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Русская Лапландия. Осенний тур в Мурманскую область

Отправляемся в захватывающее северное приключение! Горы, непередаваемые эмоции и невероятные виды, которые завораживают.

Вас ждёт атмосферная Териберка и Баренцево море, величественные Хибины, Ловозерские тундры, Кандалакша и Белое море, активные прогулки, осенняя тундра, северное сияние — всё это в одном путешествии, которое точно растопит ваше сердце.
Русская Лапландия. Осенний тур в Мурманскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Русская Лапландия. Осенний тур в Мурманскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Русская Лапландия. Осенний тур в Мурманскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Териберка

Рекомендуется прибыть накануне. Трансфер предоставляется только для группы, прибывающей в первый день тура, при условии прибытия рейсом до 10:00.

В день начала тура мы встретим вас в аэропорту Мурманска, либо заберем из мест размещения в городе Мурманске и отправимся в Териберку.

Пройдем по особо охраняемой природной территории «Парк Териберка» и посетим Батарейский водопад, пляж «Яйца дракона», а также дойдем пешком до батареи береговой обороны.

Всего в этот день мы пройдем 7 км.

Пообедаем в одном из ресторанов Териберки (не включен в стоимость).

Прогуляемся по поселку — старой Териберке, посетим песчаный пляж, а также все арт-объекты, расположенные на нем.

По приезду в Мурманск заселяемся в отель, ужинаем (ужин не включен в стоимость), обсуждаем планы на ближайшие дни.

В один из дней, наиболее благоприятный для этого, мы отправимся на поиски северного сияния!

Прибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. ТериберкаПрибытие в Мурманск. Териберка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ловозерские тундры

Утром мы позавтракаем в гостинице и отправимся в поселок Ревда (150 км). Нам предстоит пеший поход на вершину горы Аллуайв.

Перевал Геологов или гора Аллуайв (с саам. алл — высокий, уайв — голова, вершина горы) – одна из самых высоких вершин Ловозерских тундр, высотой 1051 метр.

Перевал геологов разделяет Западный и Восточный цирк Раслака в Ловозерских тундрах Кольского полуострова.

Цирки Раслака – это геологические образования, представляющие собой круглые чаши. К слову, вместо вершины здесь – плоские плато. Отсюда открываются атмосферные виды на Ловозерские тундры, Хибины, озеро Умбозеро.

На плато мы устроим пикник (включено).

В этот день мы пройдем 10 км пешком.

Далее мы возвращаемся к машинам и отправимся в город Кировск, расположенный в Хибинских горах.

Заселимся в гостиницу «Северная» и поужинаем (ужин включён).

Ловозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

В сердце Хибин

После завтрака мы отправимся до базы Куэльпорр через перевал Кукисвумчорр на автомобиле.

Здесь мы окажемся в самом центре Хибинских гор, посетим водопад «Красивый», смотровую площадку на горе Куэльпорр.

Пообедаем на шведской линии санатория «Тирвас» (включено) и вернемся в гостиницу «Северная».

После обеда посетим музей Камня в городе Кировске, прогуляемся по городу.

Вечером нас ждет ужин (включён) и обсуждение планов на следующий день.

В сердце ХибинВ сердце ХибинВ сердце ХибинВ сердце ХибинВ сердце ХибинВ сердце ХибинВ сердце ХибинВ сердце ХибинВ сердце ХибинВ сердце ХибинВ сердце ХибинВ сердце ХибинВ сердце ХибинВ сердце Хибин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Хибины. Горные плато

После завтрака мы отправимся в поход и поднимемся на гору Тахтарвумчорр.

Сначала мы выходим на перевал Географов. Уходим с перевала по северо-западному склону на широкий гребень крутизной 30 градусов.

Выходим на плато хребта Тахтарвумчорр.

По необходимости делаем небольшой привал.

Любуемся видами, фотографируемся.

Далее пересекаем плато и выходим к перемычке, отделяющей нас от Откола. Невероятное зрелище.

Здесь мы любуемся видами, делаем фото и сделаем перекус (включено). Далее начинаем движение назад.

Спуск осуществляем по пути подъема.

В этот день мы пройдем примерно 10 км.

Отправляемся в гостиницу, отдыхаем и обсуждаем впечатления.

Ужин (включён).

Хибины. Горные платоХибины. Горные платоХибины. Горные платоХибины. Горные платоХибины. Горные платоХибины. Горные платоХибины. Горные платоХибины. Горные платоХибины. Горные платоХибины. Горные платоХибины. Горные платоХибины. Горные платоХибины. Горные платоХибины. Горные платоХибины. Горные плато
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Кандалакша. Гора Волосяная

Утром после завтрака мы отправляемся на юг Кольского полуострова в город Кандалакша.

Заселяемся в гостиницу.

Пообедаем и поднимемся на гора Волосяная.

Сопка Волостная — священная гора саамов, здесь было древнее саамское капище (святилище). С «самого красивого места в мире», где установлен туристический приют ДубльДом, мы насладимся необычайной панорамой Кандалакшского залива с заповедными островами.

Обзор с Волостной сопки — 360 градусов! Все сопки Кандалакши будут видны с вершины, и даже далекие горы Хибины — сердце Кольского полуострова.

  1. Среднее время на маршруте составляет 3–3,5 часа.
  2. Длина маршрута от «Перевала» до вершины г. Волостная — 2 км, набор высоты 275 м.
  3. Рельеф маршрута разнообразный: первые 600 м подъём достаточно крутой, рекомендуется использование треккинговых палок, далее маршрут не представляет сложности.

На вершине горы мы устроим большой привал с горячим чаем и угощением.

Вечером отправимся на прогулку-экскурсию по городу Кандалакша, и нас будет ждать ужин в гостинице (включено).

Кандалакша. Гора ВолосянаяКандалакша. Гора ВолосянаяКандалакша. Гора ВолосянаяКандалакша. Гора ВолосянаяКандалакша. Гора ВолосянаяКандалакша. Гора ВолосянаяКандалакша. Гора ВолосянаяКандалакша. Гора ВолосянаяКандалакша. Гора ВолосянаяКандалакша. Гора ВолосянаяКандалакша. Гора ВолосянаяКандалакша. Гора ВолосянаяКандалакша. Гора Волосяная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Кандалакшский залив. Завершение программы

Утром, после завтрака, мы поедем на берег Кандалакшского залива и отправимся в путешествие на каяках и сапах.

Сперва Вы пройдете подробный инструктаж по технике безопасности и основам гребли под руководством инструктора. Затем получите полное снаряжение и отправитесь на прогулку по заданному маршруту.

Инструктор познакомит Вас с флорой и фауной Кандалакшского залива. Расскажет про морских млекопитающих, которые нам, скорей всего, попадутся на пути (белухи, лахтаки, нерпы), и про пернатых друзей.

На прогулке можно воспользоваться морскими монокулярами, чтобы лучше разглядеть обитателей данной акватории. Монокуляры выдаем, если позволяют погодные условия и нет волнения на море.

После возвращения обедаем в ресторане «Причал 11» (не включено в стоимость). Затем отправляемся в обратный путь в город Мурманск.

Возвращение в Мурманск ориентировочно в 21:00. Обратный вылет планируйте не раньше 23:00.

Кандалакшский залив. Завершение программыКандалакшский залив. Завершение программыКандалакшский залив. Завершение программыКандалакшский залив. Завершение программыКандалакшский залив. Завершение программыКандалакшский залив. Завершение программыКандалакшский залив. Завершение программыКандалакшский залив. Завершение программыКандалакшский залив. Завершение программыКандалакшский залив. Завершение программыКандалакшский залив. Завершение программыКандалакшский залив. Завершение программыКандалакшский залив. Завершение программы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание проживание в гостиницах в Мурманске, Кировске и Кандалакше.

Стоимость тура на 1 человека – 84100 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»

1 ночь

Мурманск, столица Заполярья, встречает гостей в гостинице Cosmos Murmansk Hotel, которая отвечает всем современным требованиям комфорта и удобства.

Гостиница предлагает уютные номера в самом сердце города, где после ночи отдыха можно начать день с сытного завтрака «шведский стол». Затем можно отправиться на прогулку по городу или на деловую встречу.

В холле отеля расположен «Баренц-бар» с панорамными окнами, где гости могут насладиться ароматным кофе, свежей выпечкой и блюдами арктической кухни.

Номера категории Стандарт просторны и предлагают выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает связь на протяжении всего пребывания, а принадлежности для приготовления чая и кофе позволяют гостям наслаждаться горячими напитками в уютной обстановке номера.

Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Северная»

3 ночи

Гостиница «Северная», расположенная на центральной площади и окруженная Хибинскими горами, предлагает возможность насладиться красотой природы и комфортом отдыха.

Гостиница предлагает 89 номеров разной категории, которые созданы для вашего комфорта. Каждый номер оборудован индивидуальной ванной комнатой, кабельным телевидением, телефонной связью, чайником, феном и мини-баром. Вы сможете оставаться на связи с wi-fi, который доступен на всей территории гостиницы.

Для тех, кто ценит заботу о себе, спа-центр станет настоящим оазисом релаксации. Расслабьтесь в бассейне, насладитесь паром в сауне или попробуйте впечатляющий хаммам. А если вы хотите поддерживать форму — круглосуточный тренажёрный зал всегда к вашим услугам.

Также есть прачечная и специальные комнаты для хранения и сушки горнолыжного инвентаря, что делает «Северную» идеальным выбором для любителей активного отдыха.

Не упустите возможность посетить ресторан «Северный», уютное заведение в центре Кировска, где вас ждут традиционные русские и европейские блюда. Мастерство поваров и аккуратное обслуживание создадут незабываемую атмосферу.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Гора Крестовая»

1 ночь

Гостиница «Гора Крестовая» расположена в идеальном месте для любителей горнолыжного спорта и экотуризма - у подножья одноименной возвышенности. Дата основания 2012 год, с этого времени он успел зарекомендовать себя среди ценителей полезного для здоровья отдыха.

«Гора Крестовая» оформлена в формате деревянного коттеджа с 8-ю номерами, в которых имеются ЖК-телевизор, отдельная ванная комната. Учитывая территориальную специфику, гости имеют доступ к прокату лыжного оборудования, его хранению и приобретению электронных пропусков на подъемники.

Стоит отметить близкое расположение загородного дома относительно железнодорожного вокзала Кандалакши - всего 5 км.

Гостиница «Гора Крестовая»Гостиница «Гора Крестовая»Гостиница «Гора Крестовая»Гостиница «Гора Крестовая»Гостиница «Гора Крестовая»Гостиница «Гора Крестовая»Гостиница «Гора Крестовая»Гостиница «Гора Крестовая»Гостиница «Гора Крестовая»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Оплата посещения природного парка «Териберка»
  • Трансферы по программе тура
  • Проживание в гостиницах Мурманска, Кировска и Кандалакши
  • Входные билеты и посещение объектов по программе
  • Услуги гидов-экскурсоводов и инструкторов-проводников
  • Питание согласно программе тура: 5 завтраков, 1 пикник, 1 перекус, 1 привал, 1 обед, 4 ужина
  • Общее туристическое снаряжение
  • Туристический налог
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Питание, которое не входит в стоимость тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:

  • ветро- и влагозащитная куртка;
  • непромокаемые брюки или удобные брюки/штаны, желательно надетые под защитный слой;
  • тёплая кофта (флис или аналог);
  • лёгкая утеплённая куртка или жилет для морской прогулки;
  • удобная обувь с нескользящей подошвой, желательно непромокаемая;
  • тёплые носки;
  • шапка или бафф;
  • флисовые или ветрозащитные перчатки;
  • солнцезащитные очки.

Личные вещи и снаряжение:

  • небольшой рюкзак для личных вещей во время прогулок и экскурсий;
  • личная аптечка с необходимыми лекарствами;
  • пауэрбанк;
  • средство от комаров и мошки.

Документы – оригинал паспорта, медицинский полис.

Для каякинга – комплект сухой одежды, полотенце (по желанию).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли в тур с детьми?

Участие возможно с 18 лет. Дети от 10 лет допускаются к участию при хорошей физической подготовке и только в сопровождении одного из родителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

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