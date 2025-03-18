Тур на Кольский полуостров зимой — это увлекательное приключение, насыщенное интересными и романтическими моментами.
Позвольте себе
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском и охота за северным сиянием
14:00 Сбор группы в аэропорту г. Мурманска.
Тур на Кольский полуостров начинается с посещения главного города этой локации — сурового Мурманска. Этот населенный пункт стоит на живописных холмах-сопках, украшающих берег Кольского залива.
Сегодня увидим самые интересные локации Мурманска:
- площадь Пяти Углов – центр и сердце города;
- забавный памятник треске. Ей нужно обязательно потереть носик;
- арт-объект «На севере жить»;
- комплекс «Маяк» — красивый маяк, возле которого находится огромный якорь. А еще здесь отличная смотровая на город!
- монумент «Алеша» — 42-метровый богатырь, защитник города;
- атомный ледокол «Ленин».
После экскурсии заселение в гостиницу, где мы будем жить на протяжении всего тура.
В один из вечеров (после 21:00) отправимся на охоту за северным сиянием.
Вы мечтали увидеть это чудо природы воочию? Готовьтесь! Мы знаем отличные места, где можно увидеть сияние.
Так что будем надеяться на благосклонность погоды и держать наготове фотоаппараты!
Чтобы увидеть северное сияние на Кольском полуострове, нужно, чтобы совпала ясная погода и еще ряд хитрых факторов.
Наш инструктор тщательно следит за погодой и в самый лучший день выезжаем ловить сияние.
Активная часть тура на Кольский полуостров составит 3,5 км пешком.
Экскурсия на производство арктического варенья, катание на снегоходах, тропический бассейн или г. Кировск, катание на снегоходах, Снежная деревня
Программа для туров в декабре:
- экскурсия на предприятие по производству арктического варенья из ягод;
- катание на снегоходах;
- тропический бассейн.
Сегодня будет вкусный и насыщенный на эмоции день!
С утра отправляемся на предприятие, где рождается арктическое варенье. Мы увидим знаменитые северные ягоды, узнаем, как их собирают, и посмотрим, как происходит заморозка и очистка ягод. И, конечно, попробуем знаменитое арктическое варенье! Потом точно решим, что хотим увезти такое варенье с собой, и отправимся в сувенирный магазин.
Обратите внимание! В случае временного закрытия предприятия для туристов или иной, не зависящей от организатора причины, данная экскурсия будет заменена на мастер-класс.
Далее едем кататься на снегоходах! Даже если Вы никогда не управляли этим транспортным средством – ничего страшного. Инструктор быстро научит всем премудростям, и на огромном железном коне Вы смело (или робко) будете мчаться по снежным просторам Кольского полуострова.
Затем идем греться в огромный бассейн, который здесь называется «Тропическая купальня». Поплаваем, расслабимся и погреемся.
Активная часть тура на Кольский полуостров составит 3 км пешком. Около 1,5-2 часов на авто.
Программа для туров в январе-марте:
- снежный город Кировск;
- любопытный железнодорожный вокзал;
- катание на снегоходах в Хибинах;
- Снежная деревня;
- волшебный лес.
Сегодня у нас оооочень много интересных планов, поэтому выезжаем пораньше!
Город Кировск очень компактный, уютный, комфортный. Главная фишка этого города в том, что его со всех сторон окружают горы. Даже не горы, а большие белоснежные сопки, которые по форме напоминают трапеции и отдаленно похожи на Эльбрус. Дома построены настолько близко к горам! Это создаёт совершенно потрясающий эффект.
Горный массив, который окружает Кировск, называется Хибины. И именно в Хибинах мы будем кататься на снегоходах.
Нам выдадут специальные костюмы, перчатки, шлем. Инструктор быстро научит управлять этим железным конём. Трасса проходит по очень красивому ущелью, которое со всех сторон окружают горы.
На одном снегоходе едет 2 человека, активность (инструктаж + поездка) занимает около 1-1,5 часа.
Затем посетим Снежную деревню. Этот огромный комплекс занимает более 2000 м² и является самым крупным снежным сооружением в России! Здесь изо льда созданы фигуры, сделана красивая подсветка. Залы и стены зданий украшены ледяными барельефами и кружевными орнаментами.
Обратите внимание! Снежная деревня начинает свою работу с конца декабря, поэтому посещаем ее только в турах с января по март.
Далее по пути заглянем на старый ж/д вокзал. Наш инструктор расскажет Вам его любопытную историю.
В завершение дня, когда немного стемнеет, отправляемся в самую волшебную локацию, она так и называется – «Таинственный лес».
Хозяева этой локации очень красиво украсили лес подсветкой, сделали снежные скульптуры. Здесь настоящие лабиринты, которые ходить – не переходить. Идешь, любуешься, фотографируешь. В лесу всегда гораздо теплее, чем на открытом воздухе. Поэтому здесь можно долго и комфортно гулять!
Активная часть тура на Кольский полуостров составит 4,1 км пешком. Около 6 часов на авто, 5-6 часов в Кировске.
Кандалакша. Прогулка на снегоступах
В нашей поездке откроем для себя несколько новых морей: Белое море и Баренцево моря.
Начнем с Белого!
Уютный поселок Кандалакша стоит на берегу этого самого Белого моря. Зимой оно полностью замерзает и превращается в белоснежную пустыню.
Море огромное и с целью получше и побольше еще рассмотреть, поднимемся на гору Волосяная.
Чтобы сделать наш зимний отдых еще интереснее, подниматься на гору будем в снегоступах!
Считайте, что это такая большая, удобная зимняя обувь. Специальных навыков не требуется, инструктор быстро научит ходить на снегоступах.
Благодаря этому приспособлению гораздо легче подниматься в гору и меньше скользишь.
Гора Волосяная — это бесконечно красивое место с волшебным лесом!
Вдоль нашей тропы будет множество ёлочек, которые именно в этом месте совершенно потрясающе укутывает снег. Поверьте нам, вы сделаете десятки фоточек с этими волшебными ёлочками.
Поднимемся чуть выше — и сразу откроется Белое море с высоты! Оно огромное, отсюда даже кажется бескрайним.
Поднявшись чуть выше, нас ждет новый пейзаж: здесь деревья уже гораздо ниже, они полностью укутаны снегом. Снег пригибает их к земле, и кажется, что на горе вокруг тебя стоят десятки сказочных существ! Это так непривычно нашему глазу и потрясающе красиво!
Затем выйдем на главную смотровую, откуда в солнечный день Белое море открывается во всей красе. В этом месте пьем чай и наслаждаемся панорамой!
Активная часть тура на Кольский полуостров: 3,6 км пешком, перепад высоты 205–450 м. Около 6 часов на авто, 4–5 часов в Кандалакше.
Териберка
Следующая локация, которую посетим в рамках тура на Кольский полуостров зимой — это знаменитый посёлок Териберка.
Чем займемся в Териберке? Наши планы:
- покатаемся на качелях, которые стоят на берегу моря-океана, сделаем здесь эффектные фото;
- увидим огромный скелет кашалота, который был использован во время съемок фильма «Левиафан»;
- посмотрим на выброшенный на берег Териберки старый корабль;
- посетим арт-объект лодки, кладбище кораблей;
- сфотографируем замерзший Батарейный водопад;
- и погуляем по пляжу Драконьих яиц.
И постоянно будем любоваться Баренцевым морем, сразу за которым Северный Ледовитый океан!
Териберка всегда славилась своими рыбными промыслами. Поэтому на обед заглянем в уютное, местное кафе с видом на северные пейзажи. И уж здесь отведаем настоящие местные лакомства.
Иногда из-за сильных снегопадов и ветра дорогу в Териберку полностью заметает снегом, проезд невозможен. В этом случае данную локацию мы не посещаем, но в течение тура наш инструктор приложит все силы, чтобы поймать хорошую погоду и показать Вам Териберку.
Активная часть тура на Кольский полуостров: 5,2 км пешком. Около 6 часов на авто, 4–5 часов в Териберке.
Поездка в питомник хаски. Отъезд домой
Тур на Кольский полуостров завершим поездкой в питомник хаски. Здесь сможем получить массу положительных эмоций от общения с этими милыми животными!
На территории деревни погладим и пообнимаем дружелюбных хаски, покормим северных оленей.
Активная часть тура на Кольский полуостров составит 1,5 км пешком.
15:00–16:00 – прибытие в аэропорт г. Мурманск, отъезд домой.
Тур в Мурманск и на Кольский полуостров завершен.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в г. Мурманск в гостинице «Огни Мурманска» или гостинице аналогичного класса (двухместные номера «Стандарт», удобства в номере).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Даты заездов
|Стоимость
|07-11 декабря
|72 800
|10-14 февраля
|77 800
|15-19 февраля
|77 800
|10-14 марта
|77 800
Варианты проживания
Гостиница «Огни Мурманска»
Гостиница «Огни Мурманска» находится в экологически чистой природной зоне на сопке, возвышаясь над городом Мурманск. Удачное расположение позволяет насладиться уединением с природой, но при этом легко добраться до всех достопримечательностей и центра города. Предложена круглосуточная стойка регистрации, бесплатная парковка, трансфер в аэропорт по запросу.
К услугам гостей предоставляются номера различных категорий с бесплатным Wi-Fi. В числе удобств — собственная ванная комната с душем, феном и всеми необходимыми туалетными принадлежностями и телевизор в каждом номере.
На третьем этаже располагается ресторан «У Егорыча», из окон которого открывается панорамный вид на город и залив. Все гости отеля могут заказать еду из ресторана прямо в номер.
Расстояние до аэропорта составляет 22 км, до ж/д вокзала — 5 км. Поблизости расположен парк отдыха с горнолыжными склонами, где есть множество развлечений: катание на ватрушках, снежном банане, тиры, верёвочные экстрим-полосы на высоте до 6 метров, 100-метровая тарзанка над озером, круглогодичная форелевая рыбалка, катание на оленьих или собачьих упряжках. Прямо от отеля ходит автобус городского транспорта.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в г. Мурманск в гостинице «Огни Мурманска» или гостинице аналогичного класса
- Питание, указанное в программе (завтраки с 2 по 5 день)
- Катание на снегоходах (на одном снегоходе едет 2 человека)
- Прокат снегоступов
- Посещение деревни хаски
- Входные билеты в Снежную деревню (только в турах с января по март)
- Входные билеты в Таинственный лес (только в турах с января по март)
- Входные билеты в Тропическую купальню (только в турах в декабре)
- Экскурсия по предприятию или мастер-класс (только в турах в декабре)
- Входные билеты на атомный ледокол «Ленин»
- Входные билеты в природный парк «Териберка»
- Один выезд на охоту за северным сиянием
- Второй выезд на охоту за северным сиянием (в случае, если первый окажется неудачным)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины). Стоимость обеда/ужина в кафе - от 700 руб
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 15000 руб
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- зимняя куртка с капюшоном (обязательно) — температура воздуха может колебаться в пределах -5… -30°С, может быть ветер;
- флиска;
- шапка;
- перчатки (2 пары), поскольку на улице холодно, рекомендуем иметь сенсорные перчатки (чтобы иметь возможность фотографировать, не снимая перчатки);
- теплые, ходовые брюки;
- футболка;
- нижнее белье;
- термобелье, носки;
- теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
- туристическая пенка;
- спортивные штаны, шлепки для ходьбы в гостинице;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
- фотоаппарат;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
- расческа;
- очки солнцезащитные обязательно;
- треккинговые палки — с ними легче ходить пешком в тех локациях, где движение происходит по свежему снегу, а также во время ходьбы на снегоступах;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (20–25 литров);
- туалетная бумага (пригодится днем на маршруте);
- термос (объем 0,5–0,75 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
- штатив для телефона. Съемка северного сияния происходит ночью. Снимаем на ночном режиме, с выдержкой. Штатив поможет Вам сделать качественные фото;
- гигиеническая помада;
- налобный фонарик;
- горнолыжная маска (может пригодиться во время ветра);
- фонарики (гамаши, гетры, бахиллы);
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в туре?
Температура воздуха может колебаться в пределах от -5 до -30°С. Может быть ветер.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли мобильная связь по маршруту тура?
В большинстве локаций по маршруту нет проблем со связью у абонентов МТС, «МегаФон» и «Билайн».
В каком часовом поясе проходит маршрут?
Мурманская область живет по московскому времени.
Развита ли инфраструктура в месте прохождения тура?
В городе Мурманске развитая инфраструктура: есть продуктовые магазины, кафе, аптеки, банкоматы
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура в Мурманск и на Кольский полуостров может быть изменен.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Мне как любителю активного отдыха очень понравилось, что программа была очень плотной по времени, свободного времени было немного и скучать не приходилось!)
В поездке
Спасибо большое! Все было замечательно!