Горнолыжный тур в Хибины. За Полярным кругом

Горнолыжный тур в Хибины
А вы знали, что в Хибинах есть не только полярные день и ночь, но и полярный горнолыжный сезон? Он тоже длится долго: с ноября по май. Здесь полно снега и
читать дальше

много трасс для всех уровней катания. Планируем снять квартиру в пяти минутах от курорта BigWood в Кировске и не вылезать со склонов. Выезд для тех, кто хочет активно и бюджетно отдохнуть в хорошей компании. Предпочитаете катать в таинственном сумраке полярной ночи – приезжайте в феврале и марте. Заодно отметим праздники! Каждый день исследуем трассы и повышаем мастерство. А вечерами гуляем по Кировску или сидим дома с фильмами и настолками.

В дни отдыха можно покататься на снегоходах, посетить экскурсии, поплавать в бассейне с панорамными окнами.

Время выбирать даты и паковать лыжи – сугробы ждут! Внимание! Несмотря на то, что Хибинские горы не такие высокие, необходимо соблюдать технику безопасности и не кататься вне оборудованных трасс.

Программа будет варьироваться в зависимости от вашего уровня катания, предпочтений и погодных условий.

Программа тура по дням

1 день

Первые знакомства в поезде, а с кем-то в Апатитах

Наше знакомство начинается утром в поезде. Стараемся взять билеты так, чтобы ехать одной компанией. Сутки в пути пролетят незаметно!

В 18:00 прибываем в Апатиты и встречаемся на ж/д вокзале с теми, кто прилетел или приехал на других поездах.

Садимся в трансфер иедем в Кировск в нашу квартиру.

Ужин, первичный инструктаж и отбой, завтра — великие дела!

Для тех, кто не сможет вовремя прибыть на ж/д вокзал, возможна организация индивидуального трансфера.

  • Уже сегодня вечером будем среди гор.
  • Переезд на трансфере не более 40 минут.
2 день

Катаемся на Северном склоне

Завтрак, сборы и идем на гору! Именно идем, ведь живем в 10 минутах от склона! Очень удобно, можно сразу одеваться в то, в чем будем кататься, и не брать с собой ничего лишнего.

Сегодня мы на Северном склоне курорта BigWood, сразу же берем ски-пассы на несколько дней (7000-8000 рублей).

Катаемся, присматриваемся друг к другу и делимся по уровню. Все группки по интересам снабжаем рациями, чтобы всегда оставаться на связи.

  • Катаемся весь день в группках по уровню.
  • Живем в 10 минутах ходьбы от склона.
3 день

Изучаем Южный склон

Сегодня перемещаемся на южный склон курорта BigWood. Туда можно добраться двумя способами: на такси или через верх с северного склона.

Отметим, что с северного склона спуски в сторону южного исключительно черные и красные, зато какие эмоциональные! Тут решать будет уровень катания и погодные условия.

Южный склон имеет 2 очереди подъемников, ски-пасс там один и тот же. Много синих и черных трасс, интересные целинные склоны и кулуары.

  • Катаемся, что есть силы.
  • Можно будет переехать на Северный склон.
4 день

Едем на 25 км и посещаем Снежную деревню

Мы уже вошли в режим и раскатались. Сегодня едем на небольшой, но интересный дикий курорт – 25 км на горе Кукисвумчорр.

Обязательно посетим «Снежную деревню» – это настоящее произведение искусства из льда и снега.

Желающие также могут отдохнуть от лыж, плавая в бассейне с панорамными окнами и парясь в сауне, все это доступно в отеле «Тирвас». Там же можно и поужинать за шведским столом.

  • Катаемся по силам, склон непростой.
  • Переезд не более 20 минут.
5 день

День отдыха и зрелищ

Сегодня день отдыха. Но не обязательно! Неугомонные докатывают на тех трассах Южного и Северного склонов, которые еще не успели разведать.

Остальные могут отправиться на экскурсию на снегоходах, в ботанический сад, геологический музей или вернуться во вчерашний бассейн!

А еще рядом с нашим хостелом есть парк для прогулок на беговых лыжах.

  • Вариантов интереснейшего отдыха полно.
  • А можно продолжить кататься, если мышцы позволяют.
6 день

Организуем себе праздник

Предпоследний день на склоне! Укатываемся по полной. Наслаждаемся природой, погодой, солнцем.

А вечером собираемся большой дружной компанией отпраздновать финал нашего отдыха. 23 февраля девочки в строжайшей тайне пекут торт, 8 марта мужчины разыскивают по всему Кировску мимозы, да и в мае мы обязательно что-нибудь придумаем!

  • В зависимости от дат, обязательно что-то празднуем.
  • Устроим праздничный ужин и подарочки.
7 день

Докатываем и отправляемся домой

Вот и подошла к концу неделя Хибинах. Но поезд только поздно вечером!

Еще столько всего можно успеть: скатиться с любимого склона, поваляться в сугробе самому и повалить товарища, подставить нос солнцу, а язык – снегу. И, конечно, закупиться вкусняшками в дорогу!

Через сутки мы будем дома. Ну а пока, еще один разок, полной грудью вдохнув северный мороз, лететь по склону вниз.

  • Можно успеть еще немного покататься.
  • Трансфер до поезда не более 40 минут.
Проживание

Проживание в квартире возле склона (6 ночей).

Варианты проживания

Квартира

6 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер от ж/д вокзала в Апатитах до Кировска и обратно
  • Проживание в квартире возле склона (6 ночей)
  • Плотные завтраки и ужины (готовим не сами!)
  • Обеспечение групповым снаряжением (рациями, аптечкой, ремнабором)
  • Консультация по билетам и снаряжению
  • Предоставление полезной информации по выезду
  • Сопровождение на склонах и решение организационных вопросов
  • Трансфер между горнолыжными курортами
  • Культ-программа: посещение «Снежной деревни»
Что не входит в цену
  • Билеты на поезд (4000-5000 руб. в одну сторону на поезде)
  • Ски-пассы (около 7000-8000 рублей при ежедневном катании целыми днями)
  • Обеды/перекусы
  • Сауна/баня
  • Прокат комплекта горных лыж или сноубордов (подскажем, где взять подешевле)
  • Обучение катанию на склонах и услуги инструкторов
Место начала и завершения?
Апатиты, Мурманская область
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

При покупке билетов на самолет учитывайте, что в стоимость должен быть включен спортивный инвентарь (чехол с комплектом сноуборда или горных лыж, куда можно добавить часть личных вещей).

Очень часто у авиакомпаний провоз спортивного инвентаря уже включен в стоимость провоза багажа, вся информация написана на сайте конкретной авиакомпании (!). Проверяйте всю информацию, чтобы в аэропорту вам не пришлось оплачивать дополнительный багаж.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
  • горнолыжная маска/очки;
  • комплект горных лыж/ сноуборда;
  • комплект защиты.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
  • шарф;
  • шапка теплая;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • зимняя обувь;
  • тапочки;
  • удобные штаны.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • банное.

Рекомендуем добавить:

  • балаклава;
  • страховка;
  • термос;
  • фотоаппарат;
  • пуховый жилет.
Как будет организовано питание?

В стоимость выезда включены завтраки и ужины. Обеды не включаем, т. к. часто их пропускаем или кушаем в кафешках на склонах. Еду нам привозят из кафе в запаянных контейнерах по приемам пищи.

Дежурство! Да, оно будет, в виде открывания контейнеров и разогрева еды в микроволновке. Будет всегда кто-то ответственный каждый день. З — забота!

Что подготовить по снаряжению на выезд?
  • горнолыжная куртка и штаны;
  • зимние ботинки (лучше 2 пары — на смену);
  • термобелье (лучше 2 комплекта: тонкое и толстое);
  • флисовая кофта/шерстяной свитер;
  • одежда для дома;
  • тапочки/шлепки (в душ и по дому);
  • банные принадлежности и плавательный костюм;
  • личная аптечка с таблетками от хронических заболеваний, аллергий, но будет и групповая аптечка;
  • шапка, перчатки (2 пары);
  • маска/очки для катания;
  • горные лыжи и ботинки/ сноуборд и ботинки (можем помочь с прокатом);
  • паспорт, деньги, страховка (можно взять ОМС, а лучше сделать страховку для занятий активными видами спорта и от НС);
  • фотоаппарат — по желанию;
  • настольные игры на вечер по желанию и напишите, если берете;
  • одежда в клуб/бар;
  • защита: обязательно шлем!;
  • всем (новичкам в особенности) рекомендуем защиту на колени, локти, запястья, копчик;
  • берите термос и контейнеры для бутербродов.

Внимание! Мы едем за Полярный круг, т. е. погодка может быть прям нормально минусовая. Просьба внимательно продумать набор одежды.

Рекомендую взять балаклаву/баффы, термогрелки, нормальную непродуваемую шапку.

Проследите, чтобы на куртке рукава, низ куртки и горловина могли затягиваться и ветер туда не прогуливался.

Где лучше всего брать в прокат снаряжение?

Самый бюджетный и проверенный вариант — это брать в Питере/Москве (где конкретно, мы подскажем). С учетом дней переезда на поезде все равно выйдет дешевле, чем брать прокат в Апатитах/Кировске (тоже подскажем, где).

Решайте сами, какой прокат вам больше подходит: или побольше заплатить, но не везти, или сэкономить и привезти все снаряжение с собой! Мы вас поддержим в любом случае.

Для проката онлайн надо знать: свой размер ноги, свой вес и свой рост.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

