10 фев в 10:00
от 72 800 ₽ за человека
Приключения в Хибинах в мини-группе: айс-флоатинг, сафари на снегоходах и северное сияние
Погулять на снегоступах, встретить йети, поохотиться за Авророй и поплавать среди льдин в Белом море
Начало: Аэропорт «Хибины», 14:20
«Не обойдётся и без активностей: мы будем гулять по «Таинственному лесу» и даже встретим йети, поохотимся за северным сиянием, поднимемся в горы на снегоступах и промчим через снежные леса на снегоходах»
13 дек в 14:20
69 900 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Апатиты в сентябре 2025
