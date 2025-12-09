1 день

Первые знакомства в поезде, а с кем-то в Апатитах

Наше знакомство начинается утром в поезде. Стараемся взять билеты так, чтобы ехать одной компанией. Сутки в пути пролетят незаметно!

В 18:00 прибываем в Апатиты и встречаемся на ж/д вокзале с теми, кто прилетел или приехал на других поездах.

Садимся в трансфер иедем в Кировск в нашу квартиру.

Ужин, первичный инструктаж и отбой, завтра — великие дела!

Для тех, кто не сможет вовремя прибыть на ж/д вокзал, возможна организация индивидуального трансфера.

Уже сегодня вечером будем среди гор.

Переезд на трансфере не более 40 минут.

