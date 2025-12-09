Программа тура по дням
Первые знакомства в поезде, а с кем-то в Апатитах
Наше знакомство начинается утром в поезде. Стараемся взять билеты так, чтобы ехать одной компанией. Сутки в пути пролетят незаметно!
В 18:00 прибываем в Апатиты и встречаемся на ж/д вокзале с теми, кто прилетел или приехал на других поездах.
Садимся в трансфер иедем в Кировск в нашу квартиру.
Ужин, первичный инструктаж и отбой, завтра — великие дела!
Для тех, кто не сможет вовремя прибыть на ж/д вокзал, возможна организация индивидуального трансфера.
- Уже сегодня вечером будем среди гор.
- Переезд на трансфере не более 40 минут.
Катаемся на Северном склоне
Завтрак, сборы и идем на гору! Именно идем, ведь живем в 10 минутах от склона! Очень удобно, можно сразу одеваться в то, в чем будем кататься, и не брать с собой ничего лишнего.
Сегодня мы на Северном склоне курорта BigWood, сразу же берем ски-пассы на несколько дней (7000-8000 рублей).
Катаемся, присматриваемся друг к другу и делимся по уровню. Все группки по интересам снабжаем рациями, чтобы всегда оставаться на связи.
- Катаемся весь день в группках по уровню.
- Живем в 10 минутах ходьбы от склона.
Изучаем Южный склон
Сегодня перемещаемся на южный склон курорта BigWood. Туда можно добраться двумя способами: на такси или через верх с северного склона.
Отметим, что с северного склона спуски в сторону южного исключительно черные и красные, зато какие эмоциональные! Тут решать будет уровень катания и погодные условия.
Южный склон имеет 2 очереди подъемников, ски-пасс там один и тот же. Много синих и черных трасс, интересные целинные склоны и кулуары.
- Катаемся, что есть силы.
- Можно будет переехать на Северный склон.
Едем на 25 км и посещаем Снежную деревню
Мы уже вошли в режим и раскатались. Сегодня едем на небольшой, но интересный дикий курорт – 25 км на горе Кукисвумчорр.
Обязательно посетим «Снежную деревню» – это настоящее произведение искусства из льда и снега.
Желающие также могут отдохнуть от лыж, плавая в бассейне с панорамными окнами и парясь в сауне, все это доступно в отеле «Тирвас». Там же можно и поужинать за шведским столом.
- Катаемся по силам, склон непростой.
- Переезд не более 20 минут.
День отдыха и зрелищ
Сегодня день отдыха. Но не обязательно! Неугомонные докатывают на тех трассах Южного и Северного склонов, которые еще не успели разведать.
Остальные могут отправиться на экскурсию на снегоходах, в ботанический сад, геологический музей или вернуться во вчерашний бассейн!
А еще рядом с нашим хостелом есть парк для прогулок на беговых лыжах.
- Вариантов интереснейшего отдыха полно.
- А можно продолжить кататься, если мышцы позволяют.
Организуем себе праздник
Предпоследний день на склоне! Укатываемся по полной. Наслаждаемся природой, погодой, солнцем.
А вечером собираемся большой дружной компанией отпраздновать финал нашего отдыха. 23 февраля девочки в строжайшей тайне пекут торт, 8 марта мужчины разыскивают по всему Кировску мимозы, да и в мае мы обязательно что-нибудь придумаем!
- В зависимости от дат, обязательно что-то празднуем.
- Устроим праздничный ужин и подарочки.
Докатываем и отправляемся домой
Вот и подошла к концу неделя Хибинах. Но поезд только поздно вечером!
Еще столько всего можно успеть: скатиться с любимого склона, поваляться в сугробе самому и повалить товарища, подставить нос солнцу, а язык – снегу. И, конечно, закупиться вкусняшками в дорогу!
Через сутки мы будем дома. Ну а пока, еще один разок, полной грудью вдохнув северный мороз, лететь по склону вниз.
- Можно успеть еще немного покататься.
- Трансфер до поезда не более 40 минут.
Проживание
Проживание в квартире возле склона (6 ночей).
Варианты проживания
Квартира
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер от ж/д вокзала в Апатитах до Кировска и обратно
- Проживание в квартире возле склона (6 ночей)
- Плотные завтраки и ужины (готовим не сами!)
- Обеспечение групповым снаряжением (рациями, аптечкой, ремнабором)
- Консультация по билетам и снаряжению
- Предоставление полезной информации по выезду
- Сопровождение на склонах и решение организационных вопросов
- Трансфер между горнолыжными курортами
- Культ-программа: посещение «Снежной деревни»
Что не входит в цену
- Билеты на поезд (4000-5000 руб. в одну сторону на поезде)
- Ски-пассы (около 7000-8000 рублей при ежедневном катании целыми днями)
- Обеды/перекусы
- Сауна/баня
- Прокат комплекта горных лыж или сноубордов (подскажем, где взять подешевле)
- Обучение катанию на склонах и услуги инструкторов
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
При покупке билетов на самолет учитывайте, что в стоимость должен быть включен спортивный инвентарь (чехол с комплектом сноуборда или горных лыж, куда можно добавить часть личных вещей).
Очень часто у авиакомпаний провоз спортивного инвентаря уже включен в стоимость провоза багажа, вся информация написана на сайте конкретной авиакомпании (!). Проверяйте всю информацию, чтобы в аэропорту вам не пришлось оплачивать дополнительный багаж.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
- горнолыжная маска/очки;
- комплект горных лыж/ сноуборда;
- комплект защиты.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шарф;
- шапка теплая;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимняя обувь;
- тапочки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное.
Рекомендуем добавить:
- балаклава;
- страховка;
- термос;
- фотоаппарат;
- пуховый жилет.
Как будет организовано питание?
В стоимость выезда включены завтраки и ужины. Обеды не включаем, т. к. часто их пропускаем или кушаем в кафешках на склонах. Еду нам привозят из кафе в запаянных контейнерах по приемам пищи.
Дежурство! Да, оно будет, в виде открывания контейнеров и разогрева еды в микроволновке. Будет всегда кто-то ответственный каждый день. З — забота!
Что подготовить по снаряжению на выезд?
- горнолыжная куртка и штаны;
- зимние ботинки (лучше 2 пары — на смену);
- термобелье (лучше 2 комплекта: тонкое и толстое);
- флисовая кофта/шерстяной свитер;
- одежда для дома;
- тапочки/шлепки (в душ и по дому);
- банные принадлежности и плавательный костюм;
- личная аптечка с таблетками от хронических заболеваний, аллергий, но будет и групповая аптечка;
- шапка, перчатки (2 пары);
- маска/очки для катания;
- горные лыжи и ботинки/ сноуборд и ботинки (можем помочь с прокатом);
- паспорт, деньги, страховка (можно взять ОМС, а лучше сделать страховку для занятий активными видами спорта и от НС);
- фотоаппарат — по желанию;
- настольные игры на вечер по желанию и напишите, если берете;
- одежда в клуб/бар;
- защита: обязательно шлем!;
- всем (новичкам в особенности) рекомендуем защиту на колени, локти, запястья, копчик;
- берите термос и контейнеры для бутербродов.
Внимание! Мы едем за Полярный круг, т. е. погодка может быть прям нормально минусовая. Просьба внимательно продумать набор одежды.
Рекомендую взять балаклаву/баффы, термогрелки, нормальную непродуваемую шапку.
Проследите, чтобы на куртке рукава, низ куртки и горловина могли затягиваться и ветер туда не прогуливался.
Где лучше всего брать в прокат снаряжение?
Самый бюджетный и проверенный вариант — это брать в Питере/Москве (где конкретно, мы подскажем). С учетом дней переезда на поезде все равно выйдет дешевле, чем брать прокат в Апатитах/Кировске (тоже подскажем, где).
Решайте сами, какой прокат вам больше подходит: или побольше заплатить, но не везти, или сэкономить и привезти все снаряжение с собой! Мы вас поддержим в любом случае.
Для проката онлайн надо знать: свой размер ноги, свой вес и свой рост.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.