Полное погружение на Кольском: за китами под яркие огни Авроры
Начало: Мурманск
16 окт в 10:00
23 окт в 10:00
от 64 700 ₽ за человека
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
Уникальный маршрут по реке Умба на Кольском полуострове. Насладитесь природой, вдали от городов и населенных пунктов
Начало: Г. Апатиты
28 июн в 10:00
5 июл в 10:00
от 27 600 ₽ за человека
Умба и Белое море. Сплав
Начало: Г. Апатиты
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
-
20%
Приключения в Хибинах в мини-группе: айс-флоатинг, сафари на снегоходах и северное сияние
Погулять на снегоступах, встретить йети, поохотиться за Авророй и поплавать среди льдин в Белом море
Начало: Аэропорт «Хибины», 14:20
13 дек в 14:20
19 дек в 08:00
69 920 ₽
87 400 ₽ за человека
