1 день

Прибытие в Мурманск. Териберка

Рекомендуется прибыть накануне. Трансфер предоставляется только для группы, прибывающей в первый день тура, при условии прибытия рейсом до 10:00.

В день начала тура мы встретим вас в аэропорту Мурманска, либо заберем из мест размещения в городе Мурманске и отправимся в Териберку.

Пройдем по особо охраняемой природной территории «Парк Териберка» и посетим Батарейский водопад, пляж «Яйца дракона», а также дойдем пешком до батареи береговой обороны.

Всего в этот день мы пройдем 7 км.

Пообедаем в одном из ресторанов Териберки (не включен в стоимость).

Прогуляемся по поселку — старой Териберке, посетим песчаный пляж, а также все арт-объекты, расположенные на нем.

По приезду в Мурманск заселяемся в отель, ужинаем (ужин не включен в стоимость), обсуждаем планы на ближайшие дни.

В один из дней, наиболее благоприятный для этого, мы отправимся на поиски северного сияния!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160