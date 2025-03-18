2 день

Экскурсия на производство арктического варенья, катание на снегоходах, тропический бассейн или г. Кировск, катание на снегоходах, Снежная деревня

Программа для туров в декабре:

экскурсия на предприятие по производству арктического варенья из ягод;

катание на снегоходах;

тропический бассейн.

Сегодня будет вкусный и насыщенный на эмоции день!

С утра отправляемся на предприятие, где рождается арктическое варенье. Мы увидим знаменитые северные ягоды, узнаем, как их собирают, и посмотрим, как происходит заморозка и очистка ягод. И, конечно, попробуем знаменитое арктическое варенье! Потом точно решим, что хотим увезти такое варенье с собой, и отправимся в сувенирный магазин.

Обратите внимание! В случае временного закрытия предприятия для туристов или иной, не зависящей от организатора причины, данная экскурсия будет заменена на мастер-класс.

Далее едем кататься на снегоходах! Даже если Вы никогда не управляли этим транспортным средством – ничего страшного. Инструктор быстро научит всем премудростям, и на огромном железном коне Вы смело (или робко) будете мчаться по снежным просторам Кольского полуострова.

Затем идем греться в огромный бассейн, который здесь называется «Тропическая купальня». Поплаваем, расслабимся и погреемся.

Активная часть тура на Кольский полуостров составит 3 км пешком. Около 1,5-2 часов на авто.

Программа для туров в январе-марте:

снежный город Кировск;

любопытный железнодорожный вокзал;

катание на снегоходах в Хибинах;

Снежная деревня;

волшебный лес.

Сегодня у нас оооочень много интересных планов, поэтому выезжаем пораньше!

Город Кировск очень компактный, уютный, комфортный. Главная фишка этого города в том, что его со всех сторон окружают горы. Даже не горы, а большие белоснежные сопки, которые по форме напоминают трапеции и отдаленно похожи на Эльбрус. Дома построены настолько близко к горам! Это создаёт совершенно потрясающий эффект.

Горный массив, который окружает Кировск, называется Хибины. И именно в Хибинах мы будем кататься на снегоходах.

Нам выдадут специальные костюмы, перчатки, шлем. Инструктор быстро научит управлять этим железным конём. Трасса проходит по очень красивому ущелью, которое со всех сторон окружают горы.

На одном снегоходе едет 2 человека, активность (инструктаж + поездка) занимает около 1-1,5 часа.

Затем посетим Снежную деревню. Этот огромный комплекс занимает более 2000 м² и является самым крупным снежным сооружением в России! Здесь изо льда созданы фигуры, сделана красивая подсветка. Залы и стены зданий украшены ледяными барельефами и кружевными орнаментами.

Обратите внимание! Снежная деревня начинает свою работу с конца декабря, поэтому посещаем ее только в турах с января по март.

Далее по пути заглянем на старый ж/д вокзал. Наш инструктор расскажет Вам его любопытную историю.

В завершение дня, когда немного стемнеет, отправляемся в самую волшебную локацию, она так и называется – «Таинственный лес».

Хозяева этой локации очень красиво украсили лес подсветкой, сделали снежные скульптуры. Здесь настоящие лабиринты, которые ходить – не переходить. Идешь, любуешься, фотографируешь. В лесу всегда гораздо теплее, чем на открытом воздухе. Поэтому здесь можно долго и комфортно гулять!

Активная часть тура на Кольский полуостров составит 4,1 км пешком. Около 6 часов на авто, 5-6 часов в Кировске.