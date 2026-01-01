Вас ждёт атмосферная Териберка и Баренцево море, величественные Хибины, Ловозерские тундры, Кандалакша и Белое море, активные прогулки, осенняя тундра, северное сияние — всё это в одном путешествии, которое точно растопит ваше сердце.
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Териберка
Рекомендуется прибыть накануне. Трансфер предоставляется только для группы, прибывающей в первый день тура, при условии прибытия рейсом до 10:00.
В день начала тура мы встретим вас в аэропорту Мурманска, либо заберем из мест размещения в городе Мурманске и отправимся в Териберку.
Пройдем по особо охраняемой природной территории «Парк Териберка» и посетим Батарейский водопад, пляж «Яйца дракона», а также дойдем пешком до батареи береговой обороны.
Всего в этот день мы пройдем 7 км.
Пообедаем в одном из ресторанов Териберки (не включен в стоимость).
Прогуляемся по поселку — старой Териберке, посетим песчаный пляж, а также все арт-объекты, расположенные на нем.
По приезду в Мурманск заселяемся в отель, ужинаем (ужин не включен в стоимость), обсуждаем планы на ближайшие дни.
В один из дней, наиболее благоприятный для этого, мы отправимся на поиски северного сияния!
Ловозерские тундры
Утром мы позавтракаем в гостинице и отправимся в поселок Ревда (150 км). Нам предстоит пеший поход на вершину горы Аллуайв.
Перевал Геологов или гора Аллуайв (с саам. алл — высокий, уайв — голова, вершина горы) – одна из самых высоких вершин Ловозерских тундр, высотой 1051 метр.
Перевал геологов разделяет Западный и Восточный цирк Раслака в Ловозерских тундрах Кольского полуострова.
Цирки Раслака – это геологические образования, представляющие собой круглые чаши. К слову, вместо вершины здесь – плоские плато. Отсюда открываются атмосферные виды на Ловозерские тундры, Хибины, озеро Умбозеро.
На плато мы устроим пикник (включено).
В этот день мы пройдем 10 км пешком.
Далее мы возвращаемся к машинам и отправимся в город Кировск, расположенный в Хибинских горах.
Заселимся в гостиницу «Северная» и поужинаем (ужин включён).
В сердце Хибин
После завтрака мы отправимся до базы Куэльпорр через перевал Кукисвумчорр на автомобиле.
Здесь мы окажемся в самом центре Хибинских гор, посетим водопад «Красивый», смотровую площадку на горе Куэльпорр.
Пообедаем на шведской линии санатория «Тирвас» (включено) и вернемся в гостиницу «Северная».
После обеда посетим музей Камня в городе Кировске, прогуляемся по городу.
Вечером нас ждет ужин (включён) и обсуждение планов на следующий день.
Хибины. Горные плато
После завтрака мы отправимся в поход и поднимемся на гору Тахтарвумчорр.
Сначала мы выходим на перевал Географов. Уходим с перевала по северо-западному склону на широкий гребень крутизной 30 градусов.
Выходим на плато хребта Тахтарвумчорр.
По необходимости делаем небольшой привал.
Любуемся видами, фотографируемся.
Далее пересекаем плато и выходим к перемычке, отделяющей нас от Откола. Невероятное зрелище.
Здесь мы любуемся видами, делаем фото и сделаем перекус (включено). Далее начинаем движение назад.
Спуск осуществляем по пути подъема.
В этот день мы пройдем примерно 10 км.
Отправляемся в гостиницу, отдыхаем и обсуждаем впечатления.
Ужин (включён).
Кандалакша. Гора Волосяная
Утром после завтрака мы отправляемся на юг Кольского полуострова в город Кандалакша.
Заселяемся в гостиницу.
Пообедаем и поднимемся на гора Волосяная.
Сопка Волостная — священная гора саамов, здесь было древнее саамское капище (святилище). С «самого красивого места в мире», где установлен туристический приют ДубльДом, мы насладимся необычайной панорамой Кандалакшского залива с заповедными островами.
Обзор с Волостной сопки — 360 градусов! Все сопки Кандалакши будут видны с вершины, и даже далекие горы Хибины — сердце Кольского полуострова.
- Среднее время на маршруте составляет 3–3,5 часа.
- Длина маршрута от «Перевала» до вершины г. Волостная — 2 км, набор высоты 275 м.
- Рельеф маршрута разнообразный: первые 600 м подъём достаточно крутой, рекомендуется использование треккинговых палок, далее маршрут не представляет сложности.
На вершине горы мы устроим большой привал с горячим чаем и угощением.
Вечером отправимся на прогулку-экскурсию по городу Кандалакша, и нас будет ждать ужин в гостинице (включено).
Кандалакшский залив. Завершение программы
Утром, после завтрака, мы поедем на берег Кандалакшского залива и отправимся в путешествие на каяках и сапах.
Сперва Вы пройдете подробный инструктаж по технике безопасности и основам гребли под руководством инструктора. Затем получите полное снаряжение и отправитесь на прогулку по заданному маршруту.
Инструктор познакомит Вас с флорой и фауной Кандалакшского залива. Расскажет про морских млекопитающих, которые нам, скорей всего, попадутся на пути (белухи, лахтаки, нерпы), и про пернатых друзей.
На прогулке можно воспользоваться морскими монокулярами, чтобы лучше разглядеть обитателей данной акватории. Монокуляры выдаем, если позволяют погодные условия и нет волнения на море.
После возвращения обедаем в ресторане «Причал 11» (не включено в стоимость). Затем отправляемся в обратный путь в город Мурманск.
Возвращение в Мурманск ориентировочно в 21:00. Обратный вылет планируйте не раньше 23:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание проживание в гостиницах в Мурманске, Кировске и Кандалакше.
Стоимость тура на 1 человека – 84100 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»
Мурманск, столица Заполярья, встречает гостей в гостинице Cosmos Murmansk Hotel, которая отвечает всем современным требованиям комфорта и удобства.
Гостиница предлагает уютные номера в самом сердце города, где после ночи отдыха можно начать день с сытного завтрака «шведский стол». Затем можно отправиться на прогулку по городу или на деловую встречу.
В холле отеля расположен «Баренц-бар» с панорамными окнами, где гости могут насладиться ароматным кофе, свежей выпечкой и блюдами арктической кухни.
Номера категории Стандарт просторны и предлагают выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает связь на протяжении всего пребывания, а принадлежности для приготовления чая и кофе позволяют гостям наслаждаться горячими напитками в уютной обстановке номера.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная», расположенная на центральной площади и окруженная Хибинскими горами, предлагает возможность насладиться красотой природы и комфортом отдыха.
Гостиница предлагает 89 номеров разной категории, которые созданы для вашего комфорта. Каждый номер оборудован индивидуальной ванной комнатой, кабельным телевидением, телефонной связью, чайником, феном и мини-баром. Вы сможете оставаться на связи с wi-fi, который доступен на всей территории гостиницы.
Для тех, кто ценит заботу о себе, спа-центр станет настоящим оазисом релаксации. Расслабьтесь в бассейне, насладитесь паром в сауне или попробуйте впечатляющий хаммам. А если вы хотите поддерживать форму — круглосуточный тренажёрный зал всегда к вашим услугам.
Также есть прачечная и специальные комнаты для хранения и сушки горнолыжного инвентаря, что делает «Северную» идеальным выбором для любителей активного отдыха.
Не упустите возможность посетить ресторан «Северный», уютное заведение в центре Кировска, где вас ждут традиционные русские и европейские блюда. Мастерство поваров и аккуратное обслуживание создадут незабываемую атмосферу.
Гостиница «Гора Крестовая»
Гостиница «Гора Крестовая» расположена в идеальном месте для любителей горнолыжного спорта и экотуризма - у подножья одноименной возвышенности. Дата основания 2012 год, с этого времени он успел зарекомендовать себя среди ценителей полезного для здоровья отдыха.
«Гора Крестовая» оформлена в формате деревянного коттеджа с 8-ю номерами, в которых имеются ЖК-телевизор, отдельная ванная комната. Учитывая территориальную специфику, гости имеют доступ к прокату лыжного оборудования, его хранению и приобретению электронных пропусков на подъемники.
Стоит отметить близкое расположение загородного дома относительно железнодорожного вокзала Кандалакши - всего 5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Оплата посещения природного парка «Териберка»
- Трансферы по программе тура
- Проживание в гостиницах Мурманска, Кировска и Кандалакши
- Входные билеты и посещение объектов по программе
- Услуги гидов-экскурсоводов и инструкторов-проводников
- Питание согласно программе тура: 5 завтраков, 1 пикник, 1 перекус, 1 привал, 1 обед, 4 ужина
- Общее туристическое снаряжение
- Туристический налог
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Питание, которое не входит в стоимость тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- ветро- и влагозащитная куртка;
- непромокаемые брюки или удобные брюки/штаны, желательно надетые под защитный слой;
- тёплая кофта (флис или аналог);
- лёгкая утеплённая куртка или жилет для морской прогулки;
- удобная обувь с нескользящей подошвой, желательно непромокаемая;
- тёплые носки;
- шапка или бафф;
- флисовые или ветрозащитные перчатки;
- солнцезащитные очки.
Личные вещи и снаряжение:
- небольшой рюкзак для личных вещей во время прогулок и экскурсий;
- личная аптечка с необходимыми лекарствами;
- пауэрбанк;
- средство от комаров и мошки.
Документы – оригинал паспорта, медицинский полис.
Для каякинга – комплект сухой одежды, полотенце (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли в тур с детьми?
Участие возможно с 18 лет. Дети от 10 лет допускаются к участию при хорошей физической подготовке и только в сопровождении одного из родителей.